《神州經脈》中國持美債十四年低，樓價環比年內首降，Ａ場四連跌

滬綜指今日（16日）在地產、券商股拉升下，大部分時間勉強維持小幅下跌，惟尾盤見破功，受科技股捱沽影響，滬綜指全日跌0.82%，報3150.13，連續第四日下跌；深成指挫0.94%，創業板指則跌0.73%。

（資料圖片）

兩市全日成交7042億元（人民幣．下同），按日表現相若，北上資金通過陸股通淨流出46.39億元，連續第八日淨流出，累計淨流出446.75億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤衝擊7.30關口，低見7.2989，收報7.2904，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，五連跌，續創2022年11月3日以來逾九個月新低，全日在7.2861至7.2989之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1986，較上個交易日跌218點子，四連跌，創7月7日以來近六周新低，上個交易日報7.1768。

今日新聞精選

1. 摩根大通經濟學家朱海斌團隊發表報告，將中國今年的經濟增長預期從5%下調至4.8%，低於官方定下的增長5%目標，並將2024年的預期從4.7%下調至4.2%。報告指，內地房地產市場將對經濟構成愈來愈大的拖累，尤其是土地購買和新屋開工大幅下滑趨勢未有改善，而中國停止發布青年失業率數據的消息令人不安。巴克萊經濟學家常健團隊亦發表報告，將中國今年的經濟增長預期從4.9%下調至4.5%，因內地房地產市場惡化速度快於預期。報告還將第三季和第四季增速預測從之前的4.9%下調至2.8%，但維持2024年經濟增長4%的預期。此外，對於少數西方政客和媒體稱中國經濟增長放緩可能對全球經濟發展構成風險，中國外交部發言人汪文斌強調，疫情後經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，難免會有發展中的困難和前進中的問題，中國採取措施積極解決，成效也已經或正在顯現。中國經濟依然是世界經濟增長的重要引擎。

2. 國家統計局公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀數據指出，7月70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降、同比有漲有降。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降0.1%，環比下降0.2%，為今年來首次環比下降。上個月同環比均持平。

3. 惠譽主權評級全球負責人麥克名（James McCormack）接受外電訪問時表示，如果中國擴大資產負債表來支持經濟，惠譽可能會重新考慮中國的A+主權信用評級，「因為對於一個單A評級而言，（中國）債務相對於GDP的比例有點偏高」。不過麥克名稱，惠譽不預計中國會主動擴大資產負債表，但企業和銀行業的債務增加可能轉化為「政府的實際債務」。

4. 據外電引述消息人士報道，中融信託目前至少有30隻產品已逾期，一些短期工具的贖回也停止。中融信託正在制定償付計劃，但短期內並沒有方案。報道指，中融信託董事會秘書王強本周稍早在會議中告訴投資者，公司繼7月底延期至少10款信託產品後，8月8日又有一批產品到期未能償付。由於短期流動性短缺，逾期未償付的產品數量有所增加，他呼籲大家保持耐心，又強調被迫停兌的規模未超千億。

5. 高盛發布報告指，由於對中國房地產行業以及一系列疲軟經濟數據的擔憂加劇，全球對沖基金正在大舉拋售中國股票，截至本周一（14日）的過去十個交易日中，對沖基金於其中八日都在淨拋售中國股票，而且是多倉與空倉都在同時剝離，是自過去五年最劇烈的行動之一，也是去年10月以來最大的中國股市淨拋售潮。所有類型的中國股票都遭到拋售，其中A股佔60%。另據《彭博》引述消息指，中國的證券交易所向幾家大型公募基金機構進行窗口指導，要求這些基金公司的境內股票單日出售額不得超過其買入額，即不准淨沽出A股。報道提到，當局去年也多次作出類似指示，惟收效甚微。

6. 官媒《新華社》發文指，美方持續唱衰中國經濟，其遏制中國崛起的險惡用心路人皆知，但不論是抹黑還是打壓，都改變不了中國市場對全球投資者的持久吸引力。文章以美國投資人巴菲特執掌的公司自2008年起一直投資比亞迪，獲得約30倍的投資回報為例，指中國市場投資傳奇並不鮮見。資金、技術、人才全球流動，是市場規律支配的商業逐利行為使然，富有企業家精神和洞察力的投資者會獲得市場的回饋。中國市場好比一片高產的沃土，不僅能帶來收益，還能帶來成長。經營好中國投資沃土，符合包括美國在內的各國利益。

7. 美國財政部數據顯示，中國6月減持美國國債113億美元，連續第三個月減持，持有金額跌至8354億美元，為十四年來最低。前次持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。此外，數據顯示，美國指標10年公債收益率買賣報價分別為4.2031厘／4.1992厘，均值4.2012厘，而中國10年國債活躍券230012券收益率最新成交在2.56厘。中美利差大約在-164個基點，倒掛幅度創2007年2月中旬以來最大。

8. 一線城市相繼表態將適時優化房地產政策半個月後，廣東據報已與房企開會。內媒《財聯社》指出，廣東省政府組織房企日前召開了一場高級別會議。會議由廣東省一位副部級官員主持，與會企業均為央國企。多名知情人士透露，與會房企代表均為公司核心高層，包括公司總裁。另有知情人士表示，從當地過往經驗來看，如此高級別官員主持此類會議的情況並不多見，惟目前並不知悉會議具體內容。

撰文：經濟通中國組

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