中國據報要求12省壓降城投債存量規模至與財力匹配

據《路透》引述消息人士報道，國務院制定的《關於金融支持融資平台債務風險化解的指導意見》，要求12個重點省份省級政府應結合實際情況，制定穩妥可行的融資平台債券存量規模於今明兩年的壓降計劃和年度發債計劃；債券管理部門要加強協同，指導相關機構合理把握融資平台債券新增註冊發行額度，引導債券存量規模逐步調整至與當地經濟發展和財力水平相匹配，並要嚴控融資平台新增自貿區債券和境外債券。



報道指，根據《意見》，12個重點省份包括天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、雲南、甘肅、青海和寧夏，而《意見》中所指的融資平台債務，是指各省區市等截至2023年3月末承擔的貸款、債券、非標等金融債務，但不包括其中的隱性債務和未納入隱性債務但須由地方政府承擔償還責任的債務。



人行將有應急錢支援地方化債



消息人士稱，債券管理部門要指導相關機構建立綠色通道，支持重點省份融資平台本金借新換舊，並穩妥壓降債券存量規模。重點省份可在依法依規、防止風險交叉傳染的前提下，在年度債券發行額度內「統借統還」，支持資質較好的融資平台承接弱資質融資平台借新還舊債券發行額度。



此外，人民銀行還將設立應急流動性借款，以中央專項借款形式，在地方政府竭盡全力仍無法化解融資平台債務風險的情況下，支持緩解重點省份2025年末前到期的公開市場債券和非標債務的流動性風險。其他省份在全省統籌資源確實無法及時解決、出現「時間差」問題的情況下，必要時可向央行申請「過橋式專項借款」；申請中央應急流動性借款用於償付非標債務的，應對利息進行打折。



對於重點省份融資平台2024年末以後到期的高息貸款、債券和非標債務，鼓勵金融機構與融資平台平等協商，通過債務重組、債務置換等方式適當降低利率水平。其中，展期利率按照「保本微利」把握，原則上不低於銀行的平均綜合成本，並鼓勵簽訂浮動利率融資合同；累計展期期限及累積重組期限原則上不超過10年。



地方不得施壓銀行承接融資平台債務



在非標債務方面，重點省份融資平台已經通過債務重組、債務置換接續貸款或債券融資的，應與債權人或投資人協商對存續非標利率適度打折，不得對高息非標債務進行「簡單剛兌」。對於窮盡各種手段仍無法償還的非標債務，重點省份經省政府同意可提出需要支持的債項名單，與金融機構特別是全國性金融機構進行平等協商，通過組織發放銀團貸款等方式置換今明兩年到期的非標債務。



《意見》還強調地方政府不得直接或變相施壓銀行特別是中小銀行承接融資平台債務；正在制定或實施改革化險方案的高風險地方中小金融機構，嚴禁對融資平台新增融資；同時要求重點保障今明兩年公開市場債券和非標債務接續，建立防範化解融資平台金融債務風險長效機制。其中，金融管理部門要搭建融資平台名單查詢系統，同時要提前三個月摸底轄區企業的償付資金情況，對未完全落實償債資金來源的，及時向地方政府提示風險。《意見》並提到，融資平台應按照有關規定退出，退出時仍有金融債務的，應徵得主要金融債權人同意。

撰文：經濟通中國組

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