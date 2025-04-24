關稅戰 | 外交部：中美沒就關稅進行磋商或談判，談不上達成協議

對於近日美方不斷有消息稱中美之間正在就關稅談判，甚至將會達成協議。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，「這些都是假消息。據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議」。

郭嘉昆指，這場關稅戰是由美方發起，中方的態度一貫、明確：打，奉陪到底；談，大門敞開，對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

美國《華爾街日報》早前引述白宮高級官員報道，美國政府正考慮將中國進口貨品關稅下調至50%-65%，但目前仍在討論階段，未有最後決定。不過，美國財長貝森特否認有關報道，指華府仍未就關稅問題與北京談判，總統特朗普亦沒有單方面提出削減對中國的關稅。

商務部：中美未進行經貿談判，談判有進展是捕風捉影

商務部舉行例行新聞發布會，就中國是否已同美國開展貿易談判的問題，商務部新聞發言人何亞東表示，中方注意到了外媒近期的一些報道，作為對外經貿關係的主管部門，他強調，目前中美之間未進行任何經貿談判，任何中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。

何亞東表示，中方立場始終如一，對磋商對話持開放態度，任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上，以平等方式進行，中方不惹事，但也不怕事，施壓、威脅、訛詐不是同中方打交道的正確方式，貿易戰是美方單方面挑起，中方敦促美方糾正錯誤做法。要談，就拿出談的誠意，回到平等對話協商的正確軌道上來，共同推動中美經貿合作穩定健康可持續發展。

*美國應徹底取消所有對華單邊關稅措施*

對於美國總統特朗普周二（22日）表示，目前美國對自中國進口的商品關稅過高，預計稅率將大幅降低，何亞東回應稱，注意到美方有關表態，美方加徵關稅違背基本的經濟規律和市場規律，不僅無助於解決美自身問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，已經遭到國際社會和美國內強烈反對。解鈴還需繫鈴人，單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真的想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話找到解決分歧的辦法。

撰文：經濟通中國組、駐京記者黃燕明

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