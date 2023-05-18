《神州經脈》國家金監總局揭牌 滬指三千三得復失 人幣續尋底

國家金融監督管理總局今早正式揭牌，「金特估」概念大漲，加上通信設備、互聯網及石油股大幅拉漲，帶動滬綜指升幅一路擴大，一度收復三千三，不過尾盤市況轉差，多個工業板塊走低，拖累滬指升幅收窄至0.4%，報3297.32點，三千三得而復失，再戰明天；深成指跌0.12%，創業板指跌0.68%。

國家金融監督管理總局今日揭牌，意味運行了5年的中國銀保監會正式告退。

兩市全日成交8799億元（人民幣．下同），較昨日（17日）低位反彈12.6%，惟外資透過陸股通淨流出超過18億元。



人民幣中間價今日逼近7算關，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開3點子後，隨即跌穿7關，盤中更一度低見7.0490，逼近7.05關，收盤仍大跌309點子，報7.0294，六連跌，刷自2022年12月2日以來逾5個半月新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9967，較上個交易日大跌219點子，兩連跌，刷自去年12月7日以來5個半月新低，上個交易日報6.9748。

今日新聞精選

1. 國家金融監督管理總局18日上午在北京金融街15號正式揭牌，意味運行5年的中國銀保監會正式退出歷史舞台。國家金監總局黨委書記李雲澤表示，將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，並將全面落實服務實體經濟、管控金融風險、深化金融改革三大任務。依法將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，大力推進央地監管協同，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。另外，履新中央金融辦的光大集團原黨委書記王江現身國家金融監督管理總局揭牌儀式，其具體職務為中央金融辦分管日常工作的副主任。

2. 中國外交部公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝16-17日訪問烏克蘭期間，烏克蘭總統澤連斯基會見李輝，李輝分別同烏總統辦公廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴等人舉行會見。李輝認為，化解烏克蘭危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。烏克蘭外交部發表的聲明則指出，庫列巴向李輝強調，烏克蘭不會在喪失領土或凍結衝突的前提下，接受任何結束烏俄戰爭的建議。

3. 中國今年首場重大主場外交活動「中國—中亞峰會」18日起一連兩日於西安舉行，是中國與中亞五國建交31年來，六國首次舉行實體形式峰會。國家主席習近平將在峰會上會發表重要講話，中亞五國總統應邀參加，各國亦會簽署多份合作文件。習近平與哈薩克總統托卡耶夫會談後發表中哈聯合聲明，雙方商定採取措施保障中哈原油管道、中國-中亞天然氣管道哈薩克境內段的長期安全穩定運營和按計劃穩定供應，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。

4. 綜合內媒報道，內地多地二手房挂牌量飆升，多地達到歷史極值，而二手房成交卻未改善，4月更錄明顯回落。其中上海二手房的掛牌量以每周新增13000套的速度持續了兩個月，約達20萬套，比前幾年有所增長。作為二線頭部城市的杭州，二手房掛牌量在4月錄得21萬套的歷史最高紀錄。與此同時，4月上海二手住房成交1萬7334套，月減26.71%；北京二手房住宅網簽1萬3997套，月減37.3%；杭州二手住宅成交5883套，月減32.7%。另外，杭州市余杭區瓶窯鎮、中泰街道、仁和街道等7個街道、鎮放鬆限購，外地居民社保滿一個月即可買一套房，本地戶籍居民家庭落戶不用滿5年即可購第二套房。

5. 上交所官網顯示，先正達集團科創板IPO審核狀態變更為「終止」。同時，先正達官網更新上市計劃稱，作為全球農業科技龍頭企業，先正達更適合在全面註冊制下的上交所主板上市，同時將有助於接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。因此，先正達集團決定撤回在上交所科創板上市的申請，並向上交所主板提出上市申請。上交所回應稱，已收到先正達集團提交的撤回在科創板首發上市的申請，並已按照規則完成相關流程。

6. 房企流動性風險迫在眉睫，彭博經濟研究發表報告指，預計中國房地產開發商面臨違約風險的債務總額可能達到13.6萬億元，相當於中國GDP的11.9%，由於其報告是根據上市房企的負債情況所推算的，而非上市房企的債務狀況定必更差，所以房地產行業面對的真實違約債務規模只會更高。另外，內媒《新浪財經》引述消息指，陷入流動性危機的大連萬達集團即將於6月前裁員約三成，且萬達系正在四處以質押融資、減持套現等方式「撲水」。報道還提出：「曾經意氣風發的萬達和王健林，會重蹈恒大和許家印的覆轍嗎？」

7. 美國蒙大拿州州長Greg Gianforte簽署禁令，全面禁用TikTok應用程序，禁令將於1月1日生效。蒙大拿將成為美國第一個全面禁止TikTok的州。禁令生效後，蘋果、Google等應用程式商店均不可再向蒙大拿州用戶提供TikTok下載。每次用戶違令下載，相關應用程式商店及TikTok將被罰款1萬美元。TikTok表示，蒙大拿州法案「通過非法禁止TikTok侵犯了蒙大拿州人民的第一修正案權利」，公司計劃「捍衛蒙大拿州內外用戶的權利」。

8. 內地雲服務商近日展開「價格戰」，阿里雲、騰訊雲、移動雲先後宣布對部分雲產品降價。另一電訊商中國電信最新回應稱，目前雲的價格體系沒有變化，沒有針對行業競爭的價格調整進行應對，至於短期內是否跟進，還需看未來市場反饋。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏被問到百度雲否會參與降價時，擺手表示暫不便回答。

撰文：經濟通中國組

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