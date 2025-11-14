  • 會員
京城近觀｜結婚登記新趨勢，從景區到夜店 

14/11/2025

　　國家催婚又有新招？前幾天，「上海一夜店可以現場登記結婚的消息」衝上熱搜。「上海黃浦」發布通告，位於復興公園內的潮流商業空間INS新樂園(上海知名夜店)，將推出限時四天的夜間結婚頒證體驗項目。夜店領證這個創新舉措或能得到不少年輕人歡心，既促進夜間經濟，又提升結婚率，一舉兩得。不過，也有網友直呼離譜：酒醒第二天反悔怎麼辦？對於父母來說，在夜店領證的行為或許還是太前衛了點。

 

　　其後，黃浦區民政局多次澄清，新人必須先在黃浦區婚姻登記中心完成法定登記並領取結婚證，夜店現場僅舉行自願參與的頒證儀式，無任何登記或領證功能。

 

結婚率持續下跌，婚姻登記服務中心進駐景區

 

　　中國結婚率、生育率持續下跌，人口老齡化成為嚴重的社會問題。2024年全國結婚登記610.6萬對，暴跌20.5%，較2023年減少157.4萬對，創有記錄以來最低。國家為了提升結婚率，可謂操碎了心。為了增加年輕人結婚意願，簡化結婚流程，今年5月起，結婚不再需要戶口本，而且全國各地都可辦理，戶外結婚從此流行起來。

 

　　一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、地鐵站、商場、景區等，還有地方民政部門入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。民政部近日公布了《2025年3季度民政統計數據》顯示，2025年前三季度結婚登記515.2萬對。與2024年同期的474.7萬對相比，今年前三季度結婚登記同比增加40.5萬對，數字顯著反彈。近半年，中國已累計辦理「全國通辦」婚姻登記超26萬對。

 

結婚登記新趨勢，從景區到夜店 

婚姻登記中心進駐景區以提振結婚率，愈來愈受年輕人歡迎。（黃燕明攝）

 

北京600多年古剎--護國觀音寺成法定婚姻登記點

 

　　景區登記結婚愈來愈受歡迎，北京也掀起一波戶外婚禮熱潮，形成了獨特的「京式浪漫」模式。在北京，西城區大柵欄歷史文化街區內的護國觀音寺是北京首個經民政部門認證的景區婚姻登記點，也是目前唯一一個可提供法定結婚登記服務的戶外登記點。

 

結婚登記新趨勢，從景區到夜店 

西城區大柵欄歷史文化街區內的護國觀音寺是北京首個經民政部門認證的景區婚姻登記點。（黃燕明攝）

 

　　護國觀音寺位於櫻桃斜街，鄰近前門，是明代三進院落式古剎，始建於1404年，由西城區民政局派駐專職登記員，提供結婚登記、頒證儀式、婚姻家庭輔導等一站式服務。這個登記點在今年5月10日正式啟用，恰好是「全國通辦」實施政策的首日。

 

　　在大雄寶殿紅牆前，600多年的歷史的古色古香的古建院落之中，新人宣讀誓言，背景可選擇「百年婚書」全息投影，誓言彷彿能夠穿越時空。登記整個流程僅耗時15分鐘，景區還提供紅牆、古建背景合影服務，可提前預約專業的跟拍團隊。

 

結婚登記新趨勢，從景區到夜店 

攝影公司在護國觀音寺內佈置了浪漫的攝影牆。（黃燕明攝）

 

　　完成登記後，新人可沿鐵樹斜街漫步至琉璃廠東街，體驗國潮漢服妝造、參觀婚俗數字展，實現領證日Citywalk。登記點還整合了瑞蚨祥、內聯升等老字號資源，提供婚慶用品、婚照拍攝等「一站式」服務，推出「甜蜜消費地圖」，新人可憑結婚證享受餐飲、非遺體驗等折扣。

 

結婚登記新趨勢，從景區到夜店 

戶外婚姻登記點提供一站式服務，包括可預約攝影工作室，跟拍結婚流程。（黃燕明攝）

 

通州區探索「公園式婚姻登記」，大運河景區試點「遊船登記」

 

　　除西城區外，通州區也在探索「公園式婚姻登記」模式，今年七夕在大運河森林公園設立了結婚巡回登記點，計劃每月開設一次，每次預約20對新人。此外，通州區民政局還計劃在城市綠心森林公園、潞城鎮中心公園陸續開設巡回登記點位，大運河景區計劃2026年試點「遊船登記」，新人可在漕運碼頭完成儀式後沿運河巡遊。

 

　　其他傳統景區如故宮、頤和園等暫未設立登記點，但可通過合作機構舉辦結婚儀式。例如，頤和園對鷗舫提供遊船接親等定制服務，在湖光山色中，搭配傳統中式布置。頤和園對鷗舫中，乘遊船直達昆明湖畔的中式水榭。聽鸝館是乾隆時期的皇家戲樓，紅柱彩梁彰顯尊貴，提供宮廷菜婚宴。在懷柔區的慕田峪長城，西段敵樓可作為宣誓背景，長城腳下的瓦廠酒店推出「徒步+草坪婚禮」套餐。還有首鋼園的六工匯，利用工業遺址特色，推出「鋼鐵浪漫」主題婚禮，提供機械臂證婚、光影秀等科技元素。

 

結婚登記新趨勢，從景區到夜店 

600多年的歷史的古色古香的古建院落之中，佈置得喜氣洋洋，形成獨特的「京式浪漫」。（黃燕明攝）

 

　　民政部門充分利用周邊文化資源，竭力為新人打造獨一無二的難忘結婚體驗，從百年古剎到皇家服務，婚禮儀式感被重新定義。問題又來了，年輕人不願意結婚，純粹因為不喜歡老土的婚姻登記處嗎？網友直言：「提高社會待遇，多發百姓福利，才是提升生育率的最正確途徑。奉勸年輕人結婚一定要慎重，畢竟結婚容易離婚難。」

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

返回中國故事

