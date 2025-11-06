  • 會員
神州經脈 | 滬指重上四千點，泰王將首訪中國，華為最薄手機預售

06/11/2025

　　滬綜指今天（6日）放量重回4000點，全日收升0.97%，報4007.76點；深成指漲1.73%，創業板指漲1.84%。滬深兩市成交額近2.06萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增1830億元或一成。兩市共2827隻個股上漲，2162隻個股下跌。

 

滬綜指今天放量重回4000點，全日收升0.97%，報4007.76點。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1219，較上個交易日4時30分收盤價升27點子，止五連跌，創10月31日以來近一周新高人民幣兌一美元中間價今報7.0865，較上個交易日升36點子，止兩連跌，創10月30日以來一周新高，較市場預測偏強約360點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外交部發言人毛寧今日宣布，應國家主席習近平邀請，泰國國王哇集拉隆功將於11月13日至17日對中國進行國事訪問。這次訪問正值中泰建交50周年之際，毛寧在外交部例行記者會上稱，這是兩國建交以來泰國國王首次訪問中國，習近平和總理李強將分別會見泰王。毛寧並稱，中方期待通過此訪，推動中泰命運共同體建設取得更多豐碩成果，更好造福兩國人民，為地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

 

2. 海南自由貿易港將於今年12月18日正式啟動全島封關。據《新華社》報道，國家主席習近平今日（6日）上午在海南省三亞市在聽取海南自由貿易港建設工作匯報並發表重要講話，強調建設海南自由貿易港的戰略目標，就是要把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶；高標準建設海南自由貿易港，主要目的是促進海南高質量發展，助力全國構建新發展格局。各級各有關方面要通過持續努力，全面實現海南自由貿易港建設目標。

 

3. 摩根士丹利表示，受中美關係不確定性及年底風險偏好減弱影響，10月外資流入中國股市規模放緩至22億美元。報告表示，10月外資被動型基金流入中國股市32億美元，主動型基金流出10億美元。截至10月31日，今年以來外資多頭基金（含主動與被動）累計流入達80億美元，扭轉2024年全年170億美元流出的局面。10月A股散戶參與度下降，權益類公募基金規模增長放緩。

 

4. 國際指數編制公司MSCI於北京時間6日早間公布了11月指數審核變更結果。在本次調整中，MSCI中國A股指數新納入17隻標的，剔除16隻。本次調整結果將於2025年11月24日收盤後生效。新增個股包括華虹公司(滬:688347)、愷英網絡(深:002517)、上海電氣(滬:601727)；剔除個股包括東阿阿膠(深:000423)、華蘭生物(深:002007)、建發股份(滬:600153)等。

 

5. 華為新款手機Mate70 Air今日上午10時08分開啟預售，售價4199元起，四個版本分別搭載麒麟9020A、9020B芯片。華為Mate70 Air宣傳口號為「不止於薄」，機身薄至6.6毫米，號稱「史上最薄Mate」；重量約208克，配有7英寸「華為臨境大屏」；搭載鴻蒙AI，支持星閃找回，還有雙向北斗衛星消息、IP68和IP69防塵防水、對稱立體聲揚聲器等。

 

6. 宇樹科技官方視頻號今日發布全身遙操作平台，形容這是「身外化身」。視頻顯示，在人類遙操作的控制之下，宇樹的G1機器人同步做出耍長棍、打拳、踢足球等動作，並能做洗碗、抹枱、用吸塵機吸塵、踩開垃圾桶丟垃圾、打開雪櫃放物品等家務。

 

7. 據京東黑板報消息，京東外賣將於11月7日立冬當天啟動「聯合百大品牌請客」活動，全天向用戶發放1000萬份1分錢美食，每份1件起送，活動僅限當日。當日每個整點，瑞幸、庫迪、塔斯汀等餐飲品牌將輪流推出1分錢爆品。雙11期間，還有更多大牌爆品低至9.9元雙份。據京東黑板報此前披露，這是京東外賣首次參與京東「雙11」，平台已入駐超200萬品質餐廳。

 

8. 據《證券時報》報道，荷蘭安世半導體（下稱「安世」）官網當地時間11月5日更新動態顯示，安世對美國當局暫停實施所謂的「穿透規則」一年表示歡迎；也歡迎中國方面推動恢復安世中國工廠及其代工廠的出口，從而確保關鍵成熟製程芯片繼續流向全球市場，期待盡快獲悉有關放寬出口限制的條件、標準及程序的進一步細節。安世同時否認張學政恢復CEO職務，強調會繼續全面遵守荷蘭政府命令。

 

撰文：經濟通中國組

 

