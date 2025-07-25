神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周

滬綜指今日（25日）高位回調，收跌0.33%，報3593.66點，深成指跌0.22%，創業板指收低0.23%。滬深兩市全天成交額1.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量574億元或3%。分析人士稱，市場到了高位後要向下回調釋放一下壓力，但短期調整後大概率重回升勢，投資者關注月底政治局會議的政策定調。

財政部公布，上半年全國一般公共預算收入超11.5萬億元人民幣，同比下降0.3%。（AP圖片）

回顧本周，中美關係緩和提振了市場情緒，中美貿易談判下周在斯德哥爾摩舉行，美方已暗示將大幅延長關稅休戰期；國內方面，雅魯藏布江下遊水電工程正式開工，這項總投資超萬億元的超級工程，預計帶動中國經濟增長；同時，海南自貿港全島封關定於12月正式啟動，將成為中國對外開放的新高地。多重利好刺激下，滬綜指突破逾三年高位，企上3600點，全周漲1.67%，連升五周共6.76%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1679，較上個交易日4時30分收盤價跌132點子，止三連升，全日在7.1582至7.1693之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1419，較上個交易日跌34點子，止三連升，較市場預期偏強近200點。

今日新聞精選

1. 財政部國庫支付中心副主任唐龍生今日在財政部記者會上介紹，上半年全國一般公共預算收入115566億元，同比下降0.3%。其中，全國稅收收入92915億元，下降1.2%；非稅收入22651億元，增長3.7%。全國一般公共預算支出141271億元，同比增長3.4%。其中，社會保障和就業支出同比增長9.2%；科學技術支出同比增長9.1%；教育支出同比增長5.9%；衛生健康支出同比增長4.3%。

2. 唐龍生在財政部記者會上表示，上半年國債發行規模創歷史同期新高，共發行國債7.88萬億元，同比增長35.28%，平均發行利率1.52%，同比下降43個基點。財政部預算司一級巡視員、政府債務研究和評估中心主任李大偉表示，2025年的2萬億元置換債券截至6月末已發行1.8萬億元，佔全年額度的90%，已使用1.44萬億元。另外，財政部經濟建設司副司長吳蓋表示，今年1月和4月，財政部分兩批累計預撥超長期特別國債資金1620億元，近期已下達第三批超長期特別國債資金670億元，剩餘資金將在10月份下達。

3. 世界人工智能大會本周六（26日）至下周一（28日）在上海舉行，國務院總理李強將出席開幕式並致辭。本次大會展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800多家企業參展；3000多項前沿展品將集中亮相，涵蓋40多款大模型、50多款AI終端產品、60多款智能機器人以及100多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模創歷屆之最。另有傳上海將在2025世界人工智能大會期間發放智能網聯汽車示範運營牌照，《證券時報》引述某Robotaxi相關負責人回應稱，「從目前掌握的信息看，概率很大」。

4. 據《路透》報道，美國商務部長盧特尼克當地時間7月24日表示，如果中國不批准出售短視頻應用程序TikTok的交易，TikTok將不得不停止在美國運營。TikTok在美國約有1.7億用戶。他還表示，美國必須控制支撐社交媒體平台運行的算法。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方已多次就涉TikTok問題闡明原則立場。

5. 英國《金融時報》報道，美國收緊出口管制後的3個月內，價值至少10億美元的英偉達先進人工智能芯片仍流入中國，凸顯美國限制措施存局限。資料顯示，美國禁止銷往中國的B200芯片，在半導體黑市中成為最搶手、最容易買到的產品。一位經銷商形容如「海鮮市場」，不缺貨源。

6. 隨著市場利率持續走低，人身險產品預定利率也將迎來再度調降。保險業協會今日公布當前普通型人身保險產品預定利率研究值為1.99%，中國人壽、平安人壽、太保壽險、工銀安盛人壽隨即公告，傳統型人身險產品的預定利率將從2.5%下調至2.0%，投資型產品中，分紅險的保證利率上限將從2%調整為1.75%，萬能險從1.5%調整至1.0%。上述保險公司將於今年年8月31日24時起不再接受超過上述預定利率最高值的保險產品投保申請。

7. 國新辦今日就第十五屆全國運動會籌辦情況舉行新聞發布會。第十五屆全國運動會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門舉行。競體比賽項目設34個大項419個小項，預計1.5萬餘名運動員參加決賽；群眾賽事活動設23個大項166個小項，預計約1.1萬名運動員參加決賽。香港將承辦8個競賽項目，包括男子22歲以下組籃球、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球；以及一個群眾賽事活動保齡球。

8. 廣東佛山基孔肯雅熱個案截至23日增至3645宗，其中順德區佔3317宗。廣東省委常委會今日上午召開會議，強調要全省「一盤棋」全力以赴防輸入、防擴散、防外溢、控增量、清存量，爭取在最短時間內撲滅疫情，切實守護好人民群眾健康安全。佛山要堅決扛起主體責任，強化指揮調度督導，鞏固並持續拓展順德的防控效果，進一步加大對禪城、南海的防控力度，動態調整對其他區域的防控策略，全力把疫情控制住。

撰文：經濟通中國組

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