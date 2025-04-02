大國博弈 | 王毅談貿易戰：美方若一味施壓，中方必堅決反制

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問俄羅斯，期間接受俄羅斯媒體專訪，談及中俄關係、美國斡旋俄烏戰事、俄美元首通話等看法，亦包括美國總統特朗普關稅措施及貿易戰問題。王毅表示，中國從來不接受強權霸權，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。

王毅指出，每個國家在發展過程中都會遇到各種問題，美方不在自己身上找原因，而是一味推卸責任，諉過於人，動輒加徵關稅，甚至搞極限施壓。這種自己生病卻讓別人「買單」的作法，不僅解決不了存在的問題，還將嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序，損害自身國際信譽。「美國優先」不應是美式霸淩，更不能把自己的利益建立在損害別國正當權益的基礎之上。

他又稱，美方以芬太尼為藉口兩次對華加徵關稅，尤其站不住腳。中國是當今世界上禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。中方本著人道主義精神，為美國提供各種幫助，美方卻無端加稅，以怨報德。如果美方真的想解決芬太尼問題，那就取消無理加徵的關稅，與中方進行平等協商，尋求互利合作之道。中國從來不接受強權霸權，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。

王毅表示，相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提。中方將採取堅決措施，堅定維護自身主權、安全、發展利益，希望美方認清歷史大勢，作出理性選擇。

撰文：經濟通中國組