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神州經脈 | 王毅首晤魯比奧，滬指連升三周，上海國資委學穩定幣

11/07/2025

　　滬深股市今日（11日）衝高回落，三大指數微升收市。滬綜指一度衝上3555點創年內新高，不過午後銀行股集體回落拖累，滬綜指近平收、微升0.01%，報3510.18點，指數按周漲1.09%，連升三周共4.4%。深成指單日升0.61%，創業板指揚0.8%。兩市成交見1.71萬億元（人民幣．下同），創今年3月14日以來新高，較上個交易日放量2179億元或14.5%。

 

神州經脈 | 王毅首晤魯比奧，滬指連升三周，上海國資委學穩定幣

中國外長王毅今日在馬來西亞吉隆坡出席東盟外長會期間，會見美國國務卿魯比奧。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1710，較上個交易日4時30分收盤價升66點子，兩連升，創7月4日以來一周新高，全日在7.1674至7.1780之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1475，較上個交易日升35點子，兩連升，創2024年11月8日以來逾八個月新高，較市場預測偏強近300點

 

今日新聞精選

 

1. 據《央視新聞》報道，中國外交部長王毅當地時間7月11日在馬來西亞吉隆坡出席東盟外長會期間，會見美國國務卿魯比奧。這是王毅與魯比奧首次面對面會晤，亦是自特朗普1月重返白宮以來中美外長首次面對面會晤。外電認為，這次會晤是為中美兩國元首峰會鋪路。

 

2. 日本農林水產省今日表示，日本與中國之間的動物衛生檢疫協定已經生效，為恢復日本牛肉對華出口鋪平了道路。日本政府將加速推進手續以盡快恢復對華出口。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時表示，「這個問題我不了解具體情況，建議向中方的主管部門詢問」。

 

3. 上海市國資委黨委昨日（10日）召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。會議邀請國泰海通政策和產業研究院政策組首席李明亮作專題輔導報告。上海市國資委黨委書記、主任賀青賀青指，要堅持創新驅動，保持對新興技術的敏銳感知，加強對數字貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈技術在跨境貿易、供應鏈金融、資產數字化等領域的運用。

 

4. 周杰倫9日正式入駐抖音後，其帳號今日發布首條抖音視頻。視頻用AI生成技術展現了周杰倫成長的多個重要畫面，視頻最後周杰倫本人現身，並說，「哎喲，不錯喲！蠻多回憶的，未來常在這里見面哦」。截至今日下午4時15分，周杰倫抖音帳號粉絲數已接近1540萬。

 

5. 針對近期有關「歐萊雅計劃將香港辦事處與內地業務合併，導致逾200名員工被裁」的傳聞，《北京商報》今日報道指，歐萊雅中國予以否認，稱報道失實。歐萊雅中國表示，為充分應對日漸融合的區域市場生態和不斷變化的消費模式，「我們正在轉型並構建全新的運營模式，推動中國香港和內地組織架構間更強的協同效應和互利共贏」。

 

6. 湖南省至少40家農商行近期推出專為繳納養老保險而設的「養老貸」，但引發社會對老年人債務負擔加重的擔憂，據《上海證券報》報道，部分銀行昨日已撤下「養老貸」相關宣傳。多名湖南地市農商行業務人士亦證實，湖南省農信聯社在昨發出通知，要求轄內農信社、農商行暫停辦理「養老貸」業務，並迅速下架有關產品宣傳和視頻，周三(9日)前已經簽合同的不受影響。

 

7. 中國財政部發布「引導保險資金長期穩健投資，進一步加強國有商業保險公司長周期考核」的通知，經營效益類指標的「淨資產收益率」由「3年周期指標＋當年度指標」考核方式調整為「當年度指標＋3年周期指標＋5年周期指標」相結合的考核方式。財政部指出，國有商業保險公司要注重穩健經營，完善內部中長期考核機制，加強投資組合管理，努力增厚長期穩定收益，更好發揮保險資金長期資本、耐心資本的「壓艙石」作用。

 

8. 國家統計局上海調查總隊發布，6月上海CPI同比上漲0.2%，高於全國CPI同比上漲0.1%。從八大類看，6月，食品煙酒類價格上升0.3%，衣著類價格上升1.9%，居住類價格同比持平，生活用品及服務類價格上升2.3%，交通和通信類價格下降3.0%，教育文化和娛樂類價格上升0.5%，醫療保健類價格下降1.1%，其他用品和服務類價格上升10.0%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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