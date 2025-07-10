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神州經脈 | 中美經貿多層級密切溝通，TikTok否認推美國版

10/07/2025

　　A股市場三大指數今日（10日）小幅收升，滬綜指衝上3526.59點後回落，收升0.48%，報3509.68點，重返三千五關；深成指全日升0.47%，創業板指揚0.22%。滬深兩市全天成交額1.49萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回落110億或0.7%；個股漲多跌少，兩市近2900個股上漲。

 

神州經脈 | 中美經貿多層級密切溝通，TikTok否認推美國版

中國商務部指，目前中美雙方在多個層級就經貿領域各自關切保持密切溝通。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1776，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，全日在7.1755至7.1785之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1510，較上個交易日升31點子，止兩連跌，較市場預測仍偏強近250點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國商務部部長盧特尼克表示他可能會在8月初與中方貿易談判代表會面，中國商務部發言人何咏前今日在商務部例行記者會上回應稱，目前雙方在多個層級就經貿領域各自關切保持密切溝通。另外，對於英偉達CEO黃仁勳計劃下周到訪中國，參加中國國際供應鏈促進博覽會，並尋求與包括總理李強、商務部長王文濤在內的中國政府高級官員會面，何咏前回應稱，對此沒有可以提供的信息。

 

2. 至於歐盟委員會主席馮德萊恩批評中國產能過剩，何咏前指出，中國新能源產業從全球視角和中長期看，並不存在所謂產能過剩，反而有產能缺口，歐方指責毫無道理，而且中國的綠色產品非但沒有衝擊歐盟市場，反而助力歐盟綠色轉型，令歐盟產業和消費者受益。因此，過剩的不是中國的產能，恐怕是歐方因為長期研發投入不足、產業競爭力下降而引發的過度焦慮。

 

3. 美國國際貿易委員會（USITC）的數據顯示，今年5月，美國自中國進口服裝總值為5.56億美元，較4月的7.96億美元大幅下滑，已連續四個月下降，創下自2003年5月以來的22年單月最低紀錄。中國多年來一直是美國最大的服裝供應國。今年4月，美國總統特朗普將對中國服裝產品的關稅大幅提升至最高145%，促使愈來愈多美國零售商減少從中國採購，轉向越南、孟加拉、印度等地尋求替代供應鏈。

 

4. 國家市監總局昨以「維護公平競爭市場秩序，促進民營經濟高質量發展」為主題，召開2025年第四次企業公平競爭座談會。金風科技、特來電、長城汽車、度小滿、唯品會、網易、順豐、東軟集團等8家企業有關負責人就加強公平競爭治理提出意見和建議。市監總局副局長孟揚在會上指出，該局將加強公平競爭審查，強化反壟斷監管執法，提升投資併購審查效率，為廣大民營企業發展創造良好市場環境和更廣闊空間。

 

5. 《路透》引述知情人士報道指，TikTok正在開發一款僅面向美國用戶的獨立應用程序。該應用預計將使用與全球版本不同的算法和數據系統，為可能由美國總統特朗普推動的出售計劃鋪路。《彭博》隨後引述TikTok表示，《路透》最近發布的報道與事實不符。

 

6. 中指研究院發布數據顯示，今年上半年，300城住宅用地出讓金同比增長27.5%，但成交面積仍下降5.5%，其中一線及二線城市出讓金增長均超40%，而三四線城市仍小幅回落。從城市集中度來看，上半年TOP20城市宅地出讓金佔全國比重升至68%，杭州、北京涉宅用地出讓金均超千億元，杭州出讓金已接近去年全年水平。

 

7. 中國汽車工業協會數據顯示，今年上半年，汽車市場延續良好態勢，產銷量均超過1500萬輛，同比均實現10%以上較高增長。其中，新能源汽車產銷量分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長41.4%和40.3%。新能源車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。出口方面，今年上半年，汽車總體出口308.3萬輛，同比增長10.4%。其中，新能源汽車出口106萬輛，同比增長75.2%。

 

8. 北京市統計局公布，6月北京CPI同比下降0.1%，降幅與上月持平；CPI環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點。6月北京PPI同比和環比分別下降1.7%和0.3%；與全國PPI同比下降3.6%、環比下降0.4%的趨勢相比，北京的降幅略小；6月北京工業生產者購進價格同比和環比分別下降2.3%和0.3%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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