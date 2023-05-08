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【財經委會議】習近平:以人口高質量發展支撐中國式現代化

08/05/2023

　　國家主席習近平5日下午主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議。習近平表示，新一屆中央財經委員會要繼續發揮好制定經濟工作重大方針的作用，進一步加強和改善黨中央對經濟工作的集中統一領導。他強調，現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，必須著力提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐中國式現代化。



推動傳統產業轉型升級，不能當成「低端產業」簡單退出

　　會議強調，要把握人工智能等新科技革命浪潮，適應人與自然和諧共生的要求，保持並增強產業體系完備和配套能力強的優勢，高效集聚全球創新要素，推進產業智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系。要堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛；堅持穩中求進、循序漸進，不能貪大求洋；堅持三次產業融合發展，避免割裂對立；堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成「低端產業」簡單退出；堅持開放合作，不能閉門造車。


　　會議指出，要完善新發展階段的產業政策，把維護產業安全作為重中之重，強化戰略性領域頂層設計，增強產業政策協同性。要加強關鍵核心技術攻關和戰略性資源支撐，從制度上落實企業科技創新主體地位。要更加重視藏糧於技，突破耕地等自然條件對農業生產的限制。要用好超大規模市場優勢，把擴大內需戰略和創新驅動發展戰略有機結合起來，加強產業鏈供應鏈開放合作。要大力建設世界一流企業，倍加珍惜愛護優秀企業家，大力培養大國工匠。

努力保持適度生育水平，加快塑造素質優良人力資源

　　會議指出，當前中國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，必須全面認識、正確看待中國人口發展新形勢。著力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源，以人口高質量發展支撐中國式現代化。要以系統觀念統籌謀劃人口問題，以改革創新推動人口高質量發展，把人口高質量發展同人民高品質生活緊密結合起來，促進人的全面發展和全體人民共同富裕。


　　會議強調，要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔，推動建設生育友好型社會，促進人口長期均衡發展。要加強人力資源開發利用，穩定勞動參與率，提高人力資源利用效率。要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀發經濟，加快發展多層次、多支柱養老保險體系。


　　會議聽取了國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、農業農村部關於加快建設現代化產業體系的匯報，聽取了國家發展改革委、國家衛生健康委、人力資源社會保障部、教育部關於以人口高質量發展支撐中國式現代化的匯報。會議審議通過了《中央財經委員會工作規則》和《中央財經委員會辦公室工作細則》。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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