  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成

30/10/2025

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相成

 

 

　　中國國家主席習近平與美國總統特朗普今日上午在南韓釜山舉行，兩人會談前先在兩國國旗前握手。據《路透》報道，特朗普表示很高興與習近平再次會面，稱今日將舉行成功會晤並有可能簽署貿易協議，又指中美雙方已經就很多事情達成一致，現在將達成更多一致。習近平則稱，中國的發展與「讓美國再次偉大」的願景相輔相成，中美應成為夥伴、朋友，並指「雙方貿易隊已達成基本共識」，願繼續與美方合作，為雙邊關係構建堅實基礎。

 

習近平：自特朗普當選以來我們3次通話，多次互致信函

 

　　而據《央視新聞》報道，習近平表示，特朗普總統當選以來，「我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫」；前幾天中美經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為他們今天的會晤提供了必要條件。中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常，「面對風浪和挑戰，我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行」。

 

　　習近平強調，中國的發展振興同特朗普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。「我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境」。

 

　　習近平又指，特朗普總統熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02563

華昊中天醫藥－Ｂ

3.260

異動股

01858

春立醫療

19.580

異動股

00968

信義光能

3.590

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 3.320
  • 01858 春立醫療
  • 19.630
  • 00968 信義光能
  • 3.590
  • 08622 華康生物醫學
  • 0.620
  • 01347 華虹半導體
  • 80.050
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.530
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.260
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 83.850
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.000
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 570.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 167.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.350
  • 00700 騰訊控股
  • 639.500
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.540
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.420
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 43.180
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 83.850
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 09:26  恒指低開19點報26263，科指跌39點報6012，阿里跌1.3%，比亞迪跌3.5%

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 08:44  《盤前攻略》美股突籠罩利淡氣氛，港股低開宜守20天線

31/10/2025 08:43  【開市Ｇｏ】中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

31/10/2025 07:52  《國金頭條》AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 09:41  《財資快訊》美電升報７﹒７６９７，一個月拆息上日報３﹒４２％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果第四季iPhone銷售收入未及市場預期，但服務收入創新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股突籠罩利淡氣氛 港股低開宜守20天線新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

Hello Kitty生日活動：11.1快閃沙田一田百貨Pop Up Store！免費派蘋果肉桂撻
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門選物店「好物貼堂」 搜羅本土文創、得獎文具、環球精品
人氣文章

容我世說．張翠容

以黎停火協議一周年假象
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

秋日老錢風來襲！Valextra經典手袋換上秋色新裝，一秒進入Old Money世界！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 71歲韓馬利疑離巢TVB，效力逾40載，曾患罕見腦膜炎險死靠老公悉心照顧康復
人氣文章
28歲港女為挽前男友狂健身打荷爾蒙針，副作用導致男性化特徵震驚網民
人氣文章
觸.動.記憶體驗館關注腦退化症｜《女人四十》30年後照顧者角色引共鳴
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 11:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 11:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 11:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態31/10/2025
習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處