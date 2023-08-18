《京城近觀》實探世界機器人大會，人形機器人驚艷亮相

從2015年至今，世界機器人大會步入第8年。今年有160家機器人企業和科研機構的近600款先進技術和產品，其中60款新品是首次亮相。作為觀察機器人產業發展的重要窗口，記者來到北京經開區的北京亦創國際會展中心實探。跟過去一樣，科技大廠如京東(09618)和小米(01810)等攜自家機器人產品出席。

今年的大會有甚麼新變化？跟去年相比，核酸機器人消失無蹤，人形機器人顯著增加，還有狗型機器人，甚至貓形態的機器人，都讓人眼前一亮。

世界機器人大會在北京亦創國際會展中心正式開幕。





小米展示人形機器人和機器狗



自從馬斯克宣布要做人形機器人之後，國內人形機器人的發展也在加速，正走上商業化的快車路上。目前，由於成本、技術等尚待成熟，人形機器人仍普遍處於研發和待量產階段，但隨著各大科技公司紛紛加碼布局，產業鏈各環節或迎來高速發展。在這次的世界機器人大會，小米展台就展示此前已亮相的雙足人形機器人Cyber One，及剛剛發布的小米機器狗「Cyber Dog2」。

科技大廠小米帶來了最新發布的機器狗Cyber Dog2和人形機器人Cyber One。



CyberDog 2接近真狗外形，AI自主學習模擬3萬只機器狗的系統互動表演，採用AI平衡動態算法、AI多模態融合感知決策系統，具備強大的運動能力和對微小動作的掌控能力。此外，CyberDog 2搭載的傳感器數量高達19個，從而增強類人知覺功能和反應能力。工作人員表示，之後Cyber Dog2之後會接入到小愛大模型中，可以實現更多的指令。



人形機器人可用於展示講解等眾多場景



「君不見黃河之水天上來……」，走進世界機器人大會A館，「李白」一襲白衣來到現場，腰間佩戴葫蘆，手持酒杯，這個與李白一比一的仿生人形機器人正舉著酒杯慷慨激昂地吟詩。「好詩！太白兄！」一旁的杜甫正伏案奮筆疾書，表情動態逼真。工作人員表示，「杜甫和李白是今年的新面孔，這兩個智能仿生機器人可以彼此互動，更具趣味性。」

仿生人形機器人動態逼真，機器人之間可以互動，圖中較後位置為AI李白和AI杜甫對話，十分有趣。



在外觀、行為與交互方式上，仿生機器人與人類接近。通過採集並模仿人類的面部表情，仿生機器人可呈現出喜怒哀樂等情緒，給人的感覺更加自然。未來仿生機器人可應用於展示講解、導遊導覽、企業前台、兒童教育、老人陪護等場景，更好地為人類服務。



恆州誠思報告顯示，預計到2025年，中國人形機器人市場規模將達到約219億美元。中國電子學會數據顯示，到2030年，中國人形機器人市場規模有望達約8700億元人民幣。



可沏茶遞水、手摘草莓、拿雞蛋的機械臂



京東則沒有吸人眼球的人形機器人，而是一如過往的樸實，京東物流自主研發的天狼系統、地狼系統、智能快遞車和室內配送機器人，以室內配送機器人為例，實現多機調度，自主導航避讓，打通全樓水平垂直配送動線，最大可載重30公斤，充滿電後可連續工作超過8小時，向觀眾展現著驚人的力量和靈敏度。



不知道大家有沒有想過買一個機器人在家裏沏茶遞水？像人手一樣靈活的機械臂熟練地輕輕地抓起茶壺蓋，又穩穩地拎起茶杯，注水、泡茶、倒茶，一整套動作流暢得如行雲流水，軟體機器人的智慧互動-機器人茶藝展示平台展示著它的「手」的靈活敏捷。



「不光精準靈活，即便是草莓這樣人工摘取都極易破損的水果都能完成抓取不破損。」軟體機器人研發總監單雪梅介紹，作為國家級專精特新「小巨人」企業，軟體機器人可實現工業生產中近96%異形、易損物品抓取搬運，重點在於機器人前端的柔性夾爪，它涉及彈性體材料技術、結構設計和控制技術，技術複雜度高。

畫家機器人能夠寫生畫畫，圖中是機器人耗時5分鐘畫出的記者人像。



腦機接口：戴上腦電帽就可用腦電波控制小車



作為全球科技前沿熱點，腦機接口、人機協作亦成為此次大會的關鍵詞。清華大學團隊展示腦控智能輪椅。在展覽現場，一個名為「腦控小車」的遊戲吸引了眾多觀眾的目光。前進、轉向、射擊，觀眾不需要手動操作，戴上腦電帽注視對應的命令塊，就可以通過腦電波來控制小車進行一系列動作。

清華大學團隊展示腦控智能輪椅。



「腦控小車設有9個命令，不同的閃爍頻率會在人的大腦里產生不同頻率的腦電響應，腦電帽可以識別到不同頻率的響應。」清華大學科技團隊介紹，這項遊戲使用的技術是穩態視覺誘發電位，即人們在看到不同頻率的視覺刺激時，大腦的枕葉會產生對應頻率的腦電信號。通過採集、識別、處理這些腦電信號，就可以確定體驗者所看到的命令，最後將對應的命令發送給小車完成指令。腦電更長遠的發展是可以用於殘疾人意念打字，腦控輪椅也是採用了同樣技術。



各種各樣的機器人讓人目不暇給，也代表著看得見的科技進步，也許新一輪的科技變革正在到來。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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