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神州經脈 | 中國再減持美債，外賣戰燒錢16億元，滬指連升四周

18/07/2025

　　滬深股市周五（18日）震盪分化，滬綜指創年內收盤新高，創業板指在創年內新高後回落。滬綜指收升0.5%，報3534.48點，全周累升0.7%，連升四周，深成指揚0.37%，創業板指一度升逾1%，高見2296點，收市升幅收窄至0.34%。滬深兩市全天成交1.57萬億元（人民幣．下同），較上個交易日小增2%。

 

神州經脈 | 中國再減持美債，外賣戰燒錢16億元，滬指連升四周

美團和淘寶閃購近兩個周六大派「零元購」優惠，單在上周六（12日）兩者合共「燒錢」16億元人民幣。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.1766，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，止三連跌，全日在7.1758至7.1826之間波動。周五人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌37點子，較市場預測偏強仍近240點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國《華爾街日報》昨引述熟悉交易談判的人士報道指，中國政府威脅稱，若中遠海運無法獲得股份，將阻止長和將巴拿馬運河港口和全球其他數十個港口的所有權轉讓給貝萊德等西方投資者的交易。中國外交部發言人林劍周五在例行記者會上回應稱，他個人並不掌握相關情況。林劍重申，關於長和出售海外港口，中國國家市場監督管理總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

 

2. 美國財政部數據顯示，中國在今年5月再減持美國國債9億美元，連續三個月減持，持有規模降至7563億美元，繼創下2009年以來最低水平，仍是美債第三大持有國。日本期內增持5億美元美債，持有金額為1.14萬億美元，仍是持有最多美債的國家。英國排第二，持有額上升17億美元，總額增至8094億美元。加拿大是期內增持最多美債的國家，增幅617億美元，總額升至4300億美元。

 

3. 國新辦就上半年工業和信息化發展情況舉行新聞發布會，工信部總工程師謝少鋒表示，將實施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點行業穩增長工作方案，推動重點行業著力調結構、優供給、淘汰落後產能，具體工作方案將在近期陸續發布。此外，加快實施「人工智能+」行動，推動大模型在製造業重點行業落地部署，提升智能化水平。

 

4. 商務部部長王文濤周五在國新辦新聞發布會上表示，截至上半年，以舊換新帶動銷售額2.9萬億元，約4億人次享受補貼優惠。過去四年，社零總額年均增長5.5%，今年有望突破50萬億元。會因時因勢出台一些有針對性的措施，進一步激發商品消費發展動能，做強國內大循環。他又指，中國對美出口佔出口總額的比重從2020年的17.4%下降到2024年的14.7%；今年上半年對美出口下降同時，整體出口實現了增長。

 

5. 針對近日美方官員表示，美批准向中國銷售英偉達H20芯片是中美經貿談判的一部分，目前華為等中國企業已經生產了等效芯片，美方不希望中方實現國產替代。中國商務部周五對此回應稱，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。期待美方與中方相向而行，通過平等磋商，糾正錯誤做法，為雙方企業互利合作營造良好環境，共同維護全球半導體產供鏈穩定。

 

6. 美團及阿里巴巴旗下淘寶閃購外賣戰持續，最近兩個周六推出大規模發放「零元購」，帶動訂單量飆升。據內媒報道，兩平台單日合共「燒錢」16億元，其中美團上周六（12日）單日補貼約3億至4億元，淘寶閃購則超過12億元。京東集團日前表示，外賣「零元購」等外賣惡性補貼是嚴重內捲，屬惡性競爭，完全沒有參與。不過，內媒指外賣大戰是由京東4月推出百億元補貼引起。

 

7. 國家發展改革委等部門發布《關於實施鼓勵外商投資企業境內再投資若干措施的通知》，鼓勵外商投資企業境內再投資。《通知》明確，外商投資企業以合法產生的外匯利潤、境外投資者以境內合法取得的外匯利潤開展境內再投資的，相關外匯資金可以按規定境內劃轉；對符合條件的外商投資企業境內再投資所需的外方關聯股東貸款、「熊貓債」，優化管理流程，納入「綠色通道」管理等。

 

8. 據海關總署廣東分署統計，廣東6月進出口8099億元，增長3.9%。其中，出口增長2.3%，是在5月年內首次出口下降3.1%後回復增長；進口同比增長7.2%，較5月的增長8.7%，增速放緩。

 

撰文：經濟通中國組

 

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