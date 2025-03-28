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神州經脈 | 習近平見40多名外企代表，王毅將訪俄，滬指跌兩周

28/03/2025

　　滬深股市全日（28日）震盪下行，滬綜指收跌0.67%，報3351.31點，深成指跌0.57%，創業板指收低0.79%。兩市全天成交額僅1.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再縮量717億元或6%。化纖、化工板塊領跌大市，旅遊、酒店及海洋經濟概念跌幅靠前。

 

神州經脈 | 習近平見40多名外企代表，王毅將訪俄，滬指跌兩周

習近平今日上午在北京人民大會堂會見40多名外企代表。（網上圖片）

 

　　回顧一周，美國繼續祭出關稅大棒，引全球市場憂慮，國內積極穩外資，先後舉辦中國發展高層論壇及中關村論壇年會，國家主席習近平更接見大批跨國企業高管，強調中國蘊含著巨大投資和消費潛力，鼓勵外資企業來華投資合作。即使外圍風險因素持續，國際投行依然看好中國市場，摩根士丹利上調中國今年GDP增長率預測至4.5%，又上調對中國股票前景預測。滬指本周窄幅波動，全周跌0.4%，連續兩周下調。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2637，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，全日在7.2500至7.2663之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1752，較上個交易日升11點子，創3月19日以來逾一周新高，和市場預測偏離收窄至約850點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見國際工商界代表。40多名外資企業全球董事長、首席執行官和商協會代表參加會見。美國聯邦快遞集團總裁芮思博、德國梅賽德斯-奔馳集團董事會主席康林松等先後發言。習近平表示，中國開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。希望廣大外資企業打消疑慮，堅定信心，放手來中國發展，分享中國發展機遇。發言的國際工商界代表則稱，中國經濟前景光明，將堅定不移擴大對華投資合作。

 

2. 應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於3月31日至4月2日（下周一至三）對俄羅斯進行正式訪問。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會表示，訪問期間，王毅將會見俄羅斯領導人，並同俄外長拉夫羅夫舉行會談。中方願以此訪為契機，同俄方一道推動落實兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。

 

3. 一連四天舉行的博鰲亞洲論壇年會今日下午閉幕。博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，今年舉行了50多場活動，300多位嘉賓在不同會議上進行討論，達成廣泛共識，包括堅定維護多邊主義，在大變局中，把握好正確方向，共創美好未來；加強區域合作，推動區域經濟一體化；堅持創新驅動，應用與自理相結合，發掘更大增長動力與空間；立足高質量發展，推動轉型升級；倡導對話交流，增進理解信任，共同應對挑戰等。

 

4. 貝萊德（BlackRock）即將清出所有大型上海物業。據報正尋求出售位於上海普陀區的中港匯大廈（Trinity Place），意向價為9億元，即較2017年入價折讓34%。

 

5. 摩根士丹利計劃發行熊貓債，首期規模暫定為30億元。這是大摩首次在中國境內發行熊貓債籌集資金。發行期限5年/10年，兩期限之間可雙向回撥。該債券擬最早於4月發行，細節仍在討論中，或有所變化。

 

6. 育碧（Ubisoft）和騰訊宣布重大合作。育碧將旗下三大熱門遊戲系列--《刺客信條》、《孤島驚魂》和《彩虹六號》剝離出來，成立一個新的子公司。騰訊以11.6億歐元的投資獲得了該子公司25%的股份。對此，騰訊總裁劉熾平表示，很高興通過這項投資擴展與育碧的長期合作夥伴關係，這反映了騰訊對育碧創意願景和卓越人才的持續信心，騰訊看到了這些系列發展為長期常青遊戲平台並為玩家創造引人入勝的新體驗的巨大潛力。

 

7. 據中國地震台網正式測定，今日14時20分在緬甸中部曼德勒省發生7.9級地震，震源深度30公里；12分鐘後，當地再發生6.4級地震，震源深度亦為30公里。今次震央距離中國最近邊境線294公里，造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地亦有震感反饋。接壤緬甸的雲南瑞麗市有房屋受損、人員受傷。

 

8. 中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、總裁楊超涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組紀律審查和江西省上饒市監委監察調查。楊超在2011年退休，不再擔任中國人壽集團相關職務。

 

撰文：經濟通中國組

 

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