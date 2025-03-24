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發展論壇 | 李澤楷北京出席中國發展高層論壇，與總理李強大合照

24/03/2025

發展論壇 | 李澤楷北京出席中國發展高層論壇，與總理李強大合照

 

　　長和(00001)擬售巴拿馬港口權益備受國際關注，長和創辦人李嘉誠之子、盈科拓展集團主席李澤楷昨日獲邀在北京出席國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇」，並與總理李強同場大合照。北京官方對長和賣港口一事暫無正式公開評論，先前多次轉載《大公報》文章的港澳辦及中聯辦，自上周轉載特首李家超評論後，暫時未再轉載有關長和事件的文章。

 

　　中國發展高層論壇於3月23-24日在北京召開，論壇由國務院發展研究中心主辦，李強發表主旨演講，香港財政司司長陳茂波亦有出席。中新社發布的圖片，其中一張見到盈科拓展集團主席李澤楷，站在最後一排，與總理李強同場大合照。根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，據一連兩日的公開議程顯示，李無獲邀發言。

 

　　央視片段顯示，開幕儀式上，李澤楷坐在財政司長陳茂波後一排，其他香港出席者包括港交所(00388)主席唐家成、中大前校長劉遵義、港鐵(00066)主席歐陽伯權、中電(00002)首席執行官蔣東強和瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等。

 

長和反彈3%

 

　　長和(00001)現價升3.4%，報44.7元，該股成交約764萬股，涉資3.4億元。

 

　　現時，恒生指數報23617，跌72點或跌0.3%，主板成交近433億元。國企指數報8724，跌18點或跌0.2%。恒生科技指數報5643，升4點或升不足0.1%。即月期指新報23620，升18點，高水3點。

 

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
長和(00001) 44.70元 升3.35%
長江基建集團(01038) 47.50元 跌1.25%
長實(01113) 31.90元 升0.63%
電能(00006) 47.60元 跌1.35%
港燈(02638) 5.38元 跌0.37%
和電(00215) 0.95元 跌1.04%
和黃醫藥(00013) 24.00元 跌1.44%
置富產業信託(00778) 4.15元 升0.48%
泓富產業信託(00808) 1.30元 跌0.76%

 

 

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