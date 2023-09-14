  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》新政提振信心，北京樓市動起來

14/09/2023

 

　　樓市信貸新政推出，北京市實施「認房不認貸」政策已過一周多，二手房掛牌量迅速增加，目前已經逼近16萬套，較新政出台前增加了8000多套，成交量也大幅攀升。內地中原地產監測數據顯示，北京9月1日發布「認房不認貸」政策，9月2日北京地區二手房成交量達1200套，9月3日成交量達到1400套。新政落地一周，二手房累計成交了5000套左右，接近8月全月的一半。北京住建委官網數據，8月北京二手房成交10960套，按月漲12.8%，按年則降21.3%。

 

北京樓一

樓巿新政後，在北京一家住房交易中心，中午在門口排起了長長的隊伍等待入內。（黃燕明攝）


　　北上廣深四個一線城市均積極落實「認房不認貸」政策。政策連夜執行，房產中介迎來「加班潮」。記者接到中介推廣電話的次數近日也大大增加。四個一線城市都是房地產的熱點城市，它們對周邊城市乃至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的「風向標」作用。　


二手房指導價放鬆  高價掛牌房源增加


　　另一個具「風向標」的信號——曾拉動整體北京樓價上漲的學區房亦見政策放鬆。北京市海淀區29個小區的二手房交易指導參考價已取消，當地房管局工作人員表示，目前進行動態調整，可以按照正常的市場價格對外展示房源信息。　


　　消息傳出後，據鏈家App，北京海淀、西城熱點學區單價每平方米14萬元（人民幣．下同）以上的房源增加，最高超過每平方米17萬元。貝殼找房顯示，海淀一小區在售房源70套，有多套小戶型房源的掛牌價高於此前設定指導價。以該小區一套47.5平方米的房源為例，目前顯示掛牌單價為每平方米17.98萬元，掛牌總價854萬元。


　　2021年出台，海淀區二手房交易指導價是為抑制學區房熱度。北京的學區房市場曾在2020年四季度至2021年四季度間成交火熱，拉動北京二手房整體上漲，2021年初，「一夜漲價20萬、30萬」的現象出現在海淀區熱門學區房，甚至不乏每平米20萬元的報價，但仍然「一房難求」。　


　　對指導價鬆動後，這些小區房價的走勢會怎麼走？北京房地產業協會官方公益平台「京房字」認為，隨著教改深入、教育均衡化推進、多校劃片等措施落實，房屋的「學區」屬性將愈來愈弱。同時這29個小區中，一大半是「老破小」，在改善型需求佔比愈來愈高的樓市特徵下，後續房價缺乏快速上漲的動力。房產中介也表示，購房者不用太在意指導價，以前高價房雖然對外不展示，但是也一樣賣，不影響交易、一直有成交。現在部分房源放出來後，至少大家能看到真實的掛牌價和成交價。

 

北京樓二

原來冷清的住房交易中心，在樓巿新政後來辦理業務的人絡繹不絕。（黃燕明攝）


購房心理得到提振  融創豪宅新盤銷情佳


　　政策利好疊加「金九銀十」旺季周期，不少開發商推出了新樓盤項目，其中包括豪宅項目。近日，位於北京東四環朝陽公園板塊的融創壹號院項目正式開盤，總價3000萬元起。開盤首日，現場有169套成功認購，總認購金額約56.2億元。


　　「項目是2026年10月交房，期房銷售，一共350套，開盤賣了一半。單價是每平方米12.6萬元至14.35萬元，精裝修交付。周圍的二手房也差不多是這個價。」融創壹號銷售人員說。

 

融創樓

陷入流動性風險的融創中國(01918)，推出的北京豪宅項目仍然受歡迎。（互聯網圖片）


　　豪宅網總經理劉軍表示，對於高端項目而言，一些高淨值客戶一般不會選擇貸款，「認房不認貸」政策影響其實不大，真正有影響的是對購房心理上的提振。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

