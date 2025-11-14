  • 會員
神州經脈 | 固投降幅五年最大，工業消費逾一年低，滬指失四千關

14/11/2025

　　A股市場震盪收低，滬綜指一度升至4034點逾十年高位，尾盤急跌、全日收挫0.97%，失守四千關，報3990.49點；按周跌0.18%，三周連升斷纜。今日深成指亦挫1.93%，創業板指跌2.82%。滬深兩市全日成交1.96萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量839億元或4%。

 

神州經脈 | 固投降幅五年最大，工業消費逾一年低，滬指失四千關

首10月固定資產投資降1.7%，大幅低於預期的降0.8%，創逾5年最大跌幅。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1007，較上個交易日4時30分收盤價跌48點子，止兩連升。人民幣兌一美元中間價今報7.0825，較上個交易日升40點子，創2024年10月14日以來13個月新高，較市場預測偏強約140點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布的10月多項經濟數據均創不同程度新低。10月工業增加值增4.9%，遜預期並為2024年8月以來最低；10月社會消費品零售總額增2.9%，雖略好預期但亦為2024年8月以來最低增速；首10月固定資產投資降1.7%，大幅低於預期的降0.8%，創2020年6月以來逾5年最大跌幅。統計局指，國內市場競爭激烈，投資收益下降，市場經營主體投資方面決策趨於謹慎。機構分析稱，固定資產投資增速下降得相當快，反映出房地產投資疲軟以及基建投資乏力。

 

2. 國家統計局公布10月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比續跌2.2%；環比跌0.5%，為去年10月來最大跌幅。經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有六個（上月五個），下跌64個（上月63個），持平的零個（上月二個）。

 

3. 據《路透》報道，中國人民銀行副行長陶玲今日在第十六屆財新峰會上表示，推動人民幣國際化的目標，是順應形勢變化和市場需求，為全球貿易、投融資活動提供一個可靠的新選項；人民幣跨境支付體系建設在逐步建立和完善，人民幣資產的吸引力愈來愈強。她並指，目前企業投融資活動、貿易使用人民幣的意願愈來愈強烈，因為人民幣穩定、便利、成本低；在國際市場，人民幣的流動性並不充分，可投資資產還需要豐富，包括一些人民幣的風險管理工具。

 

4. Sensor Tower商店情報平台最新數據顯示，世紀華通旗下點點互動三款產品強勢引領10月中國出海手遊收入榜，《Whiteout Survival》和《Kingshot》持續包攬冠亞軍。來自檸檬微趣的三款合成手遊繼續強勢登榜，《Gossip Harbor》10月海外收入再創新高，環比增長9%。嗶哩嗶哩推出的養成RPG《嘟嘟臉惡作劇》國際版《Trickcal:Chibi Go》10月海外收入暴漲320%，首次入圍出海收入榜第27名，並躍居出海收入增長榜第4名。

 

5. 據《彭博》援引寧德時代一位高管表示，該公司仍在與西班牙政府就一項計劃進行磋商，擬派遣約2000名中國工程師、技術人員和管理人員參與在薩拉戈薩建設一座價值41億歐元的製造工廠。該合資企業由寧德時代與歐洲汽車製造商Stellantis共同組建，計劃於2026年底前投產。但寧德時代副總裁孟祥峰稱，在說服西班牙公眾和當局接受這一用工安排方面，進展一直緩慢。

 

6. 以「科技賦能產業　融合共創未來」為主題的第二十七屆中國國際高新技術成果交易會今日在深圳開幕。展出規模達40萬平方米，吸引全球超100個國家和地區的5000多家企業及機構參展，集中展示5000多項前沿科技成果，實物展品比例預計超過90%。本屆展會首發首展產品佔比達20%以上，例如，中國科學院深圳先進技術研究院將展示全球首款潛水作業輔助外骨骼機器人，榮耀也將推出全球首款自進化AI原生手機Magic8系列。

 

7. 據啟境汽車消息，廣汽集團與華為聯合打造的全新品牌「啟境」將於11月20日舉辦的華為乾崑生態大會上正式發布。啟境汽車是華為乾崑「境」系列的第一個落地項目，首款車型計劃於2026年年中上市。啟境汽車的定位是高端智能新能源汽車品牌，將全系列、全棧搭載華為乾崑智能化解決方案，並對標華為IPD（集成產品開發）及IPMS（集成產品營銷服務）。

 

8. 上海市政府今日通報，有市民9月15日反映，綠捷公司供應本市部分學校午餐中的蝦仁炒蛋存在問題。現已查明，綠捷公司在事件中涉及瞞報、謊報、「圍標」、銷毀證據等問題，擬依照法定程序吊銷綠捷公司的食品經營許可證及營業執照，公司實際控制人張某華等8名責任人已被依法執行逮捕；上海市教育委員會、上海市市場監督管理局、閔行區人民政府分管領導被黨紀或政務處分。市屬國企光明食品集團已於9月23日起臨時接管全市484所學校的校園餐供應。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

