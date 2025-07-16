內地eSIM重啟在即，中國聯通上線eSIM手機業務開通頁面

據《新浪科技》報道，中國聯通近日上線eSIM手機業務開通頁面，表明暫停兩年的內地eSIM開通業務即將重啟。

中國聯通的手機eSIM開通頁面稱，目前eSIM手機處於商用試驗階段，首次辦理本業務的用戶需通過線下渠道辦理。OPPO日前也發公告稱，旗下Watch X2系列成為首批支持中國移動eSIM服務的智能手錶，並同步開放線上開通通道，支持用戶通過「歡太健康」App快速辦理。這些表明，內地eSIM在手機、智能手錶等終端上均在迎來重啟信號。

內地三大電信運營商於2023年先後發布公告，暫停受理eSIM手錶一號雙終端業務及獨立eSIM卡的辦理申請，理由是業務維護升級，已辦理的用戶可繼續使用，一旦取消無法再次辦理。業內人士則認為，運營商此舉其實是擔心用戶轉網大量流失，影響市場份額與營收。

今年6月，《新浪科技》曾引述eSIM產業鏈人士報道指，三大電信運營商將於今年下半年全面放開已暫停兩年的eSIM。

撰文：經濟通中國組

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