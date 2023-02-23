《神州經脈》傳內地限制ChatGPT 滬指收跌 人幣即期回升

滬深股市周四（23日）波動不一，早段滬綜指曾一度上揚至三千三點，但午後走低，最終以3287.48點收盤，下跌0.11%，板塊方面，煤炭股先漲後回穩，券商股上升，但ChatGPT概念受政府監管傳聞打擊顯著下跌。深成指下跌0.13%，創業板指則上揚0.23%。兩市成交8073億元（人民幣．下同），較前一交易日增加3.1%。此外，陸股通淨流出21.5億元。

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國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，當前經濟增長正在企穩回升，但仍面臨諸多挑戰，企業經營仍較困難，要求多措並舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。內地市場預期持續低迷已反映在投資者對理財產品的熱情上，據《證券時報》報導，上月中國11家規模前列的理財公司產品管理規模單月下降約8300億元，料資金加快流入儲蓄端。

今日新聞精選

1. 據報中國當局要求中國主要科企不要向公眾提供ChatGPT服務，以防未經審查的AI回答可能會影響管治。騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團已經收到指示，不得在其平台上直接或通過第三方提供ChatGPT服務。此外，科技公司在推出自家的類ChatGPT服務前，例如百度(09888)早前宣布的「文心一言」，都需要向監管機構報告。

2. 國資委主任張玉卓在國新辦新聞發布會上表示，全年主要目標任務是，推動中央企業利潤總額增速高於全國GDP增速，力爭取得更好成績；資產負債率總體保持穩定；淨資產收益率、研發經費投入強度、全員勞動生產率、營業現金比率4個指標進一步提升。

3. 國資委副主任翁杰明在國新辦發布會上表示，國資委和中央企業將持續用好重組整合這個重要抓手，加快國有資本布局優化和結構調整。工作中將注重以下方面：一是堅持以市場化原則來推進。二是瞄準國有企業的功能定位來推進。三是圍繞建設現代化產業體系來推進。四是聚焦資源高效配置來推進。

4. 近期美國司法部和美國商務部發起「顛覆性技術打擊小組」，明確將中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗認為是該項目重點關注的外國對手。中國商務部新聞發言人束珏婷表示，近期美國內一些人成立所謂顛覆性打擊技術打擊小組，對中方進行無端指責，中方對此強烈不滿、堅決反對。

5. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報6.8918，較上個交易日4時30分收盤價升35點子，止兩連跌。全日在6.8790至6.8967之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升96點子，報6.8984。交易員稱，美國聯儲局會議紀要強化繼續加息預期，美元強勢不減，而近期處於中國數據空窗期，人民幣缺乏經濟復甦利好支撐，短期匯價走勢料繼續受美元主導，並仍是易貶難升。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9028，較上個交易日跌269點子，兩連跌，創自1月4日以來近2個月新低；上個交易日報6.8759。

6. 人行、銀保監、中證監、外匯局、廣東省人民政府聯合發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，提出支持境外特別是香港地區銀行在前海合作區的分支機構取得基金托管業務資格。允許前海合作區內證券公司經香港持牌金融機構授權後，向其內地客戶轉發香港持牌金融機構發布的就港股通股票提供投資分析意見的證券研究報告。支持前海合作區內證券公司在境內開展跨境業務試點、承銷熊貓債業務等。允許證券業金融機橫在香港開展直接融資，允許前海合作區內證券公司、期貨公司通過境外上市等跨境融資方式補充資本金。

7. 中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，引起美國關注，據報美國政府正在考慮公布一些情報，以顯示中國正在考慮是否向俄羅斯在烏克蘭的軍事行動提供武器支援。中國外交部發言人汪文斌在北京主持例行記者會時指，美方所謂的情報不外乎是捕風捉影，是對中方污衊抹黑之詞。汪又表示，中方與烏克蘭之間一直保持著順暢的溝通。

8. 時隔多月之後再有內地城市的公共巴士系統因財政問題停運。河南商丘市公共交通有限公司周四上午發布通告，稱目前公司虧損十分嚴重，經營異常困難，決定擬於3月1日起暫停運營商丘市市區公交線路。目前商丘市政府工作組已進駐，將依法依規查明情況，進一步紓困解難，確保市區公共交通正常運營。

撰文：經濟通中國組

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