神州經脈 | 廣州車展開幕，華為發布AI新技術，滬指連跌兩周

A股三大指數潰跌，滬綜指全日（21日）挫2.45%、報3834.89點，為9月23日（當日收報3821.83點）以來收市新低，連跌兩周，本周跌幅更擴大至3.9%，為今年1月首周以來最大單周跌幅。深成指軟3.41%，創業板指重創4.02%。跌市資金出逃，滬深兩市全天成交近1.97萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2575億元或15%。

華為今日發布並開源 Flex:ai AI 容器技術。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1103，較上個交易日4時30分收盤價升64點子。今日人民幣兌一美元中間價今報7.0875，較上個交易日升30點子，止三連跌，較市場預測偏強仍近280點。

今日新聞精選

1. 在今日的中國外交部例行記者會上，《路透》記者提問稱，有中國外交官在社交媒體上就日本首相高市早苗涉台表態發帖，比如有中方官員配發了一系列漫畫。一些分析人士認為，這意味著中國重新啟動「戰狼外交」，並對此表示擔憂。對此，中國外交部發言人毛寧回應說，「我想，國際社會更應該關注的是日本到底意欲何為，日本是不是還能夠堅持走和平發展的道路。」

2. 據《彭博》引述研究機構數據，由於外交爭端惡化，來自中國的潛在遊客紛紛取消行程，到今年年底前，日本可能會損失高達12億美元的遊客消費支出。市場研究機構China Trading Desk的數據顯示，自從中國政府提醒公民避免前往日本以來，在計劃於12月底前赴日的144萬個中國訪客行程中，約有30%已取消。這家機構表示，其中約70%是由於近期出發的航班被取消或延誤，卻沒有出現新的預訂。

3. 摩根士丹利中國首席策略師王瀅發布2026年中國股票策略展望。王瀅表示，2026年將是一個企穩之年。指數上漲空間有限，盈利增速溫和，估值在更高區間企穩，中國重新在全球科技競賽中站穩腳跟、貿易緊張局勢緩和的背景下，基本面和主題驅動的選股仍是關鍵。大摩的A股市場分析顯示，債券和定期存款向股票的輪動仍有充足空間，預計離岸市場與在岸A股市場表現大致相當。南向資金預計將繼續支撐香港市場流動性。

4. 第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今日正式開幕，一連十天在中國進出口商品交易會展館舉行，展期至本月30日。本屆廣州車展主題為「新科技．新生活」，展覽面積達22萬平方米，展車總數1085台，其中首發新車93台、新能源車629台。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在小鵬汽車展台上表示，今天，小鵬汽車迎來第100萬台整車下線。「新央企」長安汽車首款全球純電小型SUV長安啟源全新Q05車型正式上市，6款車型售7.99萬元起

5. 今日下午，華為在上海舉辦「2025 AI容器應用落地與發展論壇」並發布AI容器軟件Flex:ai。該技術通過算力切分技術，將單張GPU／NPU算力卡切分為多份虛擬算力單元，切分粒度精準至10%，實現了單卡同時承載多個AI工作負載，並可聚合集群內各節點的空閒XPU算力聚合形成「共享算力池」。據悉，Flex:ai將在發布後同步開源在魔擎社區中。

6. 今日，在騰訊全球數字生態大會無錫峰會上，騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強透露，騰訊混元3D正加速出海進程，近期即將推出國際站，面向全球用戶開放。混元3D模型API也已經在騰訊雲國際站上線，開發者和企業用戶可快捷接入。截至目前，混元3D系列模型在開源社區下載量已超過300萬。

7. 據內媒報道，京東集團推出首款自研AI毛絨玩具系列，這款AI毛絨玩具合共8款，基於京東JoyAI大模型，JoyInside可實現流暢語音交互，搭載情緒感知軟硬一體化方案，即具備「能聽」、「會說」以及「懂情緒」的核心能力，售價約百元。報道指，有別於市面上大部分「按劇本互動」的AI玩具，京東AI毛絨玩具不會預設固定玩法，全程配合孩子創意調整互動邏輯。

8. 據《界面新聞》報道，美的近期不再允許售後服務商同時接小米或格力的業務合作，該政策由中國區經各區域負責人單獨向合作商傳達，涉及小米、格力等其他品牌的空調售後及安裝維修。對此，美的方面回應《新浪科技》稱，「美的一直秉承用戶體驗第一的原則，並無強制售後服務商排他性合作的行為，感謝關注」。

撰文：經濟通中國組

