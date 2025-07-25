  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周

25/07/2025

　　滬綜指今日（25日）高位回調，收跌0.33%，報3593.66點，深成指跌0.22%，創業板指收低0.23%。滬深兩市全天成交額1.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量574億元或3%。分析人士稱，市場到了高位後要向下回調釋放一下壓力，但短期調整後大概率重回升勢，投資者關注月底政治局會議的政策定調。

 

神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周

財政部公布，上半年全國一般公共預算收入超11.5萬億元人民幣，同比下降0.3%。（AP圖片）

　　　　

　　回顧本周，中美關係緩和提振了市場情緒，中美貿易談判下周在斯德哥爾摩舉行，美方已暗示將大幅延長關稅休戰期；國內方面，雅魯藏布江下遊水電工程正式開工，這項總投資超萬億元的超級工程，預計帶動中國經濟增長；同時，海南自貿港全島封關定於12月正式啟動，將成為中國對外開放的新高地。多重利好刺激下，滬綜指突破逾三年高位，企上3600點，全周漲1.67%，連升五周共6.76%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1679，較上個交易日4時30分收盤價跌132點子，止三連升，全日在7.1582至7.1693之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1419，較上個交易日跌34點子，止三連升，較市場預期偏強近200點。

 

今日新聞精選

 

1. 財政部國庫支付中心副主任唐龍生今日在財政部記者會上介紹，上半年全國一般公共預算收入115566億元，同比下降0.3%。其中，全國稅收收入92915億元，下降1.2%；非稅收入22651億元，增長3.7%。全國一般公共預算支出141271億元，同比增長3.4%。其中，社會保障和就業支出同比增長9.2%；科學技術支出同比增長9.1%；教育支出同比增長5.9%；衛生健康支出同比增長4.3%。

 

2. 唐龍生在財政部記者會上表示，上半年國債發行規模創歷史同期新高，共發行國債7.88萬億元，同比增長35.28%，平均發行利率1.52%，同比下降43個基點。財政部預算司一級巡視員、政府債務研究和評估中心主任李大偉表示，2025年的2萬億元置換債券截至6月末已發行1.8萬億元，佔全年額度的90%，已使用1.44萬億元。另外，財政部經濟建設司副司長吳蓋表示，今年1月和4月，財政部分兩批累計預撥超長期特別國債資金1620億元，近期已下達第三批超長期特別國債資金670億元，剩餘資金將在10月份下達。

 

3. 世界人工智能大會本周六（26日）至下周一（28日）在上海舉行，國務院總理李強將出席開幕式並致辭。本次大會展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800多家企業參展；3000多項前沿展品將集中亮相，涵蓋40多款大模型、50多款AI終端產品、60多款智能機器人以及100多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模創歷屆之最。另有傳上海將在2025世界人工智能大會期間發放智能網聯汽車示範運營牌照，《證券時報》引述某Robotaxi相關負責人回應稱，「從目前掌握的信息看，概率很大」。

 

4. 據《路透》報道，美國商務部長盧特尼克當地時間7月24日表示，如果中國不批准出售短視頻應用程序TikTok的交易，TikTok將不得不停止在美國運營。TikTok在美國約有1.7億用戶。他還表示，美國必須控制支撐社交媒體平台運行的算法。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方已多次就涉TikTok問題闡明原則立場。

 

5. 英國《金融時報》報道，美國收緊出口管制後的3個月內，價值至少10億美元的英偉達先進人工智能芯片仍流入中國，凸顯美國限制措施存局限。資料顯示，美國禁止銷往中國的B200芯片，在半導體黑市中成為最搶手、最容易買到的產品。一位經銷商形容如「海鮮市場」，不缺貨源。

 

6. 隨著市場利率持續走低，人身險產品預定利率也將迎來再度調降。保險業協會今日公布當前普通型人身保險產品預定利率研究值為1.99%，中國人壽、平安人壽、太保壽險、工銀安盛人壽隨即公告，傳統型人身險產品的預定利率將從2.5%下調至2.0%，投資型產品中，分紅險的保證利率上限將從2%調整為1.75%，萬能險從1.5%調整至1.0%。上述保險公司將於今年年8月31日24時起不再接受超過上述預定利率最高值的保險產品投保申請。

