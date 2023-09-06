《京城近觀》北京服貿會恢復線下展，會上亮點逐個數

今年是「服貿會」全面恢復線下展會的第一年，也是「京交會」更名叫「服貿會」的第四年。提起服貿會，那麼多人仍下意識地想到「服裝貿易」，事實上這是一個美麗的誤會。

今年的服貿會於9月2-6日舉行，主題是開放引領發展，合作共贏未來。



服貿會的全稱是中國國際服務貿易交易會，始創於2012年。最初叫中國(北京)國際服務貿易交易會，簡稱「京交會」，2019年更名為中國國際服務貿易交易會，2020年，簡稱也由「京交會」改為「服貿會」。如今的服貿會，作為與進博會、廣交會並列的中國對外開放三大展會平台之一。



自2012年以來，中國服務貿易進出口年均增長6.1%，是全球增速的兩倍。中國商務部數據顯示，2022年中國服務進出口總額近6萬億元，創歷史新高；今年1到7月，服務進出口總額同比增長8.1%，繼續保持增長態勢。在服貿會這個大平台，不難看出，服務零售高速增長的背後，是智能化和科技創新在驅動。



英國稱合作潛力巨大 「村超」與「英超」合作



作為本屆服貿會的主賓國，英國組建了60多家企業、百餘人代表團，是歷次參展以來的最大規模展團，集中展示了英國在健康、科技、建築、教育、創意等領域的服務業發展成果。在英國展區，倫敦塔橋被「搬」到現場，英國駐華貿易使節杜濤介紹，「雖然倫敦塔橋歷史悠久，但其建造有著非常現代化的目的--促進了貿易流動。」服貿會上的倫敦塔橋寓意連通中英服務貿易。杜濤指出，服務業對英國來說十分重要，佔其全國年度經濟總產出80%左右，服務業佔英國對全球出口的一半左右，但僅佔對華出口的27%，表明雙方合作潛力巨大。

英國駐華貿易使節杜濤稱中英服務貿易合作潛力巨大。在他身後的是按1:8比例微縮的倫敦塔橋，寓意連通中英服務貿易。



杜濤說，他被中國的體育活力深深打動，此前他曾有機會去到「村超」貴州省榕江縣的比賽現場，被現場觀眾全力為足球熱情吶喊的氛圍感染。英國作為世界足球強國之一，杜濤認為，體育是世界交流的共同語言，具備強大的商業合作的潛質。服貿會上，貴州「村超」與「英超」簽戰略合作協議，計劃開展培訓課程，並考慮籌辦社區足球友誼賽。



高通展出5G和大語言模型 特斯拉展出新車



本屆服貿會吸引了眾多海內外機構參展，國際化率超兩成。作為服貿會的「老朋友」，高通公司已經連續第四年參展。高通公司展出了5G、大語言模型(LLM)、擴展現實(XR)等前沿科技領域的一系列創新合作成果。高通線下發布了人工智能白皮書《混合AI是AI的未來》，梳理了高通在AI領域技術發展和應用趨勢方面的洞察。

高通公司展出了5G、大語言模型、擴展現實等前沿科技。



高通公司全球副總裁侯明娟表示，終端側AI是實現混合式AI架構、擴展生成式AI至全球更廣範圍的關鍵，期待日後能夠與更多合作伙伴成就全新的、更加豐富的商業模式和創新應用，進而惠及更多的行業和消費者，帶來更加便利和愉悅的數字化生活。



特斯拉Model 3 煥新版9月1日在中國內地開啟預售，許多人都沒看到真車就下訂。特斯拉將服貿會作為新品首發地，第一時間向全球的觀展嘉賓展出。Model 3 煥新版新增只有極少數高端豪華車上才會搭載的配置，包括遠端安全氣囊、全新車門鉸鏈、門鎖與鎖扣，提升車輛側撞的安全性。

特斯拉會上向全球觀展嘉賓展出新車——Model 3 煥新版。



阿里展出AI外貿助手服務



阿里巴巴國際站多項數字貿易服務成果亮相服貿會。其中近期剛推出的全鏈路AI外貿產品成為亮點。這是本輪AI浪潮以來首款在外貿領域全面應用的AI產品，覆蓋國內中小企業開展外貿業務的全部環節。該AI產品包含「生意助手」、OKKI AI兩大服務，擁有智能商品發布與管理、市場分析、客戶接待、視像聊天實時翻譯、企業管理等多項功能。阿里國際站平台上的商家可以使用「生意助手」，而OKKI AI則向全行業所有企業開放。



支付寶還展出了面向全球來華用戶升級的移動支付和數字化服務，支持全球遊客直接綁定主流的國際銀行卡付款，除了線下店消費外，坐公交、乘地鐵、打車、騎行、訂酒店、訂機票、訂火車票、訂景區門票等都能使用支付寶，促進國內服務業向全球遊客開放。



美團曬「零售+科技」 新外賣平台KeeTa亦亮相



同樣是服貿會「老朋友」的美團(03690)，這次攜旗下無人機、自動配送車、美團買菜、美團買藥、美團單車等眾多業務亮相，集中展示了美團在「零售+科技」和數字化生活服務領域的創新理念和成果。



其中，美團24小時智慧藥房是今年新推出的服務。「只需要在美團App線上下單，智慧藥房內的自動分揀設備即可在貨架前快速取貨，通過機械臂將訂單藥品運送至打包模塊，進行自動打包和小票打印，並放入自助交接櫃中，輸入取貨碼即可取到商品。」工作人員稱，24小時藥店的單店產能比非24小時藥店高8倍。

24小時智慧藥房是美團今年新推出的服務，特色為藥品全自動分揀和打包，稱可有效提高產能。



美團旗下全新外賣平台KeeTa、美團直播「神搶手」等業務也首次亮相。作為美團本地生活業務的國際化探索，KeeTa於今年5月在香港上線運營，預計到年底會覆蓋到整個香港地區，為適應香港本土文化，KeeTa首創「一人飯堂」產品，並持續聯同香港本地熱門餐飲企業為客戶提供訂餐及配送費優惠。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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