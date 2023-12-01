中泰近9000航班取消？多家航司稱計劃航班增加

泰國媒體近日報道指，中國赴泰遊客低於預期，泰國民航局已收到包括國航(00753)(滬:601111)、東航(00670)(滬:600115)、南航(01055)(滬:600029)在內的10家中國航空公司的通知，在今年12月和明年1月取消近9000個中泰航班。不過，內媒引述多家中國航司指出，按照目前的航班安排，今年12月和明年1月國內直飛泰國的航班並沒有出現大規模取消的情況。有航司更稱，12月計劃執行的中泰航班量環比11月增加了40%。



東航相關工作人員表示，從東航的情況看，12月中泰之間的執飛航班量並沒有減少，與11月相比基本保持一致。春秋航空(滬:601021)相關工作人員亦稱，航班量並未減少，相反，從春秋航空全國數據分析，12月春秋航空執飛中泰航班量環比增幅40%。此外，航旅縱橫的數據也顯示，今年12月和明年1月，國內航司往返泰國的計劃航班量實際上呈增長態勢。



有內媒就指出，泰媒之所以提到中泰航班大量取消，或許與冬春航季預先飛行計劃的安排有關。今年10月29日起，中國全民航執行2023/24年冬春航季航班計劃，共有116家航空公司的每周6502班、共13004架次客運航班計劃申請獲得批覆，航班計劃量約為2019年冬春航季的70.7%。

撰文：經濟通中國組

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