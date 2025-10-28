  • 會員
鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

28/10/2025

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

鍾睒睒第四度成為胡潤中國首富，追平馬雲的紀錄。（資料圖片）

 

　　胡潤研究院今日發布2025胡潤百富榜，農夫山泉(09633)創辦人鍾睒睒財富增長了1900億元（人民幣．下同），以5300億元第四次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄。他是繼馬雲之後，第二位實現「四度登頂」的企業家。而馬雲家族今年排名下降1位排在第11，財富增加27%至2100億元。

 

　　去年「一鳴驚人」的首富、字節跳動創辦人張一鳴，得益於AI業務進展推動公司估值繼續走高，財富增加了1200億元，達4700億元，但不敵鍾睒睒，退居第二。第三名是騰訊(00700)創辦人馬化騰，財富上漲了1500億元，以4650億元保持第三位。寧德時代創辨人曾毓群財富增長1300億元，至3300億元，排名上升2位至第四名。

 

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

張一鳴以4700億元人民幣財富排第二。（資料圖片）

 

　　小米(01810)的雷軍成為「增長王」，財富比去年勁增1960億元冠絕全榜，以3260億元躍升14位排在第五，主要得益於小米汽車業務的爆發式增長和手機高端化突破帶來的盈利躍升。這是他自2015年後時隔十年第二次進入榜單前五。

 

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

雷軍成為今次榜單的「增長王」，財富比去年勁增1960億元。（雷軍微博圖片）

 

泡泡瑪特王寧、寒武紀陳天石排名躍逾百位躋身前20名

 

　　其他增長較快的企業家還包括泡泡瑪特(09992)創辦人王寧，憑借Labubu全球爆紅，其財富大增1545億元，排名飛躍155位至第17；寒武紀(滬:688256)創辦人陳天石則憑AI芯片落地加速，業績增長迅速，8月底股價一度超越茅台(滬:600519)，財富增長1480億元，排名大躍進122位排第18。

 

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

王寧（右）早前向參觀泡泡瑪特十周年巡展的蘋果CEO庫克（中）送上手持iPhone的Labubu公仔（庫克手中）；左為Labubu之父龍家昇。（網上圖片）

 

1434名富豪上榜接近歷史新高，總財富增42%

 

　　今年是胡潤研究院自1999年以來連續第27次發布「胡潤百富榜」，財富計算截止日期為2025年9月1日。今年榜單有1434位個人財富達50億元以上的企業家上榜，比去年增加31%（340位）；總財富接近30萬億元，比去年增長42%（9萬億元）。

 

　　胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年胡潤百富榜總人數幾乎達到2021年的歷史新高，出乎意料，而這很大程度上得益於股市的大幅回暖--上證指數、深證成指、恒生指數都比去年同期上漲了四五成；科技領域新面孔的湧現、出口市場的增長，也為上榜人數的提升提供了重要支撐。「過去一年，表現較好的是新能源汽車、消費電子、新消費、算力、生物醫藥及證券服務」。

 

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

馬雲家族今年排名下降1位排在第11，財富增加27%至2100億元人民幣。馬雲近月現身阿里總部。（網上圖片）

 

376名富豪新上榜為去年的7倍，包括老鋪黃金徐高明父子

 

　　今年榜單還有376位新面孔，為去年的7倍。新人之首是老鋪黃金(06181)創辦人徐高明、徐東波父子，以695億元財富躋身前100；其次是集換式卡牌龍頭卡遊創辦人李奇斌、齊燕夫婦，財富600億元，排名亦在前100。新人中的前十還包括智能影像設備企業影石(滬:688775)創辦人劉靖康與其妻子潘瑤，財富385億元。此外，奶茶界知名品牌古茗(01364)、霸王茶姬、滬上阿姨(02589)成功上市，創辦人王雲安、張俊杰、單衛鈞與其妻周蓉蓉，分別以185億元、135億元和95億元財富首次上榜。

 

內房排前100名富豪僅剩龍湖吳亞軍

 

　　胡潤指，今年上榜企業家中，有六成十年前都沒在榜單上，新面孔主要來自工業產品、大健康和消費品行業，而落榜者主要來自房地產，「2017和2018年，內地房地產商在胡潤百富榜前100名中比例達到最高，有三成，現在只有龍湖(00960)的吳亞軍一人」。

 

胡潤：DeepSeek梁文鋒或是未來三年中國首富重要候選人

 

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

DeepSeek創辨人梁文鋒未上榜，胡潤認為，企業一旦商業化成功，梁文鋒有望成中國首富重要候選人。（AP圖片）

 

　　胡潤並指，DeepSeek創辨人梁文鋒未上榜，因為還沒開始商業化，企業估值尚未明確，如果未來商業化成功，「我們將參考OpenAI 3萬多億元的價值，他將成為未來三年中國首富的重要候選人」。

 

　　此外，胡潤稱居於迪拜的趙長鵬，憑借全球最大虛擬貨幣交易所幣安，今年已躋身榜單前20名，排在13。如果虛擬貨幣與穩定幣領域能持續保持增長，趙長鵬具備衝擊中國首富的實力。當消費電子與汽車行業深度融合的機器人時代來臨，小米的雷軍將成為中國首富的有力競爭者。而服務全球新能源汽車行業的寧德時代曾毓群，如果行業保持增長，曾毓群也將保有衝擊中國首富的潛力。

 

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位

2025胡潤百富榜前20名榜單。（經濟通製圖）

 

撰文：經濟通中國組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

