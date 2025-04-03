神州經脈 | 美對等關稅34%，中方堅決反對，A股跌三周人幣貶

美國對等關稅措施出爐，將對中國貨品徵收34%的對等關稅，加上此前的20%關稅，新稅率增至54%。此外，美國總統特朗普還取消對來自中國的小額包裹關稅豁免。滬深股市受壓，滬綜指收跌0.24%，報3342.01點，深成指跌1.4%，創業板指軟1.86%。滬深兩市全天成交1.14萬億元（人民幣．下同），重返萬億元，較上個交易日增量1631億元或16.7%。明日（4日）為清明假期休市，滬綜指本周微跌0.28%，連跌三周，合共跌幅2.3%。

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關稅引發匯市震盪，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3043，穿7.3關，較上個交易日4時30分收盤價跌324點子，創2月12日以來新低。人民幣兌一美元中間價報7.1889，較上個交易日跌96點子，創1月17日以來逾兩個半月新低。

今日新聞精選

1. 美國新關稅如期而至，特朗普指，中國對美國商品徵收的關稅高達67%，因此將回敬約一半的「折扣」關稅，對中國商品徵收34%的關稅。連同此前公布的20%附加關稅，美國對中國進口貨品稅率已達54%。而以2025年1月最新數據計算美國對中國的平均關稅稅率為10.66%，對等關稅落地後，最新平均關稅稅率將達至64.66%高位。白宮稱，10%對等關稅周六（5日）生效，更高稅率下周三（9日）起執行。

2. 在推出對等關稅的同日，特朗普亦簽署行政命令，取消中國內地及香港小額包裹關稅豁免，5月2日起生效。價值低於800美元的貨品會按貨物價值徵收30%關稅或每件徵收25美元，6月1日起會增加至每件50美元；此外，美國商務部會在90天內評估措施會否擴展至澳門。

3. 中國商務部、中國外交部均表態堅決反對對等關稅，並將堅決採取反制措施維護自身權益。對於是否計劃在4月9日之前與美方就關稅問題進行談判？外交部發言人郭嘉昆回應表示，貿易戰，關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。現在美方需要做的是糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中國在內的世界各國通過磋商解決經貿分歧。商務部就指，中美兩國經貿部門一直保持溝通。

4. 美國對等關稅落地，對柬埔寨、越南分別徵收49%、46%關稅。分析人士認為，美國對越南、柬埔寨等東盟國家徵收高關稅，將封堵中國的「繞道」出口，這將令中國外貿前景雪上加霜，同時會帶來全球貿易秩序的重構。

5. 外圍風險壓力大增，市場對中國寬鬆政策的預期升溫。有分析師認為，考慮到注入流動性以及支持市場情緒的需要，人行4月降準的可能性在提升，但降息預期節點為6月底或7月初。而本輪加徵對等關稅的影響，或許要到6月出口數據中才能看到。中國後續或將加大國內政策寬鬆力度以提振內需，抵禦外部衝擊。

6. 日本政府今日宣布對十餘種半導體相關物項實施出口管制，商務部新聞發言人表示，希望日方從維護國際經貿規則及中日經貿合作大局出發，保持理性決策，及時糾正錯誤做法，切實維護包括中日企業在內的各國企業正當權益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

7. 3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.9，較2月上升0.5個百分點，服務業經營活動擴張速度為近三個月來最高。近日公布的3月財新中國製造業PMI上升0.4個百分點至51.2，兩大行業景氣度走高，共同推動當月綜合PMI產出指數上行0.3個百分點至51.8，為四個月新高，顯示國內企業生產經營活動總體穩中有升。

8. 乘聯分會發布數據，初步統計，3月1日至31日，全國乘用車市場零售188.9萬輛，同比去年同期增長12%，較上月增長36%；全國乘用車新能源市場零售98.8萬輛，同比去年同期增長39%，較上月同期增長44%，今年以來累計零售241.4萬輛，同比增長37%。

撰文：經濟通中國組

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