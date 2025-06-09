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關稅戰 | 5月中國對美國出口大跌34.4%，逾五年最大降幅

09/06/2025

關稅戰 | 5月中國對美國出口大跌34.4%，逾五年最大降幅

 

　　中國5月對美國出口意外走弱，根據中國海關總署公布的數據顯示，5月對美出口同比大降34%，降幅較4月份的下降21%擴大，為2020年2月以來的逾五年最大降幅；進口同比下降3.4%，降幅同樣大於4月的0.2%。

 

　　以美元計，首5月中國對美國出口跌9.7%，進口跌7.4%，5月單月對美國貿易順差180.1億美元，首5月累計順差1151.2億美元。

 

　　中美兩國在5月12日發布聯合聲明，同意互降「對等關稅」，關稅戰暫緩90天，然而5月對美外貿數據反映出，貿易戰休兵帶來的暫時關稅下調尚未帶來太大變化，可能需要更多時間才能發揮效果。

 

　　ING大中華區首席經濟學家宋林認為，預計未來數月對美出口增速可能逐步回升。鑑於過去一個月貿易談判的不確定性，關稅再度加碼的風險仍較高，或引發搶進口。另外，對其他經濟體出口提速有效支撐了中國出口整體維持相對韌性。

 

彭博：料美國8月起對中國提高關稅

 

　　另外，彭博經濟研究指出，美國對華關稅仍處於相當高的水平，足以在中期內令中國對美出口減少約70%。5月對美出口同比大降34%，這一大幅下降抵消了中國對其他國家出口11%的增長，顯示出美國作為世界最大經濟體的影響力。

 

　　彭博經濟研究又指，美國勢將從7月初起對多個國家提高關稅，並從8月起對中國提高關稅。直接銷往美國以及用於其他國家制成品原物料的中國產品，可能遭遇需求大幅下降。就算中國及其他國家能夠與特朗普政府達成協議，隨著企業搶在關稅提高之前瘋狂採購的步伐放緩，來自美國和其他地區的需求仍可能減弱。

 

　　彭博又指，出口增長將繼續支撐經濟，2025年迄今近5000億美元的創紀錄貿易順差會幫助到受到內需疲軟困擾的企業。然而，如果全球貿易面臨的風險成為現實，則可能拖累中國下半年的經濟增長。

 

撰文：經濟通中國組

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