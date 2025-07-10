巨星傳奇 | 周杰倫抖音賬號粉絲數突破1000萬

巨星傳奇(06683)表示，歌手周杰倫正式宣布入駐抖音，其帳號以其官方二次元IP形象「周同學」命名，頭像亦為「周同學」IP化身。這是周杰倫第二次以「周同學」身份入駐社交媒體平台。

該賬號名為「周同學」，認證資訊為「歌手」，在未發布任何作品的情況下，其賬號粉絲數已突破1000萬，高達1007.9萬。

周杰倫入駐抖音股價爆升，巨星傳奇：一切經營活動正常有序

擁周杰倫概念的巨星傳奇股價爆升，昨日（9日）大升94%後，今日（10日）股價再上揚，中午收市報13.56元，升9%。

巨星傳奇回應稱，公司高度關注市場動態，並對廣大投資者的信任與支持表示衷心感謝。公司目前一切經營活動正常有序，IP創造及運營與新消費等核心業務均按既定戰略規劃推進，未發生重大變化。

巨星傳奇表示，股價波動屬市場行為，公司嚴格遵守上市規則，切實履行資訊披露義務，不存在應披露而未披露的重大資訊。公司未來將繼續聚焦主營業務，優化資源配置，通過穩健的業績增長回饋市場。

撰文：經濟通採訪組

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