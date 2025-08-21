  • 會員
神州經脈 | 人民幣醞釀掛勾穩定幣，出險房企化債規模超萬億

21/08/2025

　　滬深股市今日（21日）走勢反覆，滬綜指盤中最高見3787點，雖幾度掉頭下跌，但最終力保升勢，收升0.13%報3771.10點，再刷新十年新高紀錄；深成指則收跌0.06%，創業板指軟0.47%。兩市全天成交額約2.42萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升158億元或0.7%。

 

神州經脈 | 人民幣醞釀掛勾穩定幣，出險房企化債規模超萬億

外電指中國正醞釀推出推動人民幣國際化的發展戰略，涵蓋與人民幣掛勾的穩定幣等。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1778，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，兩連升，創8月14日以來一周新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.1287，較上個交易日升97點子，止兩連跌，創2024年11月6日以來九個半月新高，較市場預測偏強逾460點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日在西藏拉薩出席於布達拉宮廣場舉行的西藏自治區成立60周年慶祝大會。這是習近平繼2021年7月後任內第二次到訪西藏，而其作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席自治區成立慶祝活動，在黨和國家歷史上是第一次。

 

2. 據《央視財經》消息，中國全社會用電量7月歷史性突破萬億千瓦時大關，這在全球也屬首次。國家能源局今天發布了7月全社會用電量，達1.02萬億千瓦時，同比增長8.6%。比十年前翻了一番，相當於東盟國家全年的用電量。

 

3. 據《路透》引述知情人士透露，中國正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛勾的穩定幣等金融創新產品。國務院預計將在本月晚些時候審議並可能批准該計劃。消息人士還說，中國高層預計最早於8月底召開會議，重點討論人民幣國際化和全球快速發展的穩定幣等議題。

 

4. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，7月人民幣國際支付佔比持平於2.88%，繼續是全球第六大最活躍貨幣；去年同期佔比為4.74%。

 

5. 人民銀行公告，將於8月25日（下周一）通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，招標發行2025年第五期和第六期中央銀行票據，期限分別為3個月（91天）、1年，發行量分別為300億元、150億元。

 

6. 「財富　FORTUNE」公眾號發布2025年《財富》中國科技50強榜單，華為登頂，DeepSeek居第二，寧德時代第三。從行業分布來看，50強企業廣泛布局多個前沿科技領域。高端製造領域表現突出，共有16家企業入選，佔比達32%。新能源及新材料領域緊隨其後，10家企業入選，佔比20%。

 

7. 中指研究院發文稱，截至2025年8月，20家出險房企債務重組、重整獲批，化債總規模超過12000億元。市場深度衝擊，房企經營受到較大影響，2022年至今已有27家上市房企被動退市，另有幾家房企私有化退市。出於主動轉型和被動保殼的需要，多家上市企業剝離房地產開發業務，退出房地產業務或轉型輕資產。

 

8. DeepSeek-V3.1正式發布。本次升級包含以下主要變化，混合推理架構：一個模型同時支持思考模式與非思考模式；更高的思考效率：相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短時間內給出答案；更強的Agent能力：通過Post-Training優化，新模型在工具使用與智能體任務中的表現有較大提升。

 

撰文：經濟通中國組

 

撰文：經濟通中國組

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,338.65

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

27.660

最大成交額股票

滬513090

香港證券

2.444