 

7. 國新辦今日就第十五屆全國運動會籌辦情況舉行新聞發布會。第十五屆全國運動會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門舉行。競體比賽項目設34個大項419個小項，預計1.5萬餘名運動員參加決賽；群眾賽事活動設23個大項166個小項，預計約1.1萬名運動員參加決賽。香港將承辦8個競賽項目，包括男子22歲以下組籃球、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球；以及一個群眾賽事活動保齡球。

 

8. 廣東佛山基孔肯雅熱個案截至23日增至3645宗，其中順德區佔3317宗。廣東省委常委會今日上午召開會議，強調要全省「一盤棋」全力以赴防輸入、防擴散、防外溢、控增量、清存量，爭取在最短時間內撲滅疫情，切實守護好人民群眾健康安全。佛山要堅決扛起主體責任，強化指揮調度督導，鞏固並持續拓展順德的防控效果，進一步加大對禪城、南海的防控力度，動態調整對其他區域的防控策略，全力把疫情控制住。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,127.16

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

23.990

最大成交額股票

滬511880

銀華日利

100.745

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03931 中創新航
  • 21.200
  • 01199 中遠海運港口
  • 6.460
  • 02904 大同集團
  • 2.500
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 37.250
  • 01520 天機控股
  • 1.580
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 245.200
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.080
  • 目標︰$2.25
  • 03339 中國龍工
  • 2.680
  • 目標︰--
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 17.840
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.149
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 550.500
  • 00005 滙豐控股
  • 101.000
  • 00388 香港交易所
  • 435.800
  • 00001 長和
  • 53.450
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 18.480
  • 目標︰$21.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 11.660
  • 目標︰$12.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2025 17:13  《盤後部署》恒指終止五連升惟仍錄得淨流入，泡泡瑪特趁回調可吼

25/07/2025 16:11  恒指吐278點收報25388結束五連升，惟逾200億北水買入

25/07/2025 16:34  證監與廉署聯合行動拘捕兩名上市公司前高層，涉市場操縱及貪污

25/07/2025 16:03  《本港樓市》中原CCL按周升0.97%，料短期可上望年初高位

25/07/2025 14:19  《本港樓市》房屋局︰一手住宅潛在供應跌至10.1萬伙

25/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２０２億元，買盈富基金沽快手

25/07/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】大摩上調飲料股評級，滙證升潤地目標近兩成

25/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８９，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

Meme股爆升攻略！要贏先要記住「獨食難肥」！新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

香港迪士尼料年底實現「零負債」，推演唱會合作套票吸過夜客新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

Netflix 8月片單：《星期三》第二季開學迎來Lady Gaga擔任老師，允兒新劇《暴君的廚師》穿越做御廚
人氣文章

著數速遞

MEYER廚具印花活動：低至2折換購小熊維尼系列廚具，千色/APITA/UNY會員享專屬換購價
人氣文章

玩樂 What’s On

啟德體育園︱香港足球盛會2025：利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺強隊訪港，美食嘉年華+官方周邊+酒吧88折優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

被Chanel收購後，Orlebar Brown品牌再進化？真正奢侈的Resort Wear本該是這樣！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

L’Oreal裁員、LVMH辦公室遷走，到時裝雜誌停刊：香港經濟前景還有希望嗎？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

書展2025選讀：《潮濕的記憶》——林方偉研究劉以鬯南洋作品的浩瀚工程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大暑消暑必備｜簡易香荽冬瓜番茄湯，降溫解暑食譜
人氣文章
名人健康丨劉嘉玲陪跑曬恩愛，6旬影帝梁朝偉疲憊臉青，網民擔心肝有問題 【附肝功能變差4大警號】
人氣文章
朱古力瘤｜25歲網紅女醫生經痛10年，8cm子宮內膜囊腫破裂確診，決定打針停經免後患【附朱古力瘤4大症狀分析】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 18:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/07/2025
神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處