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神州經脈 | 中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲

23/07/2025

　　中美關係緩和提振了市場情緒，在金融股、半導體股大漲支持下，滬綜指一舉衝上三千六，惟午後衝高回落，建材工程機械股回吐，有政策加持的海南自貿股反高潮下跌，滬綜指全日（23日）微升0.01%，收報3582.30點，3600點得而復失。深成指及創業板指則雙雙收跌，跌幅0.37%及0.01%。滬深兩市全日成交額約1.86萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少285億元或1.5%。

 

神州經脈 | 中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲

海南自貿港將於12月18日正式封關運作。圖為海口新海港。（AP圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1610，較上個交易日4時30分收盤價升146點子，兩連升，創2024年11月7日以來逾八個半月新高，全日在7.1600至7.1725之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1414，較上個交易日升46點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾八個半月新高，和市場預測偏強逾180點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家發改委副主任王昌林今日在國新辦記者會上表示，海南自貿港2025年12月18日正式封關。封關不是封島，而是要進一步擴大開放，促進海南自貿港高質量發展。封關後，海南自貿港將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度，進口「零關稅」商品範圍從約1900個稅目擴大至約6600個稅目；「零關稅」貨物及其加工製成品在島內享惠主體之間可在免進口稅收條件下進行流通；對屬於海南自由貿易港鼓勵類的產業的企業生產的貨物，在加工增值達到或者超過30%時，經「二線」進入內地，免徵進口關稅。

 

2. 佛山市截至21日累計錄得2658宗基孔肯雅熱確診個案，絕大部分（2471宗）出現在順德區，所有患者症狀輕微，暫沒錄得嚴重或死亡個案。澳門在18日錄得當地今年首宗基孔肯雅熱個案，患者在潛伏期曾到過順德。廣東省政府今日在佛山召開基孔肯雅熱疫情防控工作會議，省長王偉中、國家疾控局副局長孫陽出席並講話。王偉中強調，要堅決、有效「防輸入、防擴散、防外溢、控增量、清存量」；要聚焦佛山等重點地區打好殲滅戰，迅速阻斷疫情傳播鏈條。

 

3. 美國財政部長貝森特當地時間22日在接受傳媒訪時宣布，第三輪中美貿易談判將於下周一、周二在瑞典斯德哥爾摩舉行，屆時他將與中國財長藍佛安會晤。貝森特並透露，屆時可能討論中方向俄羅斯及伊朗購買石油的問題。中國商務部網站今午發文稱，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。

 

4. 據《證券時報》消息，針對近期外賣大戰愈演愈烈的情況，國家市場監督管理總局於7月18日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業。作為政策落地的具體響應，上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台。目前相關平台已執行三項整改：全面下線「零元購」類促銷活動；大幅收縮免單營銷範圍；成立專項工作組加強活動監測、價格管控及騎手權益保障，並強化社會監督與信息透明度建設。

 

5. 總投資高達1.2萬億元人的西藏雅魯藏布江下游水電工程（雅下水電工程）上周末正式開工，位處雅魯藏布江下游的印度和孟加拉都表達關切，擔心青藏高原上的生物多樣性受損，並影響依賴雅魯藏布江的漁民農民的生計。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，雅下水電工程建設是中國主權範圍內的事，旨在加快發展清潔能源，大力改善當地民生，積極應對氣候變化。工程建設有利於全流域防災減災，不會對下游地區產生不利影響。

 

6. 公安部交管局局長王強今日在國新辦新聞發布會上表示，目前市場上銷售的汽車所搭載的「智駕」系統，都還沒有實現「自動駕駛」的目標，駕駛人才是最終責任主體。如果駕駛人在車輛行駛過程中「脫手脫眼」，不僅存在嚴重道路交通安全風險，還可能面臨民事賠償、行政處罰及刑事追責三重法律風險。對此，公安機關將會同有關部門進一步加強規範管理。

 

7. 印度駐華大使館微博發文宣布，自2025年7月24日起，中國公民可申請旅遊簽證到訪印度。這是自2020年暫停後，印度時隔5年恢復向中國公民簽發旅遊簽證。此前印度對中國公民赴印商務簽證也有所限制，近期也得到了一定程度的放鬆。中國外交部發言人郭嘉昆表示，推動人員往來便利化符合各方共同利益，中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國人員往來便利化水平。

 

8. 中國海關總署出口統計資料顯示，中國6月對美國出口的稀土磁鐵較上個月暴增6倍以上，但比起去年同期，出口量仍減少52%。分析師預估7月將進一步回升。今年6月中國則向全球出口了3188噸稀土磁鐵，較5月份的1238噸增長了157.5%，但仍較去年同期下降38.1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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