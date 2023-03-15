《神州經脈》投資消費回暖工業仍遜 MLF增量逾兩年高 A股揚

內地全面放寬防疫措施後，國家統計局公布系列數據，固定資產投資勝預期，消費回暖，惟工業增加值遜預期。人民銀行周三（15日）續作4810億元（人民幣．下同）一年期MLF，對沖到期的2000億元，增量高達2810億元，是2020年12月以來最大的一次增量，市場情緒有所恢復，不過滬深股市主要股指在今日仍個別走。滬綜指收升0.55%，深成指收跌0.03%，創業板指跌0.24%。兩市總成交額為8184億元，比上一個交易日減少12.2%。陸股通淨流入32.9億元，連續三日淨流入。

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人民幣兌美元中間價今報6.8680，較上個交易日升269點子，四連揚，創自2月21日以來逾三周新高。在岸人民幣兌美元即期收跌265點子，結束四連升，全日在6.8741至6.9035之間波動。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布首2月經濟數據，工業增加值增2.4%，遜預期，比去年12月增速加快1.1個百分點。社會消費品零售額77067億元，增3.5%，符合預期，由去年12月跌1.8%止跌回升。固定資產投資53577億元，同比增5.5%，大勝預期。房地產開發投資13669億元，同比下降5.7%。商品房銷售額15449億元，降0.1%。城鎮調查失業率5.6%，按月升0.1個百分點。能源生產保持增長，原煤、天然氣生產增速加快，原油、電力生產有所放緩。統計局表示，隨著疫情防控較快平穩轉段，經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。分析認為，數據分化呈弱復甦，首季經濟可能超預期。

2. 中國將設立國家數據局管理中國的大數據資源，外電引述知情人士指，中國監管機構昨要求國內貨幣經紀公司暫停數據報價業務，因有關業務超出其執照所允許的業務範圍，聚寶內地六家貨幣經紀公司中至少有5家收到監管機構通知，QB、Wind等提供銀行間固收市場的內地實時報價平台也將於近期下線相關服務。QB已向用戶發出暫停相關服務公告。有內媒分析，背後原因是報價數據的歸屬問題尚待釐清，如果報價數據不屬於中介機構，則通過貨幣經紀產生的報價數據不應該賣給平台和金融機構，只可在自己的系統中留存查詢。

3. 國家外匯管理局召開黨組擴大會議強調，要把機構改革作為當前一項重大政治任務，不折不扣把機構改革任務落到實處。要深化外匯領域改革開放，持續推進跨境貿易和投融資便利化，更好服務實體經濟高質量發展。要加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，防範外部衝擊風險守好安全底線。

4. 人民銀行黨委召開黨組擴大會議強調，精準有力實施穩健的貨幣政策，把握好信貸投放節奏，保持貨幣信貸總量合理增長；增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美西方遏制打壓。繼續推進民營企業債券融資支持工具，支持民營企業合理債券融資需求；加大對民營小微企業支持力度，進一步解決好民營小微企業融資問題。堅持「房住不炒」定位，推動房地產市場平穩健康發展。

5. 人民銀行公布，2022年末，中國金融業機構總資產為419.64萬億元，同比增長9.9%；金融業機構負債為382.33萬億元，同比增長10.3%。另外，人行將於下周二（21日）在香港招標發行今年第三期中央銀行票據，規模50億元，期限6個月（182天）。

6. 據報印度正在計劃針對智能手機制定新的安全測試規則，要求智能手機製造商允許用戶刪除預設安裝的應用程式，並強制檢查主要操作系統更新。中國外交部發言人汪文斌表示，中國一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。分析指，新規定可能會延長手機在印度這個全球第二大智能手機市場的發布時間，並損及蘋果、三星、小米和Vivo等廠商的預裝應用程序業務。

7. 台灣邦交國洪都拉斯的總統在社交媒體上表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係，意味著將結束該國與台灣的關係。中國外交部發言人汪文斌表示，歡迎洪方的有關表態，稱中國願在一個中國原則基礎上，同各國發展友好合作關係。台灣的外交部發言人劉永健表示，已知悉洪都拉斯情況，正試圖獲取更多信息。

8. 《彭博》引述消息報道，短視頻平台TikTok管理層研究，一旦其提出的建議仍無法說服美國官員放棄國家安全顧慮，最後一著將是從母公司字節跳動（ByteDance）分拆出來，而有關決定需要中國政府同意。受多國政府部門設備禁止安裝TikTok的事件影響，TikTok母企字節跳動的估值據報直線下跌。外電報道，阿聯酋人工智能公司G42最近在現有投資者手中收購超過1億美元的字節跳動股份，其收購價反映字節跳動估值為2250億美元，遠低於TikTok母公司在最近的股票回購計劃中設定的3000億美元估值，貶值幅度達25%。

撰文：經濟通中國組

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