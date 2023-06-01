《神州經脈》財新PMI重回擴張 人民幣四連跌 馬斯克結束訪華

5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。數據提振A股今早（1日）盤中造好，AIGC概念猛漲，權重股走高，滬綜指早段倒升約0.4%，但到午後市況轉弱，民航、能源、半導體等板塊跌幅顯著，在好淡爭持下，滬指最終打和收場，收報3204.63點，守住三千二，深成指曾升超過1%，但全日收市僅升0.39%，創業板指揚0.59%。

馬斯克到訪特斯拉上海超級工廠，與員工大合照。（特斯拉對外事務副總裁陶琳微博圖片）

交投有所轉旺，兩市全日成交9866億元（人民幣．下同），是5月10日以來最高水平，按日增長5.2%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後，曾反彈逾200點重返7.08關，惟午後由升轉跌，一度跌至7.1249失守7.12關，全日收報7.1179，較上個交易日4時30分收盤價跌144點子，四連跌，續創2022年11月30日以來逾半年新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0965，較上個交易日跌144點子，三連貶，續刷自去年12月1日以來半年新低，上個交易日報7.0821。

今日新聞精選

1. 內地5月製造業供需小幅擴張，供應鏈繼續恢復，1日公布的5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，市場原預期與上月持平。5月製造業生產指數升至去年7月來最高，製造業新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高。但5月就業指數降至2020年3月來最低，製造業信心指數亦降至2022年11月以來最低，且低於長期均值。財新智庫高級經濟學家王喆認為，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。

2. 特斯拉CEO馬斯克1日凌晨乘私人飛機抵達上海，馬不停蹄參觀特斯拉上海超級工廠，與員工大合照；上午乘私人飛機返美。訪華3天期間，馬斯克在北京與國務委員兼外長秦剛、商務部長王文濤、工信部長金壯龍會面。《路透》更引述消息指，馬斯克曾獲中國副總理丁薛祥接見。據報馬斯克此行尋求與中國國務院總理李強會面，暫未有消息透露他是否如願。特斯拉股價周三（5月31日）收盤漲1.4%，創3月31日以來兩個月新高，令馬斯克個人資產淨值超越LVMH董事長貝阿爾諾，重奪「全球首富」。

3. 商務部1日公布的數據顯示，2023年1-4月，中國服務貿易總體保持增長態勢，服務進出口總額20816.5億元，同比增長9.1%。另外，中國商務部長王文濤5月25日和26日分別與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪在APEC貿易部長會議期間會談。商務部發言人束珏婷表示，美方《芯片與科學法案》等半導體產業政策和出口管制是中方重要經貿關切，也是王文濤部長與美方會談中提出的重點問題，雙方就此進行了深入交流，並同意後續繼續開展討論。

4. 美國國防部長奧斯汀表示，中方拒絕中美防長在新加坡香格里拉對話期間會面是一件「不幸的事」，擔心中國近期對美國軍機的「挑釁性攔截」恐會在未來某一刻「擦槍走火」。對於中方拒絕中美防長會晤，中國國防部稱，美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，促美方以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。另美國正在考慮限制美國的投資和技術流向中國先進半導體、人工智能和量子計算等領域的企業，外交部發言人毛寧表示正在密切關注。中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，為產業界和私營部門之間正常的技術合作和經貿往來設置障礙，擾亂全球產供鏈的穩定。另央視新聞報道，備受矚目的中美審計合作進展順利。

5. 美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，英偉達對於嚴重依賴台灣製造感到「非常安全」，並表示台積電擁有「巨大的能力」及「令人難以置信的敏捷性」，台積電在不同地區實現多元化是出色的策略。他並透露，計劃在明日（2日）會見台積電和鴻海的高級管理層。至於外電指黃仁勳6月將訪問中國大陸，黃仁勳回應稱，尚未決定是否會在台灣之行後訪問中國大陸。

6. 財政部公告，今年將在香港發行300億元人民幣國債。人民幣國債分四期發行，規模分別為120億元、60億元、60億元、60億元。規模120億元的首期人民幣國債定於6月14日通過招標發行，包括2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元，發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

7. 阿里巴巴旗下阿里雲智能發布通義聽悟今日正式公測。通義聽悟是依托通義千問大模型和音視頻AI模型的AI助手，可進行實時語音識別，實現對話的實時記錄、多語言翻譯、發言總結、提取PPT、內容規整等。另外，阿里雲與廣州市海珠、白雲、南沙三區1日公布，將在新型算力基礎設施、AI產業等方面合作。其中，廣州市海珠區與阿里雲合作共建智慧城市新型算力基礎設施；阿里雲與白雲區政府簽署合作協議，在智慧城市、人工智能、元宇宙等領域建立合作夥伴關係，推動包括大模型在內的新一代人工智能技術產業生態在白雲發展；廣州市南沙區、中航雲與阿里雲，將共同打造面向世界的跨境出海產業數字底座和產業數字化發展平台。

8. 據內媒《澎湃新聞》整理各省財政部門數據，截至5月末，今年全國地方債發行達規模3.54萬億元，新增專項債發行已達1.9萬億元。廣東省以3992億元成地方債發行規模全國第一。

撰文：經濟通中國組

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