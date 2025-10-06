  • 會員
高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席

06/10/2025

　　內地國慶中秋長假期已過一半，商務部最新監測顯示，假期首四天全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長3.3%。高德掃街榜4日發布「國慶十大夜生活活力城市」榜單，一線城市北京、上海、廣州、深圳全部缺席，完全由二、三線城市「霸榜」，當中江西南昌力壓眾市登上榜首。有分析認為，「夜經濟」已成為城市吸引力的「新標尺」，二、三線城市都在用自己的「煙火氣」打破「千城一面」的困局。

 

　　該份榜單是高德掃街榜根據國慶假期間夜間道路繁忙度綜合分析所得，第一至十位依次為江西南昌、廣西南寧、湖南長沙、海南海口、河南洛陽、雲南昆明、寧夏銀川、陝西西安、河南鄭州、廣東惠州，當中南方城市佔6席，北方城市佔4席。

 

高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席

高德掃街榜4日發布「國慶十大夜生活活力城市」。（高德地圖微信公眾號圖片）

 

南昌國慶煙花秀多達122萬人觀賞

 

　　高德掃街榜認為，在假期離開北上廣深去二三線城市體驗特色生活，已成為一種受歡迎的旅遊方式。在今年國慶，各地都推出了豐富的夜間娛樂活動，如南昌國慶煙花秀、南寧的火人節等，不少景區更將營業時間延長到夜間。其中，南昌夜間交通繁忙集中在滕王閣、萬壽宮、疊山路、八一廣場等區域。以滕王閣周邊為例，國慶黃金周首兩天平均有13個小時以上處於交通繁忙狀態，繁忙時段從上午10點持續到晚上11點。

 

　　南昌贛江上空十一當晚長達45分鐘的絢麗煙花與無人機表演，與滕王閣、303雙子塔等建築的璀璨燈光相輝映，吸引多達122萬人聚集贛江兩岸欣賞，不論是人潮還是煙花都令人震撼。表演結束後過百萬人有序離開，其中南昌地鐵以全線免費乘車並加開逾170列次列車協助疏散遊客。萬壽宮街區國慶前兩天日均客流量突破20萬人次，較平日周末增長50%，街區不但延長開放時間，還加開多場民俗表演。

 

高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席

南昌國慶煙花。（洪觀新聞微信公眾號圖片）

 

高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席

南昌國慶煙花。（洪觀新聞微信公眾號圖片）

 

高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席

南昌國慶煙花有多達122萬人在現場觀看。（網絡圖片）

 

高德掃街榜推出「夜生活」榜單

 

　　長沙夜間交通繁忙區域則集中於坡子街、五一廣場、太平老街、解放西路、黃興路步行街一帶。其中，聚集大量美食的老街坡子街周邊夜間出行壓力尤為突出，國慶假期坡子街周邊晚上10時依然處於交通繁忙時段，通行時間是暢通狀態的2倍以上。洛陽就有夜遊龍門石窟、洛邑古城、十字街等備受遊客青睞。

 

　　為方便遊客夜遊，國慶期間，高德掃街榜推出了「夜生活」榜單，上線夜市、夜宵、夜景榜。目前，夜市榜覆蓋南寧、長沙、西安等10城市；夜景榜覆蓋北京、上海、杭州、西安、成都、青島等全國20個城市；夜宵榜則覆蓋全國365個地（縣）級市。高德掃街榜表示，「夜生活」榜單將繼續覆蓋更多城市。

 

高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席

高德掃街榜推出了「夜生活」榜單，上線夜市、夜宵、夜景榜。（高德地圖App截圖）

 

二三線城市低門檻和煙火氣吸引遊客

 

　　對於二、三線城市夜經濟彈起，江西《大江網》發表評論文章稱，「這背後，是消費邏輯的深刻轉變--二、三線城市正以更低的門檻、更濃的煙火氣，成為年輕人『逃離內捲』的出口」。文章並認為，「夜間道路繁忙」的這種「堵」不是擁堵的煩惱，「而是活力的象徵--人們願意為一場噴泉表演、一碗瓦罐湯、一次江邊漫步，付出時間與熱情。畢竟，生活不該只是格子間裏的PPT，更該是夜市裏的一口熱湯、一聲歡笑」。

 

　　文章又稱，夜經濟考驗的不僅是燈光秀的炫酷，更是城市治理的精細度、文化底蘊的厚度、消費場景的豐富度。「二線城市不必複製一線城市的『高大上』，只需找準自己的『煙火氣』。比如，洛陽的夜遊龍門石窟、南寧的火人節、惠州的濱海夜市，都在用特色IP打破『千城一面』的困局」。

 

撰文：經濟通中國組

