《神州經脈》商務部批准鎵鍺出口，證監調研量化私募，A股三連跌

美聯儲局周三（20日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持利率不變，但暗示年內還將再加息一次，並會在更長時間內維持高利率。滬深股市今早（21日）低開，在消費和汽車板塊帶動下跌幅半日稍擴大，至午後多個板塊跌幅超過1%，近3900隻個股下跌，滬綜指在全日最低位收市，跌0.77%報3084.7點，失守三千一，三連跌，創8月25日以來新低，至於深成指跌0.9%，報9981.67點，是近3年半新低以來首穿萬點關口，創業板指跌0.99%。

鎵、鍺均為半導體重要原材料。中國8月起對鎵、鍺實施出口管制，出口須先經申請、審查。（資料圖片）

A股今日延續此前兩日的慘淡氣氛，全日兩市成交只有5790億元（人民幣．下同），較上日成交稍增1%，同樣低於6000億元。外資密密走，陸股通淨流出逾43億元，連續三日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3034，較上個交易日4時30分收盤價跌56點子，四連跌，續創9月8日以來近兩周新低，全日在7.2850至7.3051之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1730，較上個交易日升2點子，九連升，續創8月14日以來逾一個月新高，上個交易日報7.1732。

今日新聞精選

1. 官媒《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午去到浙江省金華市，先後考察了義烏市後宅街道李祖村、義烏國際商貿城，了解當地因地制宜發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高質量發展等情況。習近平將於明起一連兩日在杭州出席第19屆亞洲運動會開幕式，以及為來華出席杭州亞運開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。杭州亞運9月23日至10月8日舉行；來華出席開幕式的外國領導人包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、南韓總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里。

2. 俄羅斯總統普京在會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅時表示，接受中方邀請並將於10月訪華；俄羅斯安全會議秘書帕特魯舍夫表示，普京將出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，並會與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。中國外交部發言人毛寧表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年10月舉行，中方正就此同一帶一路的合作夥伴保持著密切溝通，將適時正式發布相關消息，歡迎積極參與共建一帶一路的國家和夥伴屆時來京，共商合作大計，共謀發展之道。另外，意大利外長塔加尼接受媒體採訪時表示，總理梅洛尼已就退出「一帶一路」投資協定的計劃與中國進行了溝通。

3. 中國8月正式實施對鎵、鍺相關物項的出口管制，商務部新聞發言人何亞東今日表示，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請，目前已批准符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得兩樣物項出口許可證。據中國海關總署資料，8月這兩種礦產的出口量降為零，而受禁令影響，海外買家急於8月前採購，使得今年7月的出口量達8.63噸，較今年6月增加超過1倍。據外電報道，由於國內存貨堆積，8月底時鎵的市場價格較7月下跌9%；鍺的市場價格雖較7月底上漲1%，但與7月初相比大幅下降。

4. 商務部發言人何亞東通報，今年1-8月，中國對外投資持續增長，對外非金融類直接投資5856.1億元，同比增長18.8%，折合837.3億美元，同比增長11.5%。其中中國企業在一帶一路共建國家非金融類直接投資1403.7億元，同比增長22.5%，折合200.7億美元，同比增長14.9%。

5. 滬深股市近期跌跌不休，有聲音質疑量化基金是「砸盤」主力，官媒亦質疑現時合規的融券T+0策略是否存在制度套利漏洞。《路透》今日引述多名知情人士透露，中國證監會最近幾周向一些量化私募基金和主要券商展開問詢和調研，了解融券賣空及其量化客戶的交易策略，而在中證監指導下，上海和深圳證券交易所向大型量化基金尋求有關該等機構盈利策略的信息，「就是了解你的交易邏輯是甚麼，你的收益來源是甚麼？在甚麼市場情況下你會淨多，甚麼市場情況下你可能淨空？買賣原因是甚麼？」《路透》表示，中證監和滬深交易所暫未有回應。

6. 新加坡上月以洗錢罪名拘捕10名華裔富人，並扣押價值超過24億新加坡元（折合約137.3億港元）的資產，包括現金、加密貨幣、珠寶名錶、金條、汽車和房產。這些富豪被指在其他國家經營非法賭博業務，而由於他們攜帶多本護照，法官拒絕讓他們保釋。據外電報道，在本案發生後，新加坡部分銀行正加強審核一些在中國出生但擁有其他國籍的客戶，至少有一家國際銀行正在關閉部分擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和萬那杜等國公民身份的客戶帳戶，其他銀行則拒絕接受來自類似背景客戶的存款。瑞信和瑞士寶盛拒絕置評，花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示會與當局合作打擊洗錢活動；星展集團則澄清，新加坡的監管制度並沒有要求銀行單憑客戶持有某些護照便拒絕向客戶提供服務。

7. 交通運輸部表示，2023年中秋、國慶假期從9月29日到10月6日，共8天，全國收費公路繼續對7座或以下小型客車免收通行費，免費時段為9月29日0時到10月6日24時，預計期間全國高速公路日均流量同比上升超過四成，假期首日全國高速公路流量可能突破歷史最高值。另美團、大眾點評今日發布的中秋國慶假期數據顯示，截至9月20日，平台上旅遊消費訂單（含酒店民宿、景點門票、交通等）較2019年翻倍增長，餐飲堂食訂座量增長112%，服務零售有望迎來全年消費新高峰。此外，國鐵集團數據顯示，自9月13日起至20日18時，鐵路部門已發售逾1.46億張中秋國慶假期火車票。中國旅遊研究院院長戴斌預計，8天假期平均每天都會超過1億人次出遊。

8. 廣州昨傍晚發布關於優化房地產市場平穩健康發展政策的通知，宣布黃埔區、番禺區、花都區及白雲區的部分區域不限購，且將非戶籍人口在限購區的購房門檻由繳納5年社保或個人所得稅下調至2年，全市二手房增值稅免徵期也由5年降至2年。樓市新政發布不到半個小時，白雲區的樓盤雲湖花城就打出「今夜不打烊」的海報，祈福集團連夜推出了全線83折起的優惠活動，覆蓋番禺區及花都區的項目。貝殼的後台數據顯示，從9月20日18點30分至9月21日9時，全市新增二手房源超過700套。

撰文：經濟通中國組

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