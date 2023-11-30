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中國公民在菲律賓被綁架，4人被撕票、2人下落不明

30/11/2023

　　菲律賓警察總署28日表示，10月30日在馬尼拉蒙廷盧帕寓所被綁匪持槍綁架的6名中國人中，4人已經被撕票。其中一對兄弟的屍體11月6日在奎松市英凡塔鎮被發現時已經腐爛，通過母親的DNA確認身份；另外兩人的屍體被丟棄在黎剎省羅德里格斯鎮，通過所穿著的衣服識別身份，仍在等待DNA檢驗結果。目前尚有2名中國人失蹤。

 


　　據內媒引述知情人士報道，被綁架的6名中國人，是來自福建泉州晉江市、在菲律賓當地華人慈善組織擔任會長的曾先生夫妻，以及曾先生兄長夫妻和12歲兒子，還有一人身份不明。四十多歲的曾先生與妻子在菲律賓經商多年，母親和兩名孩子都在福建老家。


　　今次事件原有9人被綁架，惟綁匪隨後釋放當中3名菲律賓人。該3人是曾先生一家的傭工，3人獲釋後向警方表示，6名武裝綁匪10月30日凌晨4時左右闖入曾先生寓所，將所有人控制住並蒙上眼睛，用一輛豐田客貨車載走，惟中途將3人釋放，並勒令3人不得報警。3人隨即向社區官員報告，並在對方陪同下前往當地警局報案。


　　中國外交部發言人汪文斌曾在11月2日的例行記者會上表示，正在與菲方核實有關情況，並積極推動涉事中國公民的搜救。

 

撰文：經濟通中國組

 

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