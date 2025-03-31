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傾力救市 | 財政部首發特別國債5千億，支持國有大行補充資本

31/03/2025

傾力救市 | 財政部首發特別國債5千億，支持國有大行補充資本

 

 

　　中國財政部公布，按照黨中央和國務院決策部署，2025年，財政部將發行首批特別國債5000億元（人民幣．下同），積極支持中國銀行(03988)(滬:601988)、中國建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)、中國郵政儲蓄銀行(01658)(滬:601658)補充核心一級資本。

 

　　財政部指，此次資本補充工作將按照市場化、法治化原則穩妥推進。當前，國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於「健康區間」。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。

 

　　中國銀行、建設銀行、交通銀行以及郵儲銀行分別在上交所公布，計劃向財政部等機構發行A股集資，募資規模上限分別為1650億元、1050億元、1200億元、1300億元，總集資規模不超過5200億元；其中，建行、中行發行對象為財政部，交行發行對象為財政部、中國煙草、雙維投資，郵儲銀行發行對象為財政部、中國移動集團、中國船舶集團；四家銀行均為溢價增發。

撰文：經濟通中國組   

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