《神州經脈》國資委提高發債效率 外儲續回升 滬指創10個月高

國資委發布新辦法，提高中央企業債券發行審批效率，並要求利用債券融資，推動國有資本及國企發展，上交所公布將於周四（11日）舉辦「發現央企投資價值促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。會議主旨為進一步探索建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水平。一眾中字股強勢大漲、金融股及石油股亦升幅顯著。

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滬綜指今早（8日）高開後升勢持續，盤中一度觸及3400.18點，惟重點關口位有阻力，全日收升1.81%，報3395點，創10個月新高。深市升勢較弱，深成指全日僅升0.4%，創業板僅升0.25%。兩市全日成交11369億元（人民幣．下同），按日增逾6%，成交額連續第22個交易日突破1萬億元，陸股通連續兩日流入，今日淨流入逾20億元。

今日新聞精選

1. 外交部發言人華春瑩宣布，中國──中亞峰會將於5月18日至19日在陝西省西安市舉行。國家主席習近平將主持峰會。哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫將應邀與會。

2. 國務委員兼外長秦剛今日在北京會見美國駐華大使伯恩斯。秦剛表示，美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。此外，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

3. 英國《金融時報》報道，歐盟考慮制裁為俄羅斯軍火供應商提供支援的7間內地及香港企業，歐盟成員國將在本周討論這些措施。對此中國外交部發言人汪文斌表示，中方堅決反對以中俄合作為由搞對華非法制裁或長臂管轄。敦促歐盟不要走上錯誤道路，否則中國必將堅決維護自身合理合法權益。他表示，如果有關報導屬實，將嚴重破壞中歐互信與合作。他並指出，中俄之間的經貿合作坦坦蕩蕩。

4. 國家外匯管理局7日公布的數據顯示，匯率折算和資產價格變化雙重「助力」推動下，截至4月末，中國外匯儲備規模32050億美元，重返3.2萬億美元，創近14個月新高，較3月末增加209億美元，升幅為0.66%。外匯局當日公布的數據還顯示，截至4月末，官方黃金儲備報6676萬盎司，環比上升26萬盎司，已連續6個月增加。外匯局表示，今年4月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。中國著力推動高質量發展，經濟發展呈現回升向好態勢，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

5. 香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通），各項準備工作進展順利，其中「北向互換通」的交易下周一（15日）啟動。人民銀行明確了「北向互換通」的相關交易及結算安排。在交易品種方面，「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。境外投資者參與利率掉期合約交易的每日本金名義淨額上限為200億元，上海清算所與港交所旗下場外結算公司之間淨頭寸對應風險敞口不超過40億元。市場認為，首階段開通「北向互換通」，是將互聯互通安排拓展至金融衍生品，為國際投資者提供更廣泛的風險管理工具，幫助他們有效對沖利率變化對人民幣固定收益資產的影響。

6. 螞蟻集團正申請金融控股公司牌照，以完成整改最後一步。但據報牌照審批或因內地機構改革影響而被耽擱。《華爾街日報》引述消息報道，監管部門原本接近正式受理，但由於國務院正推動機構改革，在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，未決定由誰領導、人員如何分工等，所以暫停審批程序，等待監管重組完成後再處理，相信要數個月才完成，即最快要下半年或之前才能有進展。此外，螞蟻亦正申請個人徵信牌照，以收集客戶信貸資料等，原本是由人民銀行審理，但組建國家數據局後，兩者如何分工亦要時間處理，令審批變得不明朗。據報內地希望螞蟻最終完成整改的狀況，可以向外界示範金融科技業務如何合規運作。

7. 《財聯社》報道，比亞迪長沙望城經開區、雨花工業園工廠近期出現離職潮，其中望城工廠有工人提出辭職後，收到「本月(4月)離職名額已滿」的答覆。雨花區工廠經歷3、4月離職潮後，目前開始恢復招聘普通工人。報道指，工廠近階段工作量減少、工資下滑，是一些工人選擇離開的直接原因。工人工作量減少，產能利用率下降，背後是下游需求趨緩。相比去年11、12月的「峰值」，目前比亞迪新能源車月銷量減少約一成。比亞迪方面則回應稱，「離職名額已滿」、「排隊辭職」等說法與事實不符。

8. 中國住建部、國家市場監督管理總局發布規範房地產經紀服務意見，加強房地產經紀行業管理。意見提出，經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用；引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用；鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則實行分檔定價；房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費標準。而受疫情及房地產調控政策加碼影響，中介平台在Q房網再陷倒閉傳言。網傳一張公告指，「因行業競爭加劇，公司（Q房）被迫進行業務模式轉型，現公司所有門店均已關閉，公司後續工作以應收款項的清收為主。」Q房網公司聲明指，深圳雲房網絡科技有限公司作為Q房網品牌持有人和Q房網業務運營主體，一直正常經營中。而深圳地區業務模式則全部轉為加盟，加盟業務也在正常運轉經營。此外，中指院公布，內地4月樓市成交量整體環比回落，十四個主要城市按月成交面積環比下降28%，一線城市成交面積整體環比下降7.6%，二線環比降38.2%。

9. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9166，較上個交易日4時30分收盤價跌52點子。全日在6.9187至6.9090之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報報6.9158，較上個交易日跌44點子。

撰文：經濟通中國組

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