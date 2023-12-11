《神州經脈》汽車產量創新高，渣打證券獲業務許可證，Ａ場過山車

中國11月CPI同比下降0.5%，為三年來最大單月降幅，較市場預期的同比下降0.1%為大，連續第二個月在負值區域。11月中國PPI亦同比下降3%，遜於預期的跌2.8%，降幅比上月擴大0.4個百分點，環比下降0.3%。A股市場今日（11日）開盤後，恐慌情緒快速蔓延，白酒、石油板塊跌超2%，銀行、保險、地產等權重板塊集體瀉，通縮陰影拖累滬綜指跌幅迅速擴大至超過1%，盤中再創一個半月以來低位，不過後來AI概念及能源股升勢猛烈，加上午後券商股逆轉走漲，三大指數集體由綠轉紅且愈升愈急，滬綜指收升0.7%，報2991.4點，直逼三千關，在過山車行情下滬指全日振幅高達2.2%；深成指升0.82%，創業板指更漲1.25%。

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陸股通流出一度近百億元（人民幣．下同），全日收窄至約33億元。兩市全日成交9115億元，按日縮水5.2%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤大跌，跌破7.18並逼近7.19關口，午後跌幅收窄，收報7.1770，較上個交易日4時30分收盤價跌163點子，兩連跌，創11月17日以來近一個月新低，全日在7.1718至7.1888之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1163，較上個交易日跌40點子，與市場預測偏離再度擴至527點，上個交易日報7.1123。

今日新聞精選

1. 美國國務院與財政部以侵犯人權為由，宣布對中國、伊朗及阿富汗等國家共37人實施制裁，其中兩名被制裁的中國官員是新疆伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪，以及中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合。美國國土安全部亦以同樣理由將3間中企列入禁止進口清單，包括中糧糖業、四川經緯達科技集團有限公司、安徽新雅新材料有限公司。中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評美方有關決定是基於謊言，中方堅決反對。中國外交部發言人毛寧亦炮轟美方再次炮製散布涉疆的虛假敘事，以所謂新疆人權為借口，對中方的企業和人員實施非法制裁，中方堅決反對，予以強烈譴責。

2. 渣打證券（中國）有限公司今日宣布，已獲得中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》，獲准開展四類證券業務：證券經紀、證券自營、證券承銷、證券資產管理（限於從事資產證券化業務），渣打證券計劃於2024年上半年正式展業。渣打集團亞洲金融市場部主管、渣打證券董事長陳銘僑表示，堅信中國金融領域的開放會不斷推進，資本市場的樞紐功能也會不斷增強，對全球投資者和金融機構的吸引力將不斷提升。

3. 中汽協發布數據顯示，11月汽車市場借助「雙11」大促等消費浪潮，表現持續向好，超出預期，汽車產量創歷史新高，銷量也接近300萬輛。11月汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，環比分別增長7%和4.1%，同比分別增長29.4%和27.4%。11月新能源汽車產銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，月度產銷首次雙雙超過百萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場佔有率達到34.5%。中汽協認為，隨著政策效果持續顯現，各地車展及促銷活動持續發力，加之企業最後一個月收尾衝刺，預計汽車產銷全年有望創造歷史新高，超預期完成全年預測目標。

4. 在阿里巴巴創辦人馬雲罕見開腔鼓勵員工後，京東創始人劉強東也發聲。據指一位京東運營人員此前在內網發表千字長文，詳盡談到京東公司現存的一些問題，包括促銷機制過於複雜、大促銷活動能動性較差、低價戰略落實不夠全面。京東創始人、董事局主席劉強東就回覆稱：「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。」劉強東還表示，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

5. 內地各城為鬆綁樓市調控扭盡六壬，以「沙縣小吃」聞名全國的福建省三明市出台了樓市新政，其中沙縣區對小吃業主進行購房補貼，業主在本區購買新建商品住房以及非住宅商品房的，按其土地和房屋成交價格的1%予以補貼，執行期限為2022年4月1日至2024年12月31日，補貼可疊加。另湖北武漢市優化落戶政策，包括取消原購房落戶業務中「首次交易商品房」以及購房面積、金額等條件限制，非該市戶籍人員只要在市內購買自有產權房屋，取得不動產權證書或房屋所有權證書、土地所有權證書，房屋證載用途為住宅，即可申辦落戶。

6. 2023華為花粉年會9日在松山湖基地舉行。華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在會上透露，明年華為將推出非常有引領性、創新性、顛覆性的產品，「到時候你可以看到我們怎麼樣能夠改寫這個行業的歷史」。余承東還預告，華為明年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，「那將會是整個中國終端類操作系統裏真正的王者」。另外，華為公司在8月底推出Mate 60手機，搭載7納米應用處理器，疑似突破美國的技術封鎖。根據研究公司TechInsights最新調查結果顯示，華為的Mate 60 Pro手機使用了卓勝微的射頻切換器和昂瑞微公司的功率放大模組，以取代思佳訊、科沃等知名美國供應商。

7. 市場研究機構BCI數據顯示，2023年11月（第44周-第48周）中國市場智能手機新機激活量2871萬台，同比增長12.7%。其中，蘋果以21.1%的市場份額位列第一，小米佔比18.3%位列國產品牌第一、總排名第二，激活量同比增長44.1%，達524.3萬台。榮耀、華為市場份額分別為14.06%、14%。在4000元以上高端市場，蘋果、華為和小米市佔總額近九成。目前，中國高端手機市場呈現出「蘋果、小米、華為」三強格局，小米與華為在高端市場快速崛起。

8. 字節跳動旗下TikTok將重返印尼電商市場。據《彭博》報道，TikTok和印尼GoTo集團宣布，TikTok將投資逾15億美元與GoTo旗下的印尼最大電商平台Tokopedia成立合資公司，把印尼TikTok Shop業務與Tokopedia合併。TikTok將獲得合資公司的75%控制股權，在印尼營運TikTok電商業務。TikTok電商將於12月12日印尼全國網購日重新上線。印尼今年9月禁止在社交媒體上進行電子商務交易。TikTok於10月初宣布，因應印尼電商新規而停止平台上的電商交易。TikTok曾承諾在東南亞（包括該地區最大的經濟體印尼）投資數十億美元。

撰文：經濟通中國組

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