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《神州經脈》出口數據大遜預期　外儲減金儲增　A股人幣續跌

07/06/2023

　　海外需求減少令中國經濟遭受進一步考驗，5月按美元計價的中國出口數據遠遜於市場預期，但對股票市場指數表現影響不大，貨幣寬鬆預期令A股今（7日）早有所支持，不過工業類股票表現偏弱令股市表現受限，午後旅遊、傳媒、消費等板塊升幅居前，惟白酒股跌幅擴大，總結全日滬綜指在好淡拉鋸下僅升0.08%，報3197.76點，曾破整數關但未企穩，連續第二日收盤低於三千二；深成指跌0.6%，創業板指更跌1.61%。

 

（資料圖片）

 

　　接下來中國將密集公布5月經濟數據，股市交投馬上回落，兩市全日成交8145億元（人民幣．下同），按日急減13.1%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1260，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，續創2022年11月30日以來逾半年新低，全日在7.1000至7.1325之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1196，較上個交易日跌121點子，兩連跌，續刷2022年12月1日以來逾半年新低，上個交易日報7.1075。

 

今日新聞精選

 

1. 海關總署公布，以美元計價，5月中國進出口5011.9億(美元．下同)，同比下降6.2%，其中出口2835億元，下降7.5%，遜於預期的下降0.4%，創四個月最大降幅，且金額創去年4月以來的次低水平，最低為今年2月的2138億元；進口2176.9億元，下降4.5%，優於預期的下降8%；貿易順差為658.1億元，低於市場預期的920億元，收窄16.1%。《路透》引述分析認為，中國提振內需面臨更大壓力，並預計未來幾個月出口增長將放緩，今年晚些時候觸底。《彭博》則引述經濟學家預計，中國今年的出口將收縮。

 

2. 中國外匯儲備中止兩連升，人民銀行公布，5月底中國外匯儲備31765億美元，較4月底減少282億美元。截至5月末，人行黃金儲備報6727萬盎司，環比上升51萬盎司，是人行黃金儲備連續第七個月增加。

 

3. 官媒《證券時報》引述不具名消息來源報道，多家中國國有大行自5日起下調美元存款利率。調整後的5萬美元及以上1年期定期美元存款利率不高於4.3%，此前該品種利率最高可達約5%。另有其他銀行也計劃於近日下調美元存款利率。《證券時報》並報道，繼6日多家國有大行將下調存款利率，人民幣、美元幣種均有涉及之後，8日起，多家國有大行將正式調整人民幣存款利率。其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2%，定期存款整存整取產品中，2年期掛牌利率下調10個基點至2.05%，3年期和5年期掛牌利率均下調15個基點分別至2.45%和2.5%。

 

4. 市場消息指，美國國務卿布林肯計劃未來數星期內訪問中國，與中國高層官員舉行會談，也有可能與國家主席習近平見面，目前具體訪問時間仍未確定。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，沒有可以提供的消息。汪文斌又指，當前中美關係面臨挑戰，責任不在中方，美方應切實尊重中國的核心利益，停止損害中國利益。

 

5. 英國《金融時報》報道，歐盟考慮禁止成員國採用可能構成安全風險的5G設備，包括中國電訊設備製造商華為等企業的設備。歐盟現時容許成員國自行決定限制或移除高風險的5G供應商，惟歐盟內部市場專員上周五與成員國的電信部長開會時表示，目前只有約三分一成員國有在關鍵領域對華為實施禁令，認為數字太低。華為重申反對將網絡安全評估政治化，批評做法違反公平原則，亦不符合歐盟和成員國法規，強調至今未有法院裁定華為有惡意竊取或侵犯知識產權的行為。

 

6. 內地近日有傳聞稱，基金公司直銷和三方代銷收到通知，要求下線實時估值。《財聯社》引述獨家消息指，確已有基金公司與三方銷售溝通解決方案。第三方代銷亦有相關人士表示，正在緊急開會研究。有業內人士指出，淨值估算下線將減少電商等渠道端的服務壓力，但站在投資者角度則缺少了一個盤中觀察基金表現的工具，長期來看，更可能會引導部分投資者捨棄主動管理類產品，轉向ETF等指數投資。

 

7. 乘聯會初步統計，5月1-31日，乘用車市場零售175.9萬輛，同比增長30%，環比增長8%。今年以來累計零售765.4萬輛，同比增長4%。全國乘用車廠商批發201.5萬輛，同比增長27%，環比增長13%。今年以來累計批發885.7萬輛，同比增長11%。5月1-31日，乘用車市場新能源零售55.7萬輛，同比增長55%，環比增長6%。今年以來累計零售240萬輛，同比增長40%。

 

8. 近日，網上有傳聞稱，迪士尼要在中國建設第三座迪士尼度假區，天津、成都、武漢、青島等城市陸續出現迪士尼將落地的傳言。對此，青島市文旅局局長潘峰6日在一個訪談節目上回應稱，青島市文旅局一直高度重視主題樂園項目的招商和建設工作，今年就引進迪士尼項目曾與迪士尼公司進行過多次對接。目前，還沒有迪士尼公司落戶青島並投資項目的計劃。

 

撰文：經濟通中國組

 

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