神州經脈 | 10月進出口均遜預期，外儲升至十年高，第三艘航母福建艦入列

10月貿易數據遜預期，滬深股市周五（7日）走勢反覆、集體收挫。滬綜指全日跌0.25%收報3997.56點，失守4000點，全周仍升1.08%，連漲三周；深成指周五收跌0.36%，創業板指跌0.51%。滬深兩市成交近2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少562億元或2.7%。

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」今日正式入列。(新華社圖片)

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.1225，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，全日在7.1190至7.1236之間波動。周五人民幣兌一美元中間價報7.0836，較上個交易日升29點子，兩連升，創2024年10月15日以來近13個月新高，較市場預測偏強約300點。

今日新聞精選

1. 海關總署公布，以美元計價，中國10月進出口總值5206.3億美元，同比下降0.3%。其中，出口總值3053.5億元，同比下降1.1%，遜預期的增長3%，為八個月最差表現，9月為增長8.3%；進口總值2152.8億美元，增長1%，遜於預期的增長3.2%，為今年5月以來五個月最低，9月為增長7.2%；貿易順差900.7億元，9月為904.5億美元。

2. 海關總署公布數據顯示，以美元計，10月對美國出口下跌17.8%，進口下跌12.6%，均較9月跌幅擴大，9月出口下跌16.9%，進口下跌11.6%。以人民幣計，前10個月，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為3.38萬億元，下降15.9%，佔外貿總值的9%。另外，數據顯示，中國10月共出口稀土4343.5噸，較9月增長近9%，在連續三個月下降之後首次出現環比增長。

3. 國家外匯管理局公布，截至2025年10月末，中國外匯儲備規模為33433億美元，創2015年11月以來近十年新高，較9月末升47億美元，連續三個月上升，升幅為0.14%。另據人民銀行數據，截至10月末，中國黃金儲備為7409萬盎司，較9月增加3萬盎司，為連續12個月增持黃金。外匯局表示，2025年10月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。

4. 2025年世界互聯網大會烏鎮峰會周五在浙江烏鎮開幕。本屆烏鎮峰會主題為「共築開放合作、安全普惠的數智未來--攜手構建網絡空間命運共同體」，將圍繞區塊鏈、智慧農業、人工智能等前沿科技舉辦24場分論壇，將議題從純粹的互聯網領域拓展到實體經濟和前沿科技。螞蟻集團在大會上展出其最新AGI成果，這也是該公司首次展出百靈大模型家族產品。百靈大模型家族目前已發布18款大模型。

5. 《福布斯》2025年中國百大富豪榜出爐，農夫山泉創辦人鍾睒睒以771億美元身家連續五年蟬聯中國首富，其財富按年增加了263億美元。字節跳動創辦人張一鳴財富增加237億美元，以693億美元排名上升1位至第二名；騰訊主席馬化騰身家雖然增長超過三分一，達到628億美元，但排名仍下滑1位至第三名。全球對Labubu的狂熱讓泡泡瑪特創辦人王寧成為榜單上財富增幅最大的富豪，其身家比一年前增加4倍有多，達到222億美美元，排從去年的68名飆升上第13名。美團CEO王興的財富縮水幅度最大，下跌62億美元或42%，至84億美元，排名從第16名下挫至第55名。

6. 國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2025年第三季度，中國智能手機出貨量約6846萬台，同比下降0.5%，延續下降趨勢。報告指，隨著9月中下旬開始，各品牌大量年度旗艦新品的提前集中上市，市場表現在下個季度初期有望得到一定改善。但是由於一部分需求已提前到上半年釋放，即便有「雙十一」年終大促，也難以激發更多消費欲望。

7. 中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」周五正式入列。這也是中國第三艘航空母艦、第二艘國產航母，舷號為「18」，2022年6月下水命名。據《新華社》報道，國家主席、中央軍委主席習近平5日在海南三亞某軍港出席「福建艦」入列授旗儀式並登艦視察，聽取了中國航母建設發展工作匯報，了解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況，還進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日誌上簽名。報道又指，習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術。

8. OPPO宣布，OPPO Find X9 Pro衛星通信版周五開啟預售，支持三大運營商eSIM使用。這是繼蘋果iPhone Air後，內地第二款支持eSIM的手機，亦是首款國產eSIM手機，售6999元。OPPO Find系列產品負責人周意保表示，該手機最多可開通搭載2張實體SIM卡和2個eSIM號碼，並且同時支持最多2個號碼待機使用，是目前市面上唯一支持「四卡雙待」的旗艦機。

