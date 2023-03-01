【兩會在即】政黨機構改革 重磅人事任命受注目 重振經濟為焦點

2023年全國兩會(全國人大、政協會議)即將分別在3月4日和5日開幕，今年適逢換屆之年，一系列重磅人事任命出爐；繼2018年的黨和國家機構大幅度調整後，今年即將迎來新一輪政黨機構改革，調整方向和力度備受外界關注；此外，今次也是中國放鬆疫情防控政策後的首次兩會，如何促經濟復甦重拾增長動力，亦是會議聚焦的重點。

今年全國兩會即將分別在3月4日和5日開幕，是中國放鬆疫情防控政策後的首次。(iStock圖片)



中共二十屆二中全會2月26日-28日召開，為兩會做最後準備。二中全會在會後公布，通過了黨和國家機構改革方案，擬推薦的國家機構領導人員人選建議名單、擬推薦的全國政協領導人員人選建議名單，將按程序提交全國兩會審議。



中共總書記習近平近日在中南海舉行的民主協商會上直指，這次黨和國家機構改革，突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，對經濟社會發展將產生重要影響。



焦點一:黨政機構改革方案



黨和國家機構改革方案將是今年兩會的一大重點。中國此前分別在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年進行都會進行不同程度的國務院機構改革。值得一提的是，2018年的機構改革範圍擴大，不再限於國務院，在黨、政、人大、政協、行政執法體制、國防和軍隊等均有大規模調整。

據了解，今年的金融系統、政法系統都可能有相關改革。(iStock圖片)



分析認為，今年的機構改革將延續2018年的方向，2月21日召開的政治局會議指出，要「統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。」



早前有媒體引述消息人士報道，今年的金融系統、政法系統都可能有相關改革。據外媒報道，當局計劃恢復設立負責協調金融政策的重要委員會-中共中央金融工作委員會。



焦點二:換屆之年



國務院總理、副總理以及其他經濟和金融領導層職務將在今年兩會上產生。按慣例，新一屆國務院總理總理和副總理將集體亮相，新任總理將在兩會閉幕後代表新一屆中央政府以答記者問的方式，介紹施政方略。



在經濟和金融領導層，有消息指，中信集團董事長朱鶴新或接替易綱出任人民銀行行長的主要候選人，惟仍未最終決定。另外，發改委主任何立峰可能會兼任人行黨委書記，亦可能接替國務院副總理劉鶴的職位。



焦點三:今年經濟目標



現任總理李克強3月5日將在人民大會堂將做最後一次的政府工作報告，為其10年總理任期畫句點。屆時他將會總結過去一年，同時部署未來一年工作。

政府如何支持經濟重啟，重振投資消費信心，成為市場關注焦點。(iStock圖片)



中國經濟運行在2022年受到疫情嚴重衝擊，市場主體受重創，全年GDP增長僅錄得3%，遠遜於5.5%的政府目標。後疫情時代拉開序幕疊加換屆關鍵時點，政府會有哪些措施支持經濟重啟，重振投資消費信心，為市場關注焦點。屆時國內生產總值增速、消費者物價指數漲幅、財政赤字等關鍵指標將在在兩會上公布，當中釋放的經濟政策信號為市場關注。



焦點四:新外長首次亮相



此外，今年也是中國新外長秦剛上任後在兩會的首次亮相，根據日程，外長秦剛在全國兩會期間就中國外交政策和對外關係以線下方式回答中外記者提問。而中共二十大明確「中國在百年變局中的世界觀」，相信在兩會期間將就如何統籌拓展「全方位外交」做進一步闡釋。

撰文:經濟通通訊社記者吳迪