71.350

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.470

異動股

01919

中遠海控

8.200

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.480
  • 01919 中遠海控
  • 8.200
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 79.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 134.600
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 71.000
  • 目標︰$75.00
  • 01800 中國交通建設
  • 3.720
  • 目標︰$4.10
  • 01846 德視佳
  • 4.900
  • 目標︰--
  • 01571 信邦控股
  • 3.030
  • 目標︰$3.38
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.150
  • 目標︰$30.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.700
  • 00700 騰訊控股
  • 319.400
  • 00001 長和
  • 41.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.000
  • 01428 耀才證券金融
  • 1.570
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.220
  • 目標︰$15.50
  • 01800 中國交通建設
  • 3.720
  • 目標︰$4.10
  • 02380 中國電力
  • 3.010
  • 目標︰$4.51
熱炒概念股
即時重點新聞

14/09/2023 12:06  恒指半日跌39點報17969，碧服跌逾6%，東方海外升近4%

14/09/2023 12:06  《午市前瞻》長錢逢低買惟不急於一時，歐盟加關稅不影響比亞迪

14/09/2023 11:32  《魚缸博客》歐盟傳加徵來自中國電動車關稅，比亞迪係咪要沽？

14/09/2023 10:29  《新股上市》據報富衛因市況波動再度延遲上市計劃

14/09/2023 11:38  《兩岸關係》中央台辦：要讓台胞願意來、留得住、融得進、發展好

14/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１７﹒６７億元，買碧桂園沽盈富

14/09/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】多間大行跟進手機設備股、大行對中鐵看法不一

14/09/2023 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》新政提振信心，北京樓市動起來
人氣文章

新聞>香港要聞

石澳道中午起有限度重開，供紅色小巴及緊急車輛使用
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】衛星地緣一線牽，普京投金正恩所好
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

炎明熹人形紙牌遭KOL「光頭Bob」強吻，網民大鬧噁心！Gigi慶祝出道2周年親手整月餅義賣為「浪浪」籌款
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

轉型網上 | 港商得利鐘錶轉戰線上零售！將潛在消費者轉化為忠實支援者，成功開拓內地市場
人氣文章

時事要聞

黑客盜取數碼港資料外洩 員工個資成重災區 業界︰牽連甚廣 私隱署接查詢展開審查
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Cupclay 個展「Nameowste」：貓的那套處世模式，會讓你知道怎樣才是最舒適
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

名廚加盟米芝蓮一星法國餐廳！有水準$1,688 Tasting Menu：試創意北海道毛蟹咖喱、海膽雅枝竹撻、招牌香烤本地三黃雞
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

無聊猿BAYC 的價格崩盤，NFT的末日是否已經來臨？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Omega 3 | 盤點各式三文魚產品的奧米加3含量！新鮮vs罐頭、煙熏vs 魚生，哪一款Omega 3含量更高？
人氣文章
輝瑞／莫德納 狗咬狗骨
人氣文章
挖鼻要戒！經常挖鼻可能會嚴重影響健康？即時紓緩鼻塞，中醫針灸、穴位按摩有辦法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2023 14:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2023 14:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2023 14:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/09/2023 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事14/09/2023
《京城近觀》新政提振信心，北京樓市動起來
人氣文章香港要聞14/09/2023
石澳道中午起有限度重開，供紅色小巴及緊急車輛使用
人氣文章FOCUS14/09/2023
【FOCUS】衛星地緣一線牽，普京投金正恩所好
人氣文章財經熱話14/09/2023
美國通脹升溫或再加息，港銀隨滙控齊加按息，股價穩升可部署吸納？
人氣文章國際動態14/09/2023
彭博：歐盟擬對華電動車徵27.5%稅，看齊美國
人氣文章財經熱話14/09/2023
《午市前瞻》長錢逢低買惟不急於一時 歐盟加關稅不影響比亞迪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金