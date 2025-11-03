神州經脈 | RD製造業PMI遜預期，滬指反彈，出入境管理十項新政推出

11月首個交易日，滬綜指反彈收升0.55%，終止兩連跌，報3976.52點，深成指升0.19%，創業板指揚0.29%。滬深兩市全天成交2.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2107億元或9%。

10月RatingDog中國製造業PMI跌至50.6，遜於預期的50.9。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1225，較上個交易日4時30分收盤價跌90點子，三連跌，創10月24日以來逾一周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0867，較上個交易日升13點子，止兩連跌，較市場預測偏強約300點。

今日新聞精選

1. 10月RatingDog中國製造業PMI跌至50.6，遜於預期的50.9，上月為51.2，製造業擴張態勢有所放緩。指數最近下行，部分原因是製造業的產出增幅減弱。據調查樣本企業反映，這與10月份新訂單增速放緩有關。樣本顯示，雖然內需改善，企業也積極促銷，支撐新業務量連續5個月保持增長，但外需疲弱，拖累整體增速。新出口訂單錄得5月份後最顯著降幅，受訪企業表示這與貿易波動加劇有關。

2. 中國取消黃金零售的增值稅抵扣優惠政策。花旗表示，稅收政策的突然調整似乎將珠寶商黃金採購的增值稅抵扣率從13%降至6%；最壞情況下，這一變動可能導致黃金採購成本上升約7%。《每日經濟新聞》引述業內人士認為，新規將打擊到場外的非法交易，以及短期套利行為，中長線不僅沒有影響真正的需求，反而使合法的工業需求、金飾需求和投資需求受惠。至於普通人買金飾，該人士稱，由於新政主要針對投資性黃金交易，黃金飾品作為消費品，稅收政策沒有變化。

3. 據《塔斯社》報道，俄羅斯總理米舒斯京已抵達中國，開始為期兩天的正式訪問。訪華期間，他將與中國領導人舉行一系列高層會晤，推動雙邊合作與交流。俄羅斯政府10月31日發布聲明，透露米舒斯京此次行程有關細節。聲明稱，米舒斯京11月3日將首先前往浙江省杭州市，出席中俄總理第30次定期會晤。訪問次日，他將轉赴北京，就深化俄中全面戰略協作夥伴關係及相關經貿議題與中方交換意見，關註深化人文領域合作、推進教育等領域合作項目事宜。

4. 商務部新聞發言人何亞東宣布，第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5-10日在上海舉辦。國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並發表主旨演講。外交部宣布，格魯吉亞總理科巴希澤、塞爾維亞總理馬楚特、尼日利亞眾議長塔傑丁、斯洛文尼亞國民委員會主席洛特裏奇等外國領導人將應邀出席進博會開幕式及相關活動。

5. 國家移民管理局今日發布10項移民和出入境管理服務政策舉措。有關港澳的政策包括：擴大往來港澳人才簽註政策試點實施範圍；河套深港科技創新合作區人才可免交證明申請港澳人才簽註；探親簽註可在逗留期滿前於中旅社申請延期；刷臉通關擴至皇崗、羅湖、蓮塘、福田、港珠澳大橋等口岸；新增港珠澳大橋、高鐵西九龍站等5個口岸可240小時過境免簽入境。

6. 據中央紀委國家監委網站，中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席王建軍被開除黨籍處分和公職處分。經查，王建軍「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。57歲的王建軍長期在中證監工作，亦曾任深交所總經理，2021年10月起出任中證監副主席。

7. 據《證券時報》報道，位於廣州黃埔區的匯天飛行汽車量產工廠今日試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，標誌著全球首條飛行汽車量產線貫通，這也是全球首個利用現代化流水線進行飛行汽車批量生產的工廠。本輪試產的飛行器將用於試驗試飛，進一步驗證產品性能與工藝，為明年「陸地航母」的量產交付奠定堅實基礎。

8. 上海迪士尼度假區今日宣布將建設第四座主題酒店。該酒店建成後將緊鄰上海迪士尼樂園主入口，成為度假區的第四座主題酒店，建成後將成為離樂園最近的迪士尼酒店。上海迪士尼樂園上周迎接了自開園九年多以來的第1億名遊客。根據《2024年主題娛樂協會全球體驗報告》，上海迪士尼樂園在2024年接待遊客1470萬人次創新高，在「全球前25遊樂園和主題樂園」排名中客流量繼續穩居全球第五，並蟬聯中國第一。

撰文：經濟通中國組

