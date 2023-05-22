《神州經脈》美光在華遭禁 LPR九個月不變 人民幣六個月新低

滬深股市今早（22日）低開後反覆向上，滬綜指早段一度升0.8%突破3300關，惟觸及三千三關後再度承壓，午後也再沒有突破早盤高位，最終全日收升0.39%，報3296.47點。深成指收升0.32%，創業板指升0.07%。惟兩市再度縮減至八千億以下，全日成交7954億元（人民幣．下同），較上個交易日減少近6%。外資結束流走狀態，今日轉為流入逾41億元。

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中國監管層上周五（19日）收市後出手口頭干預，人民幣中間價今日反彈，結束三連貶，報7.0157，較上個交易日升199點子，即期匯率（CNY）今早高開60點子後，走勢反覆偏弱，盤中一度倒跌86點失守7.03關，收盤仍較上個交易日收盤價跌69點子，報7.0304兌一美元，創2022年12月2日以來近6個月新低。

今日新聞精選

1. 中美晶片戰進一步升級，中國網信辦指美國晶片製造商美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，影響國家安全，不予通過網絡安全審查，禁止採購美光的產品。美光公司隨即發聲明表示，將評估後續行動並與中國當局討論。美國商務部發言人發聲明稱，堅決反對毫無事實根據的限制做法，將與主要盟友和合作夥伴接觸合作，解決「中國行為造成的內存芯片市場扭曲」。外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，審查美光是為了防範產品的網絡安全問題危害國家關鍵信息，又指堅決反對美國要求韓企不要出售半導體產品給中國。官媒《上海證券報》引述多位市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發展機會和市場份額。

另外，美國總統拜登稱美中關係很快會開始解凍，並稱美國政府正在考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁，又暗示他可能很快與中國國家主席習近平對話。毛寧回應要以實際行動推動中美關係重回正軌。

2. 人民銀行繼上周超量平價續作1250億元中期借貸便利（MLF）後，22日連續第9個月維持貸款市場報價利率（LPR）不變，5月1年期、5年期以上LPR分別為3.65%、4.3%。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，作為LPR利率錨的MLF利率保持穩定，1月到4月的金融數據顯示目前市場利率處於合理水平，且近年來部分銀行淨息差壓力增大。整體看，短期內LPR利率調降門檻仍然偏高。展望後市，光大證券認為，今年第二季下調MLF利率和LPR報價概率不大，而下半年不排除會擇機啟動降息。

3. 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，目標到2025年，基本養老服務制度體系基本健全，基本養老服務體系覆蓋全體老年人；同時發布《國家基本養老服務清單》，16個服務項目分為物質幫助、照護服務、關愛服務三大類，其中物質幫助方面主要是養老金、高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等各類補貼。另外，人社部、財政部22日發布通知，從2023年1月1日起，對2022年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的企業和機關事業單位退休人員提高基本養老金水平，調整水平為2022年退休人員月人均基本養老金的3.8%。

4. 國家金融監督管理總局召開償付能力監管委員會工作會議，2023年第一季度末，納入會議審議的185家保險公司平均綜合償付能力充足率為190.3%，平均核心償付能力充足率為125.7%；實際資本為4.7萬億元，最低資本要求為2.47萬億元。

5. 據中國汽車工業協會統計分析，今年1-4月，新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為188.7萬輛，同比增長58.6%，佔新能源汽車銷售總量的84.9%，高於上年同期8.4個百分點。上述十家企業中，比亞迪銷量繼續在高基數上維持高增速，理想汽車同比增速最顯著。另外，五菱汽車22日宣布，為響應新能源汽車下鄉政策，五菱宏光MINI EV家族至高直降1.3萬元，全系車型售價為2.98萬元起。該售價限時為5月22日-6月30日。

6. 人民銀行召開2023年辦公室工作電視會議。會議要求，加強政策發布解讀和熱點回應，有效引導市場預期。履職上堅持務實高效，要注重把握工作的主動性、預見性和前瞻性。圍繞重點工作，及時、高質量提出思路建議。

7. 據《21世紀經濟報道》引述多位地方財政人士指，新一批新增地方債額度已於近日下達省級財政部門。雖然尚未了解此次下達的總額度，但理論上本批次最高額度可達1.9萬億元，其中一般債0.3萬億元、專項債1.6萬億元。監管部門尚未對發行使用時限提出要求。截至5月21日，提前批地方債發行進度為75%，其中12個省市已完成提前批地方債發行。新一批額度最快能在6月中下旬發出。

8. 中國工程院院士鍾南山22日表示，能覆蓋新冠變種病毒XBB的疫苗有兩個已經初步獲批，很快面世，還有三、四種很快能獲批，「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的」。他又表示，根據多方面材料判斷，4月底、5月初有一個新冠病毒感染的小高峰，而基於seirs模型的預測顯示，今年新冠第二波疫情高峰發生在6月底，「約6500萬每周」。

撰文：經濟通中國組

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