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神州經脈 | 工業利潤大跌，中美將放寬貿易限制，滬指止兩周連跌

27/06/2025

　　今日（27日）A股市場衝高回落，三大指數漲跌不一。滬指全日收跌0.7%，報3424.23點，全周升幅仍有1.91%；深成指則揚0.34%，創業板指收升0.47%。滬深兩市成交1.54萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量421億元或約3%。

 

神州經脈 | 工業利潤大跌，中美將放寬貿易限制，滬指止兩周連跌

5月全國規模以上工業企業實現利潤總額同比大跌9.1%，創去年10月以來最大跌幅。（資料圖片）

　　

　　全周來看，滬綜指由周一（23日）開始連漲三日，重回三千四之餘，更在25日收創年內新高，因此即使其後連跌兩日，按周仍錄得1.91%升幅，扭轉之前連跌兩周頹勢。以伊衝突峰迴路轉，美國直接下場，好在幾經波折後中東局勢暫降溫，風險利好投資市場。分析認為，地緣緊張情緒消退，資金重新投入權重金融股。國內方面，人行、商務部等六部門聯合發文要求，強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持。穩定幣概念繼續火熱，國泰君安國際升級牌照，新增虛擬資產交易服務，首家國資券商入場，帶動板塊熱潮。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1690，較上個交易日4時30分收盤價小跌6點子。全日在7.1655至7.1747之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1627，較上個交易日跌7點子，較市場預測偏強144點，上個交易日報7.1620。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普周四宣稱，美國周三與中國簽署了一項與貿易相關的協議，隨後美國商務部長盧特尼克證實，中美已簽署上月在日內瓦達成的貿易諒解，美國將在中國對美交付稀土後解除乙烷、芯片等領域的對華貿易反制。中國商務部今日在網站發布發言人答記者問文章回應稱，雙方經貿團隊6月9至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。倫敦會談後，雙方團隊保持密切溝通。經批准，近日雙方進一步確認了框架細節，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

 

2. 國家統計局公布，5月全國規模以上工業企業實現利潤總額同比從增長3%轉為大跌9.1%，創去年10月以來逾半年最大跌幅；1-5月同比亦從1-4月的增長1.4%轉為下降1.1%。1-5月，規模以上工業企業營收利潤率4.97%，同比跌0.19個百分點，創2009年以來16年同期最低水平；其中國企利潤壓力最大，同比下降7.4%，連續三個月下滑，並創半年最大跌幅。主要行業中，1-5月汽車製造業利潤總額同比連續第三個月下滑，11.9%的跌幅為2023年3月以來最大。

 

3. 財政部公布，1-5月，全國國有及國有控股企業營業總收入328062.5億元，同比下降0.1%，1-4月為持平；期內國有企業利潤總額16514.5億元，同比下降2.8%，1-4月為下降1.7%；國有企業應交稅費24701.6億元，同比下降0.9%。5月末，國企資產負債率65.1%，同比上升0.2個百分點。

 

4. 上交所、深交所今日發布《關於調整主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例及有關事項的通知（徵求意見稿）》，稱為進一步完善股票交易制度，提升定價效率，維護市場交易秩序，保護投資者合法權益，擬將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%。其中深交所稱，借鑑創業板改革經驗，統一主板風險警示股票與主板其他股票的價格漲跌幅限制比例，有利於維護市場交易秩序，保護投資者特別是中小投資者合法權益。

 

5. 中國外交部宣布，外交部長王毅將於6月30日至7月6日應邀訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，應邀訪問德國並舉行第八輪中德外交與安全戰略對話，應邀訪問法國舉行中法外長會談並出席中法高級別人文交流機制新一次會議。就王毅訪問歐盟總部並舉行中歐高級別戰略對話，外交部發言人郭嘉昆表示，王毅此訪將同歐方就中歐關係和重大國際和地區問題交換意見，總結中歐關係50年發展經驗，增進理解互信，鞏固夥伴定位，凝聚合作共識，妥處分歧差異，為下階段中歐領導人交往做好政治準備。

 

6. 小米集團最新發布的首款SUV汽車「YU7」開售3分鐘大定突破20萬台，發售一小時後大定訂單超28.9萬台，開售18小時，鎖單量已突破24萬台，強勁銷量顯示出市場對這款對標特斯拉Model Y的SUV的巨大熱情。小米YU7標準版定價25.35萬元起，較特斯拉的煥新Model Y後輪驅動版售價便宜1萬元；YU7 Pro定價27.99萬元，Max版定價32.99萬元。

 

7. 美國《時代》雜誌公布2025全球最具影響力100強企業名單（TIME100 Most Influential Companies 2025），名單分為顛覆者（Disrupters）、創新者（Innovators）、領導者（Leaders）、巨擘（Titans）及先驅者（Pioneers）五大組別。其中，入選顛覆者的中資公司包括DeepSeek、泡泡瑪特及宇樹科技等；入選創新者的中資企業包括阿里巴巴、比亞迪等；入選巨擘的中資企業包括字節跳動、蜜雪集團及華為等。

 

8. 萬科今日在深圳舉行2024年度股東會。萬科高管在股東會上表示，大股東深鐵集團持續給予了公司大力支持。在各方積極支持下，萬科2024年完成了約197億元境內外公開債券的兌付，2025年以來已償付公開債超160億元。過去一年，萬科實現營收超3400億元，交付超18萬套，銷售回款率超100%，並通過多渠道盤活，新增貨值超400億元，同時積極推進大宗交易，並獲得了金融機構的大力支持，融資模式穩步轉型。

 

撰文：經濟通中國組

 

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