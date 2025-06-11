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神州經脈 | 中美貿易談判達成框架，眾車企承諾60天內「找數」

11/06/2025

　　中美談判達成貿易框架提振市場情緒，滬綜指今日（11日）收升0.52%，收報3402.32點，重返三千四，深成指收升0.83%，創業板指漲1.21%。成交量回落，滬深兩市全天成交1.26萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1598億元或11%。

 

神州經脈 | 中美貿易談判達成框架，眾車企承諾60天內「找數」

內地多家車企承諾對供應商的支付帳期縮減至60天內。（AP圖片）

 

　　中美貿易談判雖然達成框架，但缺乏進一步的細節，人民幣和美元都在等待更多的指引。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1858，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，全日在7.1839至7.1890之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1815，較上個交易日升25點子，兩連升，創4月2日以來逾兩個月新高，較市場預測偏弱14點。

 

今日新聞精選

 

1. 中美經貿磋商機制首次會議連續第二日在英國倫敦舉行，雙方談判團隊經過兩天磋商，已就貿易談判框架達成一致。中國國際貿易談判代表、商務部副部長李成鋼在當地步出會場後向媒體表示，中美雙方團隊進行了很深入的交流，「我們的溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的」，雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況及原則達成的落實框架，向各自的領導人匯報。

 

2. 中非合作論壇成果落實協調人部長級會議今日在湖南長沙舉行。國家主席習近平向會議致賀信，指中國願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利。習近平又指，中國願同非方深入落實「十大夥伴行動」，加強綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智能等重點領域合作，深化安全、金融、法治等領域合作，推動中非合作高質量發展。

 

3. 在工信部等國家部委就車企價格戰及供應鏈融資表示關切後，比亞迪、吉利汽車、廣汽集團、賽力斯、長安汽車、一汽、東風汽車、理想汽車、小鵬汽車、小米汽車等多家汽車製造商從昨晚起陸續發聲明承諾，對供應商的支付帳期統一縮減至60天內。北汽集團更進一步承諾，全面取消商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合理結算方式。專家稱，車企口頭承諾60天帳期未必能確實保障供應商能及時拿到回款，還應規範支付方式，如必須使用現金、禁止使用6個月承兌匯票等，以真正杜絕回款延遲到帳的現象。

 

4. 據英國《金融時報》報道，巴拿馬運河管理局負責人10日就香港長和運河港口出售案稱，目前交易結構或將導致港口所有權過於集中，損害巴拿馬市場競爭力，也不符合中立原則。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，關於長和出售海外港口資產一事，國家市場監督管理總局和相關部門已多次發聲，中方一貫堅決反對經濟脅迫，霸道、霸凌。林劍並指，中方支持巴拿馬作為主權獨立國家，堅持獨立自主，堅定捍衛自身的合法權益。

 

5. 泡泡瑪特潮玩LABUBU火遍全球，據內媒報道，在永樂2025春季拍賣會上，全球唯一一隻薄荷色LABUBU成功拍賣，成交價高達108萬元，創下全球LABUBU雕塑拍賣最高價紀錄。另外，LABUBU搪膠毛絨公仔在海內外大受追捧，供不應求，連浙江義烏的「高仿版」LABUBU也有人搶購。不過，社交平台有消息指，在當地部門嚴打下，「義烏市場LABUBU一夜之間全部下架」。內媒引述義烏市市場監督管理局一工作人員稱，生產和銷售LABUBU必須獲得正版授權，該局對盜版一直持嚴打的態度。

 

6. 浙江省商務廳等17部門印發《關於支持遊戲出海的若干措施》，共有20條措施，自2025年7月10日起施行。其中提到，積極培育遊戲出海市場主體。實施數字文化企業梯度培育計劃，儲備一批、培育一批、提升一批遊戲企業，支持遊戲企業做大做強和國際化發展。支持遊戲企業與國際頭部遊戲發行平台深度合作，開闢海外遊戲直播市場，積極培育遊戲直播達人、媒體紅人，為遊戲出海營造良好的國際輿論氛圍。

 

7. 據英國《金融時報》報道，星巴克首席執行官Brian Niccol表示，星巴克可能出售其中國業務的股權，此事引起投資界「極大興趣」。星巴克正在尋找有興趣將星巴克中國門店從約8000家擴大到20000家的合作夥伴。多家中國和全球私募股權公司以及策略投資者曾考慮購買股權。該流程仍處於初步階段，由高盛牽頭。另外，據《彭博》引述知情人士透露，通用磨坊正考慮出售在中國的哈根達斯冰淇淋門店，但打算繼續在中國的超市和便利商店等場所販售哈根達斯。

 

8. 華為今日正式發布首款搭載「原生鴻蒙」鴻蒙5操作系統的Pura80系列手機，共有Pura80、Pura80 Pro、Pura80Pro+、Pura80 Ultra四款產品，其中Pro售6499元起，Pro+售7999元起，Ultra售9999元起；Pura 80標準版7月才開售，暫未公布具體價格。華為常務董事、終端BG董事長余承東在發布會上介紹，華為Pura80系列升級第八代ISP，配合一英寸RYYB超大底傳感器，實時數據處理能力提升200%，AI色彩引擎提升120%，AI降噪提升113%，AI實時HDR提升41%，實現視頻能力跨越式升級。

 

撰文：經濟通中國組

 

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