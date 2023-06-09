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《神州經脈》5月CPI回升PPI七年低，滬指全周升，人幣止跌

09/06/2023

 　　內地5月CPI同比漲幅仍在低位徘徊，PPI同比降幅進一步下探至7年低位，數據再次顯示出需求不足、通脹的整體回暖仍待時日。A股市場，金融、地產股偏軟，惟午後電信三巨頭帶頭拉漲，滬綜指確認升勢，全日升0.55%，報3231.41點，深成指倒升0.66%，創業板指升0.9%。兩市全日成交9896億元（人民幣．下同）逼近萬億元關，按日大增15.1%，創近一個月新高。外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出14.41億元，結束連續兩日淨流入。

 

（資料圖片）

 

　　全周滬指雖然屢穿三千二整數關，但總結仍升0.04%穩著陸，連續兩周上升。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤隨中間價高開後收窄漲幅，全日在7.1102至7.1272之間波動，收盤報7.1241，較上個交易日4時30分收盤價小升34點子，結束兩連跌，並脫離逾半年低位。人民幣兌一美元中間價報7.1115，較上個交易日升165點子，結束三連貶，並脫離逾半年低位，上個交易日報7.1280。

 

今日新聞精選

 

1. 內地5月CPI、PPI數據均低於預期。其中CPI同比上漲0.2%，略低預期的0.3%，惟較4月的0.1%回升；環比下降0.2%。PPI同比下降4.6%，遜於預期的下降4.3%，連跌8個月，並創2016年3月以來最大跌幅；環比下降0.9%。國家統計局解讀數據指，5月消費需求繼續恢復，CPI環比下降，同比漲幅略有擴大；國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，PPI環比、同比均繼續下降。機構分析師則預計，未來幾個月內地CPI仍維持低位，但隨後中樞逐步抬升；在經濟回升過程中，CPI陷入通縮風險不大。在外需承壓內需不足情況下，宏觀政策應加碼穩住經濟復甦腳步，貨幣政策應偏鬆特別是結構性工具加快釋放。

 

2. 繼六大國有銀行下調存款掛牌利率後，內媒引述一家股份制銀行內部人士透露，銀行將從下周一（12日）起，跟隨國有銀行下調部分存款利率，包括掛牌利率和定期存款產品利率，下調幅度或至少達到15個基點。此外，東部地區某城商行內部人士亦表示，若股份制銀行下調了存款利率，該行亦將考慮再度下調存款利率。

 

3. 中證監副主席方星海9日在第十四屆陸家嘴論壇上表示，世界上有些人想跟中國脫勾，但中國不會跟外面脫勾的，「我們的態度是主動掛勾」。他又指，在外資機構嚴格遵守中國法律法規的前提下，應該鼓勵不同類型的投資策略「各顯神通」，為投資者創造良好回報。此外，他表示，中美審計監管合作問題已解決，目前中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少。中證監並鼓勵企業到歐洲發GDR，也鼓勵企業到香港上市，「中國的PE、VC今後去香港退出，這個渠道是暢通的，而且也鼓勵」。

 

4. 據美媒引述知情人士報道，美國國務卿布林肯最快下周訪問中國，惟中國外交部回應稱「沒有可提供的消息」。與此同時，布林肯在當地時間8日訪問沙特阿拉伯期間表示，美國不要求他國在美中之間選邊站。中國外交部發言人汪文斌稱，希望美方切實執行布林肯「不要求任何國家在美中之間選邊站隊」的承諾。至於美國國會參議院外交關係委員會當地時間8日一致表決通過「終止中國發展中國家地位法」，要求布林肯尋求改變中國在國際組織中的「發展中國家」地位，汪文斌強調，中國有關地位有充分事實依據及堅實的國際法基礎，不是美方一紙法案就能夠一筆勾銷，美國此舉「醉翁之意不在酒」，把剝奪中國的發展中國家地位作為遏制中國發展的一張牌。

 

5. 中汽協數據顯示，5月汽車產銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環比分別增9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。5月新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場佔有率達30.1%。另外，華為常務董事、終端BG（業務集團）CEO、智能汽車解決方案BU（Business Unit）CEO余承東表示，中國L3級自動駕駛標準預計在6月底發布。工信部副部長辛國斌則表示，將深化與跨國企業在車用芯片、基礎軟件等領域的投資和技術合作，指導行業機構成立汽車企業國際化發展創新聯盟。

 

6. 《中央企業基金業務管理暫行辦法》近日已內部印發，當中提出，中央企業應當嚴格規範發起設立項目基金，原則上不得發起設立財務性基金；同時提出，資產負債率超過國資委規定的行業管控線，集團管控能力弱，基金業務發生重大風險或較大損失，截至上年度末經審計的基金業務整體累計虧損金額超過基金實繳金額的20%，基金管理隊伍能力不足，已設立基金投資效率低，募集資金大量結餘等情況，中央企業原則上不得發起設立產業基金。

 

7. 據東方財富Choice數據統計，截至6月5日，內地券商合計有35.2萬名從業人員，較年初減少了4291人。而去年同期從業人員數量則增長3400多人，2021年同期也增長了3700多人。其中，中信建投今年以來已減少373人，業內最多。對於人員流失原因，官媒引述業內人士指，一是業務難做，二是待遇下滑，在降薪潮下從業人員受到不同程度的影響。

 

8. 施羅德基金管理（中國）有限公司8日宣布，近日已取得中證監核發的《經營證券期貨業務許可證》，成為在中國新設開展公募基金管理業務的外商獨資基金管理公司之一。目前，境內成立的外商獨資公募基金共有8家。另外，據外電報道，由於瑞信已被競爭對手瑞銀收購，瑞信及其合資夥伴正為其在中國的證券經紀業務尋找買家，花旗集團曾一度有意收購，但後來放棄。

 

撰文：經濟通中國組

 

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