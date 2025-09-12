  • 會員
京城近觀 | 服貿會直擊：泡泡瑪特賣甜品，同仁堂酸梅湯電解質飲料首發

12/09/2025

　　迎著秋日的清朗，2025年中國國際服務貿易交易會10日在首鋼園如約啟幕。80多個國家和國際組織帶著特色展品設展辦會，近500家世界500強與國際行業龍頭企業線下「搭台」，190多項新產品、新成果「首秀」。在服貿會開幕首日，記者來到首鋼園，直擊走過11個年頭的服貿會，今年又有什麼新看點？

 

京城近觀｜服貿會直擊：泡泡瑪特賣甜品，同仁堂酸梅湯電解質飲料首發

服貿會已走過11個年頭，今年起固定在首鋼園「一址舉辦」。（黃燕明攝）

 

自本屆起固定在每年9月第二個星期三開幕

 

　　服貿會從「京交會」升級而來，2020年起正式更名為「服貿會」，至此服貿會已舉辦11屆，與往屆相比，今年的服貿會從展會設置藏著最直觀的變化：自本屆起，服貿會固定在每年9月第二個星期三開幕，會期5天，其中前3天為專業觀眾日，後兩天為公眾開放日。展會會址也由國家會議中心和首鋼園區「兩址舉辦」調整為在首鋼園區「一址舉辦」，發揮首鋼園區3平方公里區域工業遺存場景特色優勢，統籌園區內高爐、冷卻塔、湖心島等場地，打造花園式「會展小鎮」IP。

 

阿里巴巴展館展示了各種最前沿的AI消費場景。（黃燕明攝）

阿里巴巴展館展示了各種最前沿的AI消費場景。（黃燕明攝）

 

　　今年服貿會國際參與度高，澳洲、德國、世界知識產權組織等85個國家和國際組織設展辦會，其中25個國家和國際組織將在主題展設展，參展國別覆蓋五大洲。澳洲首次擔任主賓國，安徽省擔任主賓省。在各國展區都有著各自帶來的產品，極具地域特色，其中紅茶、咖啡、酒類等飲品在現場提供試飲，在展區前擠滿了體驗異國風味的觀眾。

 

台灣館的人氣同樣也非常高。（黃燕明攝）

台灣館的人氣同樣也非常高。（黃燕明攝）

 

泡泡瑪特展台人氣爆棚，不賣公仔賣甜品和雪糕

 

　　今年服貿會上，泡泡瑪特首次作為獨家潮流文化品牌合作夥伴參展，設立了兩大展台，均是人氣爆棚。在1號館（主館）展區，泡泡瑪特不賣公仔，而是以「甜知所願(Cake a wish)」為主題，以甜品屋為靈感，賣起了各種各樣的甜品和雪糕。IP融入甜品裝飾之中，觀眾可以現場品嘗LABUBU蛋糕、星星人、SKULLPANDA雪糕、DIMOO餅乾、THE MONSTERS曲奇、MOLLY巧克力等，還能看到SPACE MOLLY 臻藏款(MEGA)以及覆蓋THE MONSTERS、MOLLY、CRYBABY、HACIPUPU等IP的爆款毛絨。此外，戶外還特別設置了以星星人為主題的大型裝置藝術打卡點。

 

泡泡瑪特首次作為文化合作夥伴參展，人氣爆棚。（黃燕明攝）

泡泡瑪特首次作為文化合作夥伴參展，人氣爆棚。（黃燕明攝）

 

　　9號館文旅展區在「泡泡瑪特」IP熱度的加持下同樣人氣爆燈，泡泡瑪特以Molly為主體，推出了多款有收藏價值的限量版非遺聯名產品，將絨花製作工藝、粉彩軋道瓷工藝等多種非遺製作技藝與潮玩設計相結合，打造了極具辨識度的國風美學空間。

 

泡泡瑪特展示了備受歡迎的LABUBU公仔，但現場只賣甜品。（黃燕明攝）

泡泡瑪特展示了備受歡迎的LABUBU公仔，但現場只賣甜品。（黃燕明攝）

 

同仁堂酸梅湯在服貿會首發

 

　　「老字號」又出新味道，記者在現場看到，在北京同仁堂展區，貨架上擺出了在閱兵儀式觀禮包中的「電解質飲料」--同仁堂酸梅湯在本屆服貿會現場首發，正式與消費者見面，不少觀眾在現場排隊試飲品嚐。

 

　　記者在閱兵當日已試飲該款飲料，感覺味道很有特色，讓記者在當日烈日暴曬下得以醒腦提神，讓人印象非常深刻。工作人員向觀眾介紹這款酸梅湯的特別之處：「我們在傳統酸梅湯配方的基礎上進行了不少創新。」這款酸梅湯精選了烏梅、山楂、陳皮、甘草、蜂蜜等原料，並且無蔗糖、無色素、無香精，口感清爽醇厚。同時，研發這款酸梅湯的「老字號」同仁堂還首創了「藥食同源組方+安全電解質」的組合，選取了檸檬酸鈉、氯化鉀、維生素C等成分，還能補充能量與電解質。

 

閱兵日觀禮包內同款的同仁堂酸梅湯在服貿會首發。（網絡圖片）

閱兵日觀禮包內同款的同仁堂酸梅湯在服貿會首發。（網絡圖片）

 

　　在會場的室外空間，隨處可見一排排的紅色座椅，不少人坐在椅子上休息。這些紅色座椅看上去有些眼熟--原來，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上，天安門廣場臨時觀禮台的座椅被移到了這裏。除了首鋼園，臨時觀禮台的座椅也被分配到了其它多個地方繼續使用，如城市綠心森林公園、陶然亭公園等。

 

香港館以「香港通道　連接全球」為主題

 

香港館正在進行開館儀式；今年以「香港通道　連接全球」為主題。（黃燕明攝）

香港館正在進行開館儀式；今年以「香港通道　連接全球」為主題。（黃燕明攝）

 

　　港澳台是歷年服貿會的熱門展區之一，香港館在會場舉行開館儀式，嘉賓可品嘗地道港式檸檬茶和奶茶。香港館今年以「香港通道　連接全球」為主題，以「環球協同」為設計理念，採用有機形態與參數化波浪形塔樓設計的無縫融合，躍動的線條象徵著香港蓬勃發展的生機。

 

香港館展示了「香港故宮特『宮』隊」系列卡通形象工藝品。（黃燕明攝）

香港館展示了「香港故宮特『宮』隊」系列卡通形象工藝品。（黃燕明攝）

 

　　香港館展示了香港設計師及品牌在各項國際大賽中的獲獎作品，涵蓋文化與創意、創新與科技和綠色可持續三大主題。文化與創意方面，有「香港故宮特『宮』隊」系列卡通形象、「帝居墨韻」系列針織工藝作品等；創新與科技方面，展示了獲得「美國電子及消費展-創新獎2025」的可戴式人工智能裝置Seekr、以回收再生木材為原料的木製手錶等。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

