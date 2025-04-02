小米 | 雷軍回應小米SU7事故：深切哀悼、不會迴避

小米(01810)電動車爆嚴重事故。3月29日晚，一輛小米SU7在安徽高速公路上碰撞後爆燃，車內3名女學生死亡。小米SU7起火影片和燒毁車架相片在內地社交平台熱傳後，小米集團董事長雷軍在4月1日晚間回應事件稱，「無論發生甚麼，小米都不會迴避」，又指30日已派專項小組赴現場，惟因事故尚在調查，集團一直沒有接觸到事故車，很多問題未能解答。

雷軍代表小米向死者表示最深切的哀悼，也向其家人致以誠摯的慰問。他強調，小米將持續配合警方調查，跟進事情處理進展，盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

雷軍微博回應

小米SU7事故影片周一（31日）晚開始在社交平台熱傳，有自稱車上人員家屬的網民表示，車輛碰撞後車門鎖上，令車上人員無法離開，3人困在車上燒死。該名家屬指，車主登記為女兒男朋友的名字，因為她那時還是學生，沒有辦法貸款，所以寫了她男朋友的名字。

小米汽車：肇事SU7起火非「自燃」

小米發言人在周二（1日）中午發文承認，出事車款為「小米SU7標準版」，而事故發生前車輛處於NOA智慧輔助駕駛狀態，以116km/h時速持續行駛，並曾經嘗試減速，但碰撞前系統最後可以確認的時速仍達97km/h。

小米汽車當晚又通過官方微博稱，目前僅能確定事故汽車起火，並非部分網上傳聞的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致。目前尚未接觸到事故車輛，無法分析車門事故時是否可以打開。小米報告稱，是次事件中NOA提示「注意障礙」後已啟動減速；約1秒後，駕駛員接管，NOA功能便退出了。

市場原先估計，小米短期內將發布新一款車型YU7 ，惟未知今次事故會否令公司調整發布節奏。

撰文：經濟通中國組

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