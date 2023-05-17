《神州經脈》首4月FDI跌 滬綜指兩連跌 人幣穿7創5個月低

4月多項中國經濟數據均遠不及預期，滬深股市今早（17日）低開，保險板塊連續兩日急跌，午後銀行、電信、煤炭等中特估概念跟隨下調，拖累滬綜指午後跌幅一度擴大，但在軍工及互聯網板塊的拉漲下，滬綜指全日收跌0.21%，報3284.23點，兩連跌，深成指走低0.07%，創業板指軟0.02%。

（資料圖片）

市況不佳投資氣氛不復以往，兩市成交只剩7814億元（人民幣．下同），按日減9.8%，亦是今年3月9日以來成交新低。

近期中美利差倒掛下套息需求不減，疊加中國經濟復甦預期偏弱，持續拖累人民幣表現，午後美元指數再度走強，一度施壓人民幣兌一美元即期匯率（CNY）跌穿7元關口，低見7.0026，尾盤跌勢略減，收盤仍大跌344點子，報6.9985，五連跌，刷自2022年12月6日以來近5個半月新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9748，較上個交易日跌242點子，創去年12月29日以來近5個月新低。離岸人民幣兌美元（CNH）亦跌穿7關口，創去年12月以來近5個月新低。

今日新聞精選

1. 商務部公布，2023年1-4月，全國實際使用外資（FDI）金額4994.6億元，同比增長2.2%，較1-3月增4.9%放緩，折合735億美元，下降3.3%。從行業看，製造業實際使用外資金額1300.5億元人民幣，增長4.1%。高技術產業實際使用外資增長12.8%，其中高技術製造業增長37.1%，高技術服務業增長6%。從來源地看，法國、英國、日本、南韓實際對華投資分別增長567.3%、323.7%、68.1%和30.7%。

2. 發改委發布關於加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見，鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持，並將通過適度超前建設充電基礎設施、優化新能源汽車購買使用環境，著力推動新能源汽車下鄉。發改委表示，新能源汽車產業正面臨前所未有的發展機遇，而中國農村地區新能源汽車市場仍處於起步階段，冀相關實施意見能進一步激發農村地區消費潛力，引導農村地區居民更多選擇綠色出行，為促進鄉村全面振興增添新的活力。

3. 國家統計局發布4月70個大中城市住宅銷售價格變動情況。路透根據公布數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降0.2%，降幅為11個月來最小，3月為下降0.8%；環比升0.4%，自上個月的近兩年最大環比漲幅0.5%略有回落。經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有62個（上月為64個）；持平1個（上月1個）；下跌7個（上月5個）。

4. 國家發改委17日在網站發文稱，近日與標普評級公司召開座談會，開展中國主權信用評級復評工作。參會人員重點就政府如何應對更加不確定的外部環境，有效提升非公有制經濟的投資與發展，落實促進中國長期增長潛能的改革和政策，中長期外債發行管理情況，基建和新基建投資情況，中國能源轉型等問題，介紹相關情況。

5. 4月多項經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復甦力度不足，多家大行均就4月經濟表現調整其對今年中國增長的預期。摩根大通經濟學家朱海斌發報告，將中國全年GDP增速預估從最高預測水平的6.4%大幅下調至5.9%。巴克萊報告指現在來看今年5.6%的增速不好實現，所以將新的增長目標設在5.3%，並預計第二季度GDP折合年率將環比增長僅1%。瑞銀維持5.7%的預期不變，摩根士丹利同樣維持5.7%的預期。渣打經濟學家報告亦維持全年5.8%的增速預期不變。另外，聯合國發布《2023年中期世界經濟形勢與展望》報告，將中國今年經濟增長預測調高至5.3%。

6. 北京文旅局執法人員立案調查後，查實內地棟篤笑演員HOUSE（李昊石）在5月13下午、晚上兩場「笑果脫口秀」演出中侮辱解放軍，決定對其所屬上海笑笙文化傳媒有限公司作出行政處罰：警告、沒收違法所得132.54萬元、罰款1335.38萬元，合共罰沒1467.92萬元，並無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。笑果文化發文致歉意，表示接受處罰，並立即解除HOUSE的勞動合同和藝人經紀合同，以及處分公司高管團隊和相關業務團隊。

7. 在工信部統籌組織協調下，中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電17日安徽合肥舉行的世界電信和信息社會日大會上，聯合宣布在新疆正式啟動全球首個5G異網漫遊試商用。5G異網漫遊是指所屬運營商無5G網絡覆蓋時，用戶可接入其他運營商的5G網絡，繼續使用5G服務。在提供5G異網漫遊服務的區域，用戶使用支持5G異網漫遊功能的終端，不換卡、不換號，即可直接使用5G異網漫遊服務，無需支付額外費用。

8. 美國近期起訴多名中國和俄羅斯公民，指他們竊取商業機密，並試圖違反制裁規定出口敏感技術，其中一名中國公民是前蘋果工程師Weibao Wang（譯音：王偉寶），被指涉嫌為一家中國企業竊取蘋果自動駕駛汽車（Apple Car）技術和數據。王偉寶是第3名被指控為中國竊取商業機密的前蘋果員工，目前已逃往中國。中國外交部發言人汪文斌回應稱，不了解相關案件，但他敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰思維和零和博弈理念，停止在科技領域對中國無端指責和打壓，停止濫用司法力量打壓中方科研人員。中方將採取必要措施，堅決維護中國公民合法權益。

撰文：經濟通中國組

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多