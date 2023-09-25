《神州經脈》華為發布超高端品牌，人幣轉跌，陸股通流出逾月多

上周五（22日）尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股A股比例上限，刺激A股在最後一小時全面拉升，結果到了今早（25日）開市，北上資金開閘即逃，地產及券商股向下，拖累大市表現。到了午後，陸股通淨流出趨勢擴大，不過市況沒有進一步轉差，滬綜指全日收跌0.54%，報3115.61點，深成指跌0.57%，創業板指跌0.4%。

劉德華擔任華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使。（微博圖片）

值得留意的是，假期將至兩市成交收縮至7179億元（人民幣．下同），較上日成交減少6.2%，陸股通淨流出超過80億元，創8月28日以來淨流出新高。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3109，較上個交易日4時30分收盤價跌107點子，創9月8日以來逾兩周新低，全日在7.2923至7.3130之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1727，較上個交易日升2點子，十一連升，續創8月14日以來近一個半月新高，上個交易日報7.1729。

今日新聞精選

1. 存量首套住房貸款利率調整今日起正式實施。根據多家銀行此前公告，對於參考貸款市場報價利率（LPR）定價的存量浮動利率首套房貸款，將於9月25日主動批量調整貸款利率，無需借款人額外操作。有接近監管層的有關人士表示，存量首套住房貸款利率調整後，利率平均降幅大約為0.8個百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過4000萬，涉及調整的貸款規模可能達25萬億元。另外，國家統計局原副局長賀鏗日前表示，全國14億人口都可能住不完空置房屋，有這麼多空置房屋再要大力發展房地產是不明智，在這種情況下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。

2. 中國國新總經理莫德旺日前在中國企業論壇上透露，正在積極籌設千億規模的中央企業戰略性新興產業發展基金，目前已經得到逾20家中央企業、地方政府以及相關社會資本的出資意向支持，將在年內完成籌設和啟動運營。國務院國資委正部署推進央企產業煥新行動和未來產業啟航行動，聚焦新一代移動通信、人工智能、生物技術、新材料等15個重點產業領域方向，推動中央企業加快布局和發展戰略性新興產業，力爭2023年中央企業戰略性新興產業布局比重提高2個百分點以上。

3. 財政部公布2023年中央財政支持普惠金融發展示範區名單，包括北京市東城區、豐台區，天津市濱海新區、津南區、寧波巿、青島巿等86個示範區。財政部表示，要發揮中央財政獎補資金引導作用，鼓勵地方財政部門加大配套投入，並協同中國人民銀行當地分支機構、國家金融監管總局當地監管局加大相關支持，推動財政金融政策形成合力，撬動更多資源投入普惠金融發展示範區建設。

4. 歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯今日在北京清華大學演講時指出，歐盟無意切斷與中國的關係，儘管歐盟採取措施降低經濟依賴並去風險，中國可以做很多事情來讓歐盟降低風險感知。他同時指出，中國的對外關係法和反間諜法模棱兩可，有太多詮釋空間，增加外企的合規風險，大大降低商業信心，阻礙在中國的新投資，「歐洲公司很難理解其合規義務」。東布羅夫斯基斯今日與中國國務院副總理在北京共同主持第十次中歐經貿高層對話，預計會表明上述擔憂。中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上就有關擔憂回應稱，中方將繼續為各國企業在市場化、法治化的營商環境下在華合法經營提供機會，又強調中國不是風險的來源，恰恰是防範化解風險的堅定力量，中歐應當攜手合作，共同抵制和反對將經貿合作泛安全化、泛政治化的行徑。

5. 華為秋季全場景新品發布會今日在深圳舉行，亮相的多款新品包括13.2吋的MatePad Pro，其屏幕採用柔性OLED屏；M-Pencil（第三代）為全球首款採用星閃技術的終端產品；智慧屏V5 Pro旗艦巨幕新品為全球首款隔空觸控電視，搭載全球首創靈犀指向交互技術，在電視上實現手機操控。華為還發布了全新超高端手機品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師，以及Mate60 RS非凡大師版本，由劉德華擔任華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使。華為並推出首款高端黃金智能手錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師，支持雙向北斗衛星消息、百米深潛科技。此外，華為和奇瑞聯合研發的首款轎車智界S7將於11月發布，該款車將在各個規格上超越Model S。

6. 中指研究院數據顯示，9月樓市成交量整體同環比均下降，同比降41.25%，環比降4.62%，其中一線成交面積環比小幅上漲4.17%，同比則下降38.32%，當中北京環比漲幅最大，為26.9%，深圳則環比跌幅最大為18.1%。二線代表城市成交面積環比下降5.2%，同比降47.25%，其中蘇州環比跌幅顯著，為26.56%，寧波環比漲幅最高，為26.94%。三四線代表城市成交面積環比下降9.19%，同比下降32.67%，東莞和遵義分別為環比漲跌之最，東莞環比大漲87.92%，遵義環比大跌58.08%。

7. 杭州亞運期間，數字人民幣App對境外來華人士的支付服務再升級，上周五新增外卡「先充後用」功能，境外人士可在使用境外手機號註冊並開通數字人民幣錢包後，先通過Visa和Mastercard的境外卡為錢包充值，再進行支付，餘額可存回至境外卡。境外來華人士亦可前往銀行服務網點，用現鈔為數字人民幣錢包充值。境外來華人士還可以申領數字人民幣硬錢包用於日常支付，其中亞運主題數字人民幣卡式硬錢包可在賽事側工商銀行金融服務點現場兌換。

8. 據英國《金融時報》報道，野村香港中國投行主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）被禁離開中國，疑與華興資本(01911)創辦人包凡的調查有關，但王仲何目前並沒有被拘留。中國外交部發言人汪文斌就有關報道表示不了解情況。王仲何於2018年加入野村，此前曾於2011年至2016年在工銀國際工作，主力從事業務開發及管理投資銀行與資本市場業務。

撰文：經濟通中國組

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