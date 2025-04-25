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政治局會議 | 統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，備足預案，穩就業、穩企業、穩市場

25/04/2025

　　中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

 

外部衝擊影響加大，加快推動內外貿一體化

 

　　中美關稅大戰背景下，外界一直觀望中國在這次政治局會議中部署的新一輪刺激政策方向。針對關稅戰，會議指出，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。要對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。要加快推動內外貿一體化。要加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。要同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

 

政治局會議：外部衝擊影響加大，加緊實施更積極有為宏觀政策

中美關稅戰下，政治局會議表示要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。（資料圖片）

 

　　分析人士認為，這次會議政策方向較為明確，穩就業地位高於穩經濟；而從會議措辭來看，新一輪刺激力度可能較小或還在觀望，需要時間來評估貿易戰的衝擊力度。政策性金融工具可能是此次會議主要增量。

 

創設新結構性貨幣政策工具，設新政策性金融工具

 

　　會議指出，中國經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。

 

政治局會議：外部衝擊影響加大，加緊實施更積極有為宏觀政策

政治局會議表示要創設新結構性貨幣政策工具等，支持擴大消費、穩定外貿。（資料圖片）

 

統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭

 

　　會議又指，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

 

優化存量房收購政策，持續穩定和活躍資本市場

 

　　會議並指，要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施地方政府一攬子化債政策，加快解決地方政府拖欠企業帳款問題。加力實施城市更新行動，有力有序推進城中村和危舊房改造。加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。

 

及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節

 

　　此外，會議指出，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

 

設服務消費與養老再貸款，加快推動內外貿一體化

 

　　會議強調，要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用。盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。加大資金支持力度，擴圍提質實施「兩新」政策，加力實施「兩重」建設。

 

政治局會議：外部衝擊影響加大，加緊實施更積極有為宏觀政策

政治局會議表示，要大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用。（資料圖片）

 

　　會議還要求，多措並舉幫扶困難企業。加強融資支持。加快推動內外貿一體化。培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能+」行動。大力推進重點產業提質升級，堅持標準引領，規範競爭秩序。

 

對受關稅影響較大企業，提高失業保險基金穩崗返還比例

 

　　會議同時指出，要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。健全分層分類的社會救助體系。加強農業生產，穩定糧食等重要農產品價格。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。持續抓好安全生產和防災減災等各項工作。

 

加大服務業開放試點政策力度

 

　　會議稱，要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題。加快全國統一大市場建設，扎實開展規範涉企執法專項行動。加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

 

政治局會議：外部衝擊影響加大，加緊實施更積極有為宏觀政策

政治局會議表示，要對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。（資料圖片）

 

分析：新一輪刺激力度較小，似乎在觀望

 

　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，政治局會議強調底線思維、備足預案，顯示新一輪刺激力度或許較小。主要政策體現定向、持續性；穩就業地位高於穩經濟。

 

　　經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰亦指，政策方向上比較明確：就業優先、服務消費、穩出口，但是錢從哪裏出來似乎比較晦澀，新一輪財政刺激似乎在觀望，政策性金融工具可能是主要增量。

 

撰文：經濟通中國組

